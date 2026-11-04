Plötzlich hängt GTA 6 am Alex: Was hinter der Riesenwerbung am Park Inn steckt

Mehr als 13 Jahre mussten Fans auf eine Fortsetzung warten. Nun steht die Veröffentlichung eines der meist erwarteten Videospiele kurz bevor. Am Berliner Alexanderplatz wird dafür bereits im großen Stil geworben.

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Wer derzeit über den Alexanderplatz läuft, kann die Werbung kaum übersehen. An der Fassade des Park-Inn-Hotels entsteht ein riesiges Werbemotiv für „Grand Theft Auto VI“, kurz GTA 6. Noch ist das Motiv nicht vollständig angebracht, doch schon jetzt nimmt sie einen beträchtlichen Teil der Hotelfassade ein.

Für die Gaming-Branche gehört GTA 6 zu den bedeutendsten Neuerscheinungen des Jahres. Der Vorgänger GTA 5 kam bereits im September 2013 auf den Markt und entwickelte sich zu einem der kommerziell erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten. Weltweit wurden mehr als 200 Millionen Exemplare verkauft. Entsprechend groß sind die Erwartungen an die Fortsetzung.

Wie viel sich Rockstar Games die Werbung kosten lässt

Am 19. November 2026 soll GTA 6 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Das Spiel führt in den fiktiven US-Bundesstaat Leonida, dessen Metropole Vice City an Miami erinnert. Im Mittelpunkt stehen die beiden Hauptfiguren Lucia und Jason, die gemeinsam in eine kriminelle Geschichte verwickelt werden.

Dass Rockstar Games für die Veröffentlichung auch auf großflächige Außenwerbung setzt, zeigt sich nun mitten in Berlin. Der Alexanderplatz gehört zu den meistbesuchten Orten der Hauptstadt. Die weithin sichtbare Fassade des Park Inn verspricht entsprechend viel Aufmerksamkeit.

Für die weltweite Marketingkampagne soll Rockstar Games tief in die Tasche greifen. Der US-amerikanische Kommunalpolitiker René Garcia schätzte das Werbebudget auf mindestens 150 Millionen US-Dollar. Offiziell bestätigt ist diese Summe nicht. Wie aufwendig die Kampagne ausfällt, zeigt sich auch in anderen Metropolen. In Miami wurde das Dach einer Sportarena für rund 975.000 Dollar mit dem Schriftzug „Welcome to Vice City“ versehen. Auch in New York und Paris wurden großflächige Werbemotive gesichtet. In Deutschland tauchten neben Berlin bereits Anzeigen in Köln und München auf.

Wie viel sich Rockstar Games die Werbung an diesem prominenten Standort kosten lässt, ist allerdings ein großes Geheimnis. Das Park Inn wollte auf Anfrage der Berliner Zeitung keine Angaben zur Höhe des Werbebudgets machen.

Bis zum angekündigten Verkaufsstart sind es noch 15 Tage. Am Alexanderplatz ist das Spiel schon jetzt kaum zu übersehen.

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