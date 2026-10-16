Platz auf der Bank: Warum Aljoscha Kemlein bei Union gerade nur zweite Wahl ist

Der Erfolg gegen die SV Elversberg (1:0) hat dem 1. FC Union Berlin Auftrieb gegeben. In dieser Woche jedenfalls war die Stimmung bei den Köpenickern im Training wieder etwas gelockerter. „Siege tragen dazu immer bei“, sagte Trainer Mauro Lustrinelli auf der Pressekonferenz vor dem zweiten Heimspiel in Folge gegen Borussia Dortmund (Sonnabend, 15.30 Uhr, Stadion An der Alten Försterei).

Dortmund zwischen zwei Champions-League-Spielen

Der Trainer konnte nach seinem ersten Sieg überhaupt in der Fußball-Bundesliga kräftig durchatmen. An Lustrinelli waren nach dem verpatzten Saisonstart erste Zweifel aufgekommen, die zumindest für eine Woche in den Hintergrund verbannt wurden. Gegen den BVB sind die Köpenicker diesmal klarer Außenseiter, auch, wenn der Gegner zwischen zwei wichtigen Partien in der Champions League steht. Am Mittwoch verlor die Mannschaft von Trainer Niko Kovac beim FK Bodø/Glimt in Norwegen mit 0:1. Nach dem Spiel in Berlin geht es fast ohne Pause weiter zum Spiel bei Sabah FK in Aserbaidschan.



„Dortmund ist daran gewöhnt, international zu spielen und diese Art der Doppelbelastung zu haben“, macht sich Lustrinelli keine großen Hoffnungen, dass der Tabellenzweite nicht in Bestform in die Hauptstadt kommt. „Trotzdem“, sagt er, „haben wir eine Chance zu gewinnen. An der Alten Försterei ist das in der Vergangenheit schon passiert“.

Vor zwei Jahren gelang beim 2:1 (Tore: Kevin Vogt, Yorbe Vertessen) der bislang letzte Sieg gegen die Westfalen. 2019 war der 3:1-Erfolg vor heimischem Publikum der erste Bundesliga-Dreier überhaupt in der Vereinsgeschichte. Damals, als Marius Bülter doppelt traf, war Aljoscha Kemlein noch ein Teenager. Der heute 22-Jährige schaffte in den Jahren danach den Sprung aus dem Nachwuchsleistungszentrum zu den Profis, in den letzten beiden Spielzeiten ging es für ihn fast stetig bergauf.



Bei den Spielen in München (0:7) und zuletzt gegen Elversberg saß er dagegen nur auf der Bank. Momentan haben im Mittelfeldzentrum Rani Khedira, Michel Aebischer und der gegen Elversberg ganz starke András Schäfer die Nase vorn. „Er trainiert sehr gut, gibt unglaublich Gas“, lobte Lustrinelli Kemlein auf Nachfrage trotzdem. „Die Zeit bei der U21-Nationalmannschaft hat ihm gutgetan, er ist mit Energie zurückgekommen. Trotzdem gibt es Bereiche, in denen er sich verbessern muss.“

Weil das Dreier-Mittelfeld zuletzt gut harmonierte, gibt es für Lustrinelli keinen Grund, an der Formation etwas zu ändern. Kemlein wird sich weiter über gute Trainingsleistungen empfehlen müssen. Der Trainer beschwichtigt: „Es ist normal, dass die Leistungskurve bei einem jungen Spieler nicht immer nur nach oben zeigt. Es ist eine Momentaufnahme und er wird diese Phase überwinden.“

Auch Querfeld wieder auf der Bank

Gegen Dortmund wird auch Leopold Querfeld wieder mit einem Platz auf der Bank Vorlieb nehmen müssen. Nach dem ersten Pflichtspiel ohne Gegentor bilden ein weiteres Mal Felix Uduokhai und Zeno Van Den Bosch die Innenverteidigung in der Viererkette. „Wir wollen so viel Kontinuität wie möglich in die Mannschaft bekommen. Das gilt auch für die Startaufstellung, daher werden wir nicht viele Wechsel vornehmen“, kündigte Lustrinelli an.



Wie schon am vergangenen Wochenende werden dem Trainer die Verletzten Andrej Ilic, Josip Juranovic und Stanley Nsoki nicht zur Verfügung stehen. Ilics Abwesenheit lässt darauf schließen, dass Mekhi Gray ein weiteres Mal im Aufgebot stehen wird. Der 19-Jährige erlebte gegen Elversberg seine ersten Bundesliga-Minuten auf dem Rasen.

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