Pocher, Bohlen, Ruland und Co.: Diese deutschen Promis vertreten unbequeme Meinungen

Sich gegen gängige Positionen zu stellen und abseits der Mehrheitsmeinung zu segeln – das trauen sich nicht viele deutsche Prominente. Wer schafft es über gefällige Statements hinaus?

Wenn man Musiker, Schauspielerinnen oder andere prominente Künstler interviewen darf, heißt es oft schon vorab vonseiten des Managements: Aber bitte nur Fragen zur neuen Platte, zum Buch oder Film.



Hin und wieder mischen sich deutsche Celebritys auch mal in politische Debatten ein oder sprechen über gesellschaftliche Veränderungen. Zu sehr anecken möchte aber kaum einer. Vor Wahlen bleibt es oft bei Aufrufen an die Follower, unbedingt seine Stimme abzugeben; und, als Maximum der politischen Meinungsäußerung, nicht die AfD zu wählen.

Darauf kann man sich einigen, klar. Doch wer geht dorthin, wo ihm nicht alle Fans jubelnd folgen? Wer bewegt sich aus der Komfortzone, verlässt den herrschenden Konsens der Branche?

Wer polarisiert außer Satirikern oder Kabarettisten, bei denen Systemkritik zum Berufsbild gehört, mit unbequemen, gegen den Mainstream laufenden oder zumindest kontroversen Meinungen? Einige Namen sind da in den vergangenen Jahren besonders aufgefallen.

Oliver Pocher

Der Comedian Oliver Pocher geht dahin, wo es wehtut. Das muss er auch – schließlich basiert sein Geschäftsmodell, seit das klassische Fernsehen ihm nichts mehr bot, darauf, alle Aufmerksamkeit auf seine eigenen Plattformen zu lenken.

Also legt sich der 48-Jährige öffentlichkeitswirksam ins Zeug. Er fordert, den ÖRR einzustampfen, er provoziert den reichweitenstarken Fitness-Influencer Christian Wolf, bekommt Hausverbote und manchmal eine Ohrfeige.

Zuletzt schallte es nach Pochers Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk verbal zurück. Der Deutsche Journalisten-Verband veröffentlichte ein Statement: „Mit seiner Medienschelte spielt Pocher einzig und allein Populisten in die Hände“, hieß es da.

Dem Comedian dürfte die Aufregung recht sein. Er setzt auf Provokation, nicht auf ein parteipolitisches Profil. Oft scheint es, Pocher verscherze es sich mit allen. Aber am Ende geht es um konsequente Präsenz auf allen klassischen und digitalen Kanälen, um durch kontroverse Debatten im Gespräch zu bleiben.

Tina Ruland

Ihre Statements sind alles andere als glatt gebügelt. War Tina Rulands Rolle in „Manta Manta“ noch recht naiv angelegt, geht es heute zur Sache. So gehörte die 59-jährige Schauspielerin kürzlich bei einer Emmy-Party in Berlin neben Caroline Beil und Simone Thomalla zu einer Gruppe von Kolleginnen, die keine Lust auf Small Talk hatten und stattdessen kontroverse gesellschaftskritische Statements abgaben.

Tina Ruland scheut sich nicht, ihre Meinung zu sagen. © Fabian Sommer/dpa

Ruland bezeichnete die gegenwärtige politische Lage in Deutschland als „extremst beängstigend“. Was in der Politik im Moment passiere, gehe auf keine Kuhhaut, so die gebürtige Kölnerin. Sie würde sich wünschen, dass die amtierenden Politiker mal darauf hören würden, was der Souverän – „nämlich wir, die Arbeitgeber dieser Politiker“ – sage und wolle. „Es ist so eine Normalität geworden: Wir werden nur noch angelogen. Etwas wird ausgesprochen und dann einfach wieder zurückgenommen – und niemand schert sich mehr.“

An den jüngsten Entwicklungen seien nicht die Bürger schuld und auch nicht die AfD, findet Ruland, „sondern einzig und allein die Altparteien, die schlechte Politik machen“.

Dieter Bohlen

Jahrzehntelang hat Dieter Bohlen mit unpolitischer Musik auf den kommerziellen Erfolg im Mainstream-Pop abgezielt. Hits wie „You’re My Heart, You’re My Soul“ und „Cheri, Cheri Lady“ setzten auf eingängige, universelle Phrasen, auf Liebe, Herzschmerz und Emotion.

Dabei kam Bohlen früh mit der Politik in Berührung. Der Niedersachse war in seiner Jugend sogar kurzzeitig Mitglied der Deutschen Kommunistischen Partei, was er später als Jugendsünde bezeichnete.

Heute ist der 72-Jährige zwar parteilos, nimmt aber kein Blatt vor den Mund. Bohlen hat sich zuletzt in mehreren Interviews und Auftritten sehr deutlich und kritisch zur derzeitigen politischen und wirtschaftlichen Lage in Deutschland geäußert.

Zustimmung wird geprüft...

Er zeigte sich enttäuscht von Bundeskanzler Friedrich Merz und der Bundesregierung, wünscht sich mehr Gesprächsbereitschaft auch in Richtung Russland und den Fokus auf Frieden. Im Podcast „Hopf & Kettner“ warnte Bohlen im Juni gar vor einem militärischen Sieg der Ukraine. Das sei seiner Ansicht nach der „Worst Case“ und könne zu einem Weltkrieg führen. Russland sei eine Atommacht und werde sich nicht einfach geschlagen geben.

Die Reaktionen auf Bohlens Aussage waren extrem gespalten und von starker gesellschaftlicher sowie medialer Polarisierung geprägt. Kritiker warfen dem Musiker und „DSDS“-Juror vor, mit seinen Aussagen russische Narrative und Ängste zu bedienen.

Sophia Thomalla

Ihre Mutter Simone haben wir in diesem Text schon erwähnt – aber auch Sophia Thomalla hat kein Problem damit, sich gegen gesellschaftliche Konventionen zu stellen. Immer wieder sorgte die 36-Jährige in der Vergangenheit durch provokante Aussagen, politische Positionierungen und kontroverse Werbeaktionen für Schlagzeilen.

Als 2023 schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Partner, den Rammstein-Frontmann Till Lindemann, laut wurden, stellte sich Thomalla öffentlich hinter ihn. Kritiker warfen ihr damals die Verharmlosung von Machtstrukturen sowie Täter-Opfer-Umkehr vor.

Sophia Thomalla ist vor drei Jahren aus der CDU ausgetreten. © Christoph Reichwein/dpa

Auch politisch wählte die Moderatorin scharfe Worte – zum Beispiel, als sie vor drei Jahren aus der CDU austrat. „Den immer größer werdenden Realitätsverlust mancher Politiker möchte ich nicht weiter mittragen“, schrieb die Berlinerin damals. Auslöser für ihren Austritt war eine Veranstaltung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion mit dem Titel „Gewalt gegen Frauen – das Schweigen brechen“, zu der Shelby Lynn eingeladen wurde. Die Nordirin hatte mit ihren Anschuldigungen die Causa Rammstein ins Rollen gebracht.

Thomalla hatte damals kritisiert, „dass sich Politiker wie Dorothee Bär und Julia Klöckner für einen schnellen und billigen Applaus aus der woken Berliner Bubble lieber mit Personen beschäftigen, die fernab jeglicher Relevanz sind, statt mit den eigentlichen Sorgen der Bürger“. Das sei einer der Gründe, warum die AfD einen so enormen Aufschwung bekomme.

Jan Josef Liefers

Zu Corona-Zeiten, als die Stimmung in der Gesellschaft ob der staatlichen Maßnahmen und der Einschränkung der individuellen Freiheitsrechte enorm aufgeheizt war, wagten etwa 50 deutschsprachige Schauspielerinnen und Schauspieler eine umstrittene Protestaktion. In #allesdichtmachen kommentierten sie in ironisch-satirischer Manier die Corona-Politik der Bundesregierung und die Verschärfung der Maßnahmen.

Darunter war auch der gebürtige Dresdner Jan Josef Liefers, der im Gegensatz zu anderen Kollegen sein Video auch nach dem sich anschließenden Shitstorm nicht zurücknahm oder löschte.

Zustimmung wird geprüft...

In seinem Video bedankte sich Liefers damals dafür, dass die Medien die Alarmstimmung permanent hochhielten und „unnötigen kritischen Disput“ in Bezug auf die Corona-Maßnahmen unterließen, sodass „die sinnvollen und immer angemessenen Maßnahmen unserer Regierung“ weiter Zustimmung fänden.

Auch nach Corona mischte sich der „Tatort“-Star immer wieder ins Geschehen ein, zuletzt im Podcast „Lanz + Precht“. Vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt blickte Liefers den Ergebnissen gelassen entgegen, äußerte sein Vertrauen in die Demokratie und bezeichnete die AfD als die „einzige klassische im Moment vorhandene Protestpartei“. Er sprach sich dagegen aus, alle Wähler der Partei pauschal als Nazis zu bezeichnen.

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