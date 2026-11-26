Welche politischen Perspektiven gibt es für Palästina? Ahmed Majdalani, Generalsekretär der Palästinensischen Volkskampffront und Mitglied des PLO-Exekutivkomitees, analysiert im Interview mit dieser Zeitung die Machtverhältnisse in Israel, die Zukunft der Hamas und die angespannte Lage im Gazastreifen und Westjordanland. Zugleich richtet er eine klare Forderung an Deutschland und die EU: mehr politischen Druck auf Israel auszuüben und die Zwei-Staaten-Lösung aktiv zu verteidigen.

Israels Wahlen: Welche Rolle spielten die arabischen Parteien und die Opposition?

Hat die palästinensische Führung bei den letzten Wahlen in Israel irgendeine Partei unterstützt?



Erstens sind die abgehaltenen Wahlen eine innere Angelegenheit Israels. Es ist der israelische Wähler, der seine Vertreter in die Knesset wählt. Zweitens wird jede neue israelische Regierung zweifellos Einfluss auf die Palästinenser haben – unabhängig davon, ob es sich um Beziehungen auf politischer Ebene handelt, das heißt mit der Palästinensischen Autonomiebehörde, oder um Sicherheitsfragen, insbesondere angesichts der jüngsten Eskalation im Westjordanland und der Ereignisse im Gazastreifen.



Der Staat Palästina ist kein Wähler, aber ein Fünftel der Einwohner Israels sind Palästinenser; sie haben ihre eigenen Parteien und politischen Kräfte. Diese Parteien haben gelitten, und die palästinensische Gesellschaft in Israel hat einen hohen Preis für den Extremismus der vorherigen israelischen Regierung gezahlt.



Diese Regierung war in ihrem Handeln und ihrer Politik nicht nur feindselig gegenüber der Palästinensischen Autonomiebehörde und den Palästinensern in den besetzten Gebieten in Jerusalem, im Westjordanland und im Gazastreifen eingestellt, sondern sie war auch feindselig gegenüber den Bürgerrechten der Palästinenser innerhalb Israels, die 20 Prozent der Bevölkerung ausmachen.



Daher haben sich die Palästinenser im Land um zwei Wahllisten konsolidiert: Die erste ist die Gemeinsame Liste, bestehend aus drei Parteien, und die zweite ist die Vereinigte Liste, die die religiösen Kräfte in Israel repräsentiert.



Ich kann sagen, dass diese Wahlen aufgrund ihrer Ergebnisse zu beispiellosen historischen Veränderungen im politischen Leben Israels geführt haben.

Foto: privat Zur Person Ahmed Majdalani ist Generalsekretär der Palästinensischen Volkskampffront und Mitglied des Exekutivkomitees der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO). Zuvor war er palästinensischer Minister für soziale Entwicklung (2019–2024).

Kann man sagen, dass eine neue Regierung, beispielsweise unter der Führung von Gadi Eisenkot, für die Interessen des Staates Palästina besser wäre?



Wir vergleichen immer das Schlechte mit dem Schlimmeren und nicht das Gute mit dem Besseren. Zweifellos ist Eisenkot kein Linker und glaubt nicht an eine Lösung des palästinensisch-israelischen Konflikts auf der Grundlage von zwei Staaten. Aber er ist weniger schlimm als Netanjahu.



Eisenkot glaubt nicht an einen palästinensischen Staat, das stimmt. Aber er will nicht die völlige Zerstörung der Palästinensischen Autonomiebehörde und deren Abschaffung. Er möchte, dass die Autonomiebehörde weiterbesteht, weil er die vollständige Kontrolle über die Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen allein nicht ausüben kann.



Er sagt, er befürworte den Siedlungsbau, aber er sei gegen die Ausschreitungen extremistischer Siedler und eine chaotische Besiedlung. Er spricht sich dafür aus, die Beziehungen zwischen der Autonomiebehörde und Israel wiederherzustellen.



Daher erscheint er in diesem Kontext als ein Partner, der weniger schlimm ist als jene Kräfte, die die Existenz der Palästinensischen Autonomiebehörde völlig geleugnet und darauf abgezielt haben, die Verbindung zwischen dem Gazastreifen und dem Westjordanland zu kappen.

Neue politische Kraft in Israel: Gadi Eisenkot und seine Partei Jaschar. © Jack Guez/afp

Hamas und Gazastreifen: Eine politische Zukunft Palästinas

Jüngsten Daten zufolge haben die arabischen Parteien 19 Sitze in der neuen Knesset errungen. Was ist Ihrer Ansicht nach der Hauptgrund für diesen Erfolg?



Der erste Grund ist die Einheit der arabischen Parteien und ihr Zusammenschluss zu zwei großen politischen Kräften.



Der zweite Grund ist die hohe Wahlbeteiligung unter der arabisch-palästinensischen Bevölkerung im Land. Auslöser für diese hohe Beteiligung war das Gefühl von Angst und Besorgnis, das von den Ministern der vorherigen israelischen Regierung geschürt wurde. Die Palästinenser hatten Angst vor einer Einschränkung ihrer ohnehin beschnittenen Bürgerrechte und Sorge um ihre Zukunft in ihrer ursprünglichen Heimat.

Sollte in Israel eine neue Regierung – etwa unter der Führung von Herrn Eisenkot – gebildet werden, ist dann eine Wiederaufnahme direkter Verhandlungen zwischen Israel und Palästina möglich? Und welche Bedingungen stellen Sie für die Wiederaufnahme dieser Gespräche?



Es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Bedingungen für die Wiederaufnahme von Verhandlungen stellen. Es gibt bereits bestimmte Voraussetzungen für die Wiederaufnahme dieser Gespräche – das sind genau jene Grundlagen, auf denen der Verhandlungsprozess über viele Jahre hinweg aufgebaut war.



Es gibt eine Agenda für diese Gespräche. An erster Stelle steht dabei die Beendigung der Besatzung. Darüber hinaus müssen Verhandlungen Themen wie Grenzen, Siedlungen, Jerusalem und Sicherheit umfassen.



Wir glauben jedoch nicht, dass es in Israel derzeit eine Regierung gibt, die zu Verhandlungen über einen politischen Pfad bereit ist, der zur Beendigung der Besatzung führt. Wir gehen davon aus, dass die Bereitschaft einer künftigen israelischen Regierung davon abhängt, inwieweit sie bereit ist, eine Koalitionsvereinbarung mit den arabisch-palästinensischen politischen Kräften in Israel einzuhalten. Und diese Kräfte stellen den Slogan aus zwei Worten in den Vordergrund: „Frieden“ und „Gleichheit“. Gemeint ist damit Frieden mit den Palästinensern und die Gleichberechtigung der Palästinenser innerhalb Israels.

Vermummte Kämpfer der Hamas bei einer Beerdigung: Drei Hamas-Führer wurden zuvor bei einem israelischen Luftschlag getötet. © Majdi Fathi/imago

Gleichzeitig hat Netanjahus Regierung die Palästinensische Autonomiebehörde wiederholt dafür kritisiert, dass sie die Hamas nach dem Massaker vom 7. Oktober 2023 nicht verurteilt hat. Was erwidern Sie darauf?



Wer auch immer bis heute Beziehungen zur Hamas unterhält, das ist Netanjahu. Er war es, der die Hamas während ihres Putsches im Gazastreifen im Jahr 2007 unterstützt hat. Netanjahu war es, der Bargeld aus Katar an die Hamas übertrug, um die Spaltung der Palästinenser zu fördern und den Separatismus voranzutreiben.



Sogar nach dem 7. Oktober 2023 werden die Kontakte zwischen ihm und der Hamas aufrechterhalten. Er hält den Draht zu ihnen und verlangt gleichzeitig von uns, dass wir die Hamas verurteilen.



Wir haben den Angriff auf Zivilisten und die Ereignisse vom 7. Oktober verurteilt und erklärt, dass Zivilisten auf keiner Seite angegriffen werden dürfen, da die Zivilbevölkerung aus dem Konflikt herausgehalten werden muss.



Der palästinensisch-israelische Konflikt hat jedoch nicht am 7. Oktober 2023 begonnen. Der Konflikt begann 1948 mit der Nakba (arabisch für „Katastrophe“) und dauert bis heute an.



Deshalb ist das, was am 7. Oktober geschah, Teil des Konflikts und nicht etwas Losgelöstes davon. Wer den 7. Oktober verurteilen will, muss auch das massenhafte Morden und die Zerstörung des Gazastreifens durch Israel verurteilen, die danach stattfanden.

Wie sehen Sie die Zukunft der Hamas im Gazastreifen? Ist die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) bereit, mit der Hamas bei der Bildung einer neuen Regierung in der palästinensischen Enklave zusammenzuarbeiten?



Die Hamas hat keine Zukunft mehr im Gazastreifen. Die Hamas hat sich mit dem Friedensrat und Jared Kushner auf eine Machtübergabe und die Abgabe der Waffen geeinigt. Wir haben der Hamas zudem ein Konzept zur Einbindung in das palästinensische politische System angeboten – unter der Bedingung, dass sie das politische Programm der PLO, deren Verpflichtungen sowie das Völkerrecht und das Prinzip „Ein Staat, ein System, ein Gesetz und eine legale Waffe“ akzeptiert.



Wenn die Hamas diesen Forderungen und Bedingungen zustimmt, kann sie Teil der PLO werden. Der richtige Weg zur Integration der Hamas in das politische Leben ist also ihre Umwandlung in eine politische Partei.

Warum hat die Hamas ihre Waffen bis jetzt noch nicht niedergelegt? Was ist der Hauptgrund, der diesen Prozess behindert?



Die Hamas möchte Garantien – das heißt Garantien dafür, dass sie nach der Entwaffnung weiterhin eine Rolle spielen wird, sowohl im Gazastreifen als auch im palästinensischen politischen System. Sie manövriert, entweder durch Verhandlungen mit den Amerikanern, über Vermittler wie Ägypten, die Türkei und Katar oder im Dialog mit der PLO.



Westjordanland: Warum eine militärische Eskalation verhindert werden muss

Kommen wir zur Situation im Westjordanland. Bekanntermaßen ist die Lage dort äußerst schwierig. Dennoch kritisieren Palästinenser selbst die Autonomiebehörde in Ramallah dafür, dass sie nicht gegen das Vorgehen der israelischen Polizei und der Siedler einschreite. Was entgegnen Sie dem?



Nach dem 7. Oktober hat die Besatzung des Westjordanlandes ein massives Ausmaß angenommen. Die palästinensischen Sicherheitskräfte haben keine Möglichkeit mehr, sich zu verteidigen oder gar bewaffneten Zusammenstößen mit Israel standzuhalten.



Das Hauptziel der Israelis ist es, die palästinensischen Sicherheitskräfte in einen militärischen Konflikt zu ziehen, weil dieses Terrain für sie günstig ist. Es ist ein Terrain, das es Israel erlaubt zu behaupten, die palästinensische Führung sei genau wie die Hamas.



Das würde ihnen den Vorwand liefern, die Autonomiebehörde zu zerschlagen, das Westjordanland zu zerstören und die palästinensische Bevölkerung zu vertreiben. Das ist uns bewusst, und wir verstehen das sehr genau. Deshalb dürfen wir nicht in diese Falle tappen, damit sich im Westjordanland nicht das wiederholt, was im Gazastreifen passiert.



Einige mögen uns kritisieren, aber glauben Sie wirklich, dass ein paar tausend palästinensische Polizisten rund 100.000 israelischen Soldaten im Westjordanland entgegentreten können? Oder etwa den schätzungsweise 167.000 bewaffneten Siedlern dort?



Jede militärische Konfrontation im Westjordanland wäre blutiger und brutaler als das, was im Gazastreifen geschieht, weil die israelischen Siedlungen und bewaffneten extremistischen Siedler im Westjordanland durch eine demografische Durchdringung eng mit den palästinensischen Dörfern und Städten verflochten sind.



Die Palästinenser besitzen weder Waffen noch die Fähigkeit, diesen bewaffneten Gruppen die Stirn zu bieten, die uns in genau jene Konfrontation drängen wollen, die sich die israelische Regierung wünscht.

Zerstörung nach Angriff im November: Israelische Siedler zündeten palästinensische Autos nahe der Stadt Ramallah im Westjordanland an. © Issam Rimawi/imago

Für November dieses Jahres waren die ersten Wahlen zum Palästinensischen Legislativrat seit 20 Jahren geplant, doch sie wurden erneut verschoben. Was ist das Haupthindernis für Wahlen in Palästina zum aktuellen Zeitpunkt?



Zwei Faktoren haben Wahlen stets verhindert. Einerseits die Spaltung, die von der Hamas im Gazastreifen vorangetrieben wurde. Andererseits die israelische Besatzung. Wenn Israel Wahlen erlauben wollte, verbot die Hamas sie. Und wenn wir uns mit der Hamas auf Wahlen einigten – wie es 2021 der Fall war –, verhinderte Israel sie.



Auch in diesem Jahr waren die Israelis strikt gegen Wahlen. Wie kann man im Gazastreifen wählen, wenn dort täglich bombardiert und getötet wird? Dasselbe gilt für das abgeriegelte Westjordanland. Wie sollen unter den Bedingungen eines gegen unser palästinensisches Volk geführten Krieges freie, demokratische und transparente Wahlen stattfinden?



Es liegt also nicht daran, dass wir keine Wahlen wollen oder nicht bereit dazu wären. Es liegt daran, dass die Bedingungen für freie und transparente Wahlen nicht gegeben sind, weil die Sicherheit für deren Durchführung fehlt. Das Hauptelement eines jeden demokratischen Prozesses sind Sicherheitsgarantien, und diese sind nicht gewährleistet.

Dennoch glauben viele, dass der palästinensische Präsident Mahmud Abbas und die PLO ihre Macht nicht verlieren wollen und deshalb seit 20 Jahren keine neuen Wahlen zulassen. Was erwidern Sie darauf?



Das sind Behauptungen, die aufgrund ihrer Absurdität kaum eine Antwort verdienen. Diejenigen, die keine Wahlen wollten, waren Israel und die USA. Sie sind es, die Hindernisse und Barrieren gegen Wahlen errichtet haben.



Wer Angst vor Wahlen hatte, war nicht die PLO, sondern die Hamas, da ihre Beliebtheit auf etwa acht Prozent gesunken war. Das zeigten alle Umfragen. Es war die Hamas, die eine Verlegung der Wahlen forderte.



Deshalb sah die Entscheidung des Exekutivkomitees der PLO die Verschiebung der Wahlen sowie die Aufnahme eines Dialogs mit der Hamas und den übrigen Kräften vor, damit diese der Teilnahme an den Wahlen und der Achtung ihrer Ergebnisse zustimmen.

Ahmed Majdalani gehört zu den wichtigsten politischen Akteuren der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO). © Ayman Nobani/imago

Wie bewerten Sie die Aussichten auf die Entsendung eines internationalen Friedenstruppenkontingents in den Gazastreifen?



Was die Entsendung von Friedenstruppen verhindert, ist die israelische Seite und Netanjahu persönlich. Der Friedensrat hat seit seiner Gründung keinen einzigen Schritt vorwärts gemacht. Der Friedensrat ist ein Symbol des Scheiterns, und das, was bei dieser Mission versagt hat, ist die amerikanisch-israelische Absprache.



Es war vorgesehen, dass die israelische Aggression binnen eines Jahres endet, dass die Grenzübergänge geöffnet werden und dass sich Israel zurückzieht – stattdessen ist Israel weiter vorgerückt. Unmittelbar nach dem Waffenstillstand betrug das von Israel kontrollierte Territorium 53 Prozent, heute kontrolliert Israel 70 Prozent des Gazastreifens.



Es war zudem vorgesehen, dass internationale Friedenstruppen einmarschieren und palästinensische Polizisten, die in Ägypten ausgebildet wurden, für Sicherheit sorgen. Ebenso sollten Vertreter des Friedensrates und der Nationalen Palästinensischen Kommission einreisen, um die Macht von der Hamas zu übernehmen. Nichts davon ist geschehen.



Erstens wegen Netanjahus Weigerung und zweitens wegen der Absprache der US-Regierung mit Netanjahu, der nicht die Hamas zerschlagen wollte, sondern die Palästinensische Autonomiebehörde und die PLO – denn diese stellen die größte Gefahr für ihn dar, weil sie ein konkretes politisches Projekt repräsentieren.

Wie beurteilen Sie die Haltung der Europäischen Union und insbesondere Deutschlands gegenüber der Lage im Gazastreifen und im Westjordanland in den letzten Jahren?



Deutschland und die Europäische Union sind fundamentale Partner der Palästinensischen Autonomiebehörde. Sie begleiten uns bei der Agenda politischer und institutioneller Reformen innerhalb der Behörde, und sie sind der erste und größte Geber der Palästinensischen Autonomiebehörde.



Aber der Einfluss der Europäischen Union auf Israel und die Vereinigten Staaten ist begrenzt. Sie kann jene Politik nicht stoppen, die zur Zerstörung des Friedensprojekts in der Region führt.



Trotz der Bemühungen der EU und Deutschlands bleiben diese politischen Anstrengungen bislang begrenzt und reichen nicht bis zur Verhängung von Sanktionen gegen Israel.



Kritische Erklärungen und Verurteilungen allein genügen nicht – ebenso wenig das Ausbleiben von Sanktionen gegen Siedlerführer oder des Boykotts von Produkten aus den Siedlungen. Es müssen unbedingt Sanktionen gegen das Apartheidregime verhängt werden, das die israelische Regierung betreibt – ganz genau so, wie damals Sanktionen gegen das Apartheidregime in Südafrika verhängt wurden.

Mansour Abbas (r.) im Wahlkampf: Israels arabische Wahllisten erzielten bei einer Wahlbeteiligung von rund 77 Prozent ein historisches Rekordergebnis. © David Goldman/dpa

EU und Deutschland: Warum Sanktionen gegen Israel notwendig sind

Wie können europäische Staaten und insbesondere Deutschland Ihrer Meinung nach über Sanktionen hinaus zu einer Regelung zwischen Israel und Palästinensern beitragen?



Es gibt einen vereinbarten politischen Kurs – das ist die New-York-Erklärung, die im September 2025 gebilligt wurde. Dieser politische Kurs ist ein Fahrplan. Wer diesen politischen Kurs ablehnt, ist Israel. Wer ihm Steine in den Weg legt, ist Israel. Und wer die Palästinensische Autonomiebehörde als Partner auf diesem Kurs zerstören will, ist Israel.



Die EU kann die Zwei-Staaten-Lösung schützen, diesen politischen Kurs verteidigen und die palästinensische Verwaltung als Partner stützen. Genau das wird von der Europäischen Union verlangt.



Wenn die EU ihren Partner, den politischen Kurs und die Zwei-Staaten-Lösung als die beste Garantie für Sicherheit, Frieden und Stabilität in der Region im Interesse beider Völker – des israelischen und des palästinensischen – schützen will, müssen die EU-Staaten Druck auf Israel ausüben und Sanktionen gegen es verhängen, um seinen Kurs zu korrigieren.



Wir glauben, dass dies eine günstige Gelegenheit für die Europäische Union ist, heute die Opposition – wie etwa Eisenkot – und die Oppositionsführer in Israel allgemein zu unterstützen, damit sie eine Koalitionsregierung mit den arabischen Parteien in Israel bilden und einen neuen politischen Kurs einschlagen können. Das ist es, was Israel den Weg des Friedens mit den Palästinensern sowie Sicherheits- und Stabilitätsgarantien in der Region zurückbringen wird.

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