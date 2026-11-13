Podcasterin Zoë Lilou: „Junge Menschen sind am Ende. Erschöpft und hoffnungslos“

Über eigene Schwächen, gescheiterte Beziehungen und traumatische Erfahrungen zu sprechen, kostet Überwindung. Viel Überwindung. Zoë Lilou tut es trotzdem – vor einem monatlichen Publikum von mehr als 10.000 Menschen.



In ihrem Podcast „Lowkey Chaotic“ gibt die Musikerin und Podcasterin Einblicke in ihre Gedankenwelt und spricht über Themen, die viele Frauen lieber für sich behalten. Dabei geht es nicht nur um persönliche Erfahrungen, sondern auch um das Lebensgefühl ihrer Generation: um Zukunftsängste, den Einfluss von Social Media und den Wunsch nach einem Leben, das mehr bereithält als Arbeit und Alltagsstress.

Wir haben mit ihr darüber gesprochen, wie selbstbestimmt Frauen tatsächlich leben, warum die Gen Z trotz vieler Möglichkeiten so wenig zuversichtlich in die Zukunft blickt und weshalb es beim Dating in Berlin oft schwerfällt, sich aufeinander einzulassen.

Zoë Lilou, Sie beschreiben Ihren Podcast „Lowkey Chaotic“ als einen Ort, an dem Sie Dinge aussprechen, die Frauen gelernt haben, für sich zu behalten. Warum fällt es uns als Gesellschaft so schwer, offen über vermeintlich ganz normale Dinge wie Körperbehaarung, Menstruation oder Sexualität zu sprechen?



Frauen lernen schon früh, sich für Dinge zu schämen, die eigentlich völlig normal und menschlich sind. Und das Verrückte ist, wie tief diese Scham sitzt – selbst wenn wir rational längst wissen, dass es überhaupt keinen Grund dafür gibt.

Und Sie empfinden diese Scham nicht, wenn Sie in aller Öffentlichkeit darüber reden?



Ich habe Dinge schon immer besser verarbeiten können, indem ich darüber rede. Ich bin beispielsweise regelrecht süchtig nach Sprachnotizen (lacht). Für mich lag es also fast auf der Hand im Podcast, auch über bestimmte Tabuthemen zu sprechen.

Nicht immer nach Plan: Im alltäglichen Chaos findet Zoë Lilou Stoff für ihren Podcast. © Shadi Lou Aimée

Wenn man Ihren Podcast hört, hat man das Gefühl, in Ihrem Tagebuch mitzulesen. Sie sprechen über Selbstzweifel, Ihr Bedürfnis nach Anerkennung, aber auch über eigene Missbrauchserfahrungen und Depressionen. Warum ist es Ihnen so wichtig, sich auch verletzlich zu zeigen?



Ich glaube, der erste Schritt, um etwas zu verstehen und sich weiterzuentwickeln, ist immer, es auszusprechen. Etwas in Worte zu fassen. Das hilft auch anderen. Ich merke zum Beispiel immer wieder, wenn ich über bestimmte Themen spreche, wie viele Frauen sich darin wiedererkennen und feststellen: Ich bin mit diesen Erfahrungen nicht allein. Für manche Menschen ist der Podcast eine Art emotionaler Support.

Sie haben „Lowkey Chaotic“ erst vor eineinhalb Jahren begonnen und bereits mehr als 10.000 monatliche Hörer, größtenteils Frauen. Wie entscheiden Sie, worüber Sie sprechen?



Das funktioniert bei mir eigentlich ziemlich intuitiv. Ich bin da ein bisschen wie ein Künstler: Ich kann nur etwas machen, wenn es mich gerade wirklich interessiert und ich dafür brenne. Ab der nächsten Staffel habe ich aber auch zum ersten Mal Gäste da.

Shadi Lou Aimée Zur Person Die Musikerin und Podcasterin Zoë Lilou ist in Berlin geboren und hat während ihrer Kindheit unter anderem in Liverpool, Peking und London gelebt. Nach ihrer Rückkehr in die deutsche Hauptstadt arbeitete sie zunächst im Social-Media- & Influencer-Marketing, bevor sie anfing, auf TikTok ihr Leben und persönliche Gedanken zu teilen. Aus diesen Videos entwickelte sich schließlich die Idee für einen eigenen Podcast: Im Mai 2025 ging „Lowkey Chaotic“ an den Start. Darin spricht die heute 28-Jährige über Beziehungen, weibliche Scham, psychische Probleme und eigene Missbrauchserfahrungen – und erreicht damit inzwischen mehr als 10.000 monatliche Hörer.

In einigen Folgen sprechen Sie auch über die Gen Z und ihre Themen, machen zugleich aber auf Widersprüche aufmerksam. Beispielsweise kritisieren Sie immer wieder Social Media und das ständige Doomscrolling, verdienen aber selbst mit Instagram und Co. Ihr Geld und verbringen entsprechend auch selbst viel Zeit dort. Wie passt das zusammen?



Das ist tatsächlich ein großer Widerspruch. Unsere Generation ist oft unglücklich mit ihren Lebensumständen, gleichzeitig haben wir in der westlichen Welt Zugriff auf so viel Komfort wie nie zuvor. Wir entfliehen unseren Problemen ständig: durch Doomscrolling, Netflix oder Essensbestellungen. Das macht uns als Generation zunehmend passiv. Wir sind alle irgendwie am Ende und versuchen gleichzeitig permanent, uns abzulenken.

Woher kommt diese Unzufriedenheit gerade bei der Generation Z?



Ich glaube, es geht vor allem darum, dass wir kein euphorisches, Mut machendes Bild von unserer Zukunft mehr haben. Man arbeitet für nichts, kann sich kaum noch einen Urlaub leisten und hat das Gefühl, dass ohnehin alles teurer wird. Insbesondere junge Menschen sind einfach am Ende. Erschöpft und hoffnungslos.



Ein bedingungsloses Grundeinkommen könnte vielen Menschen helfen. Wenn man wieder das Gefühl hätte, für sein Geld zu arbeiten und nicht nur dafür, irgendwie zu überleben. Das würde wahrscheinlich auch zahlreiche psychische Probleme lindern. Man hätte wieder etwas, worauf man sich freuen kann. Nur wird dieses Thema aktuell leider überhaupt nicht mehr diskutiert.

Arbeiten, um zu überleben? Zoë Lilou kann den Frust ihrer Generation gut nachvollziehen. © Shadi Lou Aimée

Gerade ältere Generationen stempeln die Gen Z einerseits als zu faul und andererseits als zu anspruchsvoll ab. Können Sie das nachvollziehen?



Ich finde nicht, dass die Gen Z faul ist. Sie hat einfach keine Lust mehr, ihr ganzes Leben lang zu arbeiten, nur um sich das bloße Überleben leisten zu können. Natürlich ist Arbeit wichtig. Aber ich finde, dass Dinge wie ein Dach über dem Kopf, sauberes Wasser und Bildung jedem zustehen sollten – unabhängig davon, wie viel Geld er verdient.

Wenn junge Menschen doch verstanden haben, dass es sich nicht lohnt, für nichts etwas zu machen – wie kann gleichzeitig der ihnen häufig nachgesagte Wunsch nach Selbstverwirklichung so stark sein? Ist das nicht ein ziemlich hoher Anspruch?



Ich glaube, da kommen verschiedene Dinge zusammen: Trends, Kultur und auch die Lüge, die uns der Kapitalismus verkauft, nämlich dass jeder reich werden und alles erreichen kann. Wir wachsen auf und sehen auf Social Media ständig Menschen, die kreativ sind, Unternehmen gründen und scheinbar ihr Traumleben führen. Weil wir so viel Content konsumieren, setzt sich dieses Bild irgendwann in unseren Köpfen fest.



Es ist ja auch kein Zufall, dass ein großer Teil der Kreativindustrie aus wohlhabenden Familien kommt. Ich finde es deshalb ziemlich klug, wenn sich Menschen in meinem Alter wieder für handwerkliche Berufe entscheiden, etwa als Tischler oder Friseur. Ich bin fest davon überzeugt, dass solche Berufe in einigen Jahren sehr gefragt sein werden.

Sie sprechen im Podcast auch häufig darüber, wie wichtig es ist, die eigene Komfortzone zu verlassen. Haben Sie den Eindruck, dass Ihre Generation damit Schwierigkeiten hat?



Absolut! Ich finde, wir verwechseln inzwischen häufig Unbehagen mit tatsächlichem Schaden. Viele Menschen trauen sich weniger zu, weil sie immer ihre eigenen Grenzen schützen wollen. Daher räumen wir dem Komfort viel zu viel Bedeutung ein. Wir sagen ständig Pläne ab, erleben weniger Neues und bleiben lieber in unserer eigenen kleinen Welt. Am liebsten würden wir nur zu Hause sitzen und scrollen.

Warum fällt es so schwer, diesen Kreislauf zu durchbrechen?



Das klingt so banal, aber ich glaube, es ist eine Mischung aus Kapitalismus und unseren Handys. Der Kapitalismus erschöpft die Menschen ohnehin schon. Gleichzeitig machen es uns die Handys unglaublich leicht, uns in unsere kleine Höhle zurückzuziehen. Dort bekommen wir durch das Scrollen ständig kleine Dopaminschübe.



Außerdem hat sich unsere Vorstellung von Komfort verändert. Früher dachte man bei einer Komfortzone vielleicht daran, nicht Fallschirm zu springen. Heute bedeutet es für manche schon, einem Freund nicht abzusagen und tatsächlich zu seinem Geburtstag zu gehen. Nur weil sich etwas unangenehm anfühlt, heißt das aber nicht, dass es schlecht für einen ist. Das müssen wir wieder lernen.

Zustimmung wird geprüft...

Im Podcast geht es auch oft um Männer und Ihre eigenen Beziehungen. Sie waren selbst sechs Jahre Single und haben vor einem Jahr jemanden gedatet. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?



Das stimmt, ich habe letzten Winter jemanden gedatet, der wirklich ein guter Mann war – als Frau erlebt man beim Dating ja ständig irgendwelche Fuckboys. Letztlich hat er dann aber doch das Ganze beendet.

Gerade Berlin genießt den Ruf, dass viele junge Menschen sich zwar eine feste Partnerschaft wünschen, sich gleichzeitig aber nicht darauf einlassen wollen. Woher kommt dieser Widerspruch?



Das hat bestimmt viele Gründe. Einer davon ist die unendliche Anzahl an Alternativen, auf die wir durch unsere Handys Zugriff haben. Man denkt ständig, dass vielleicht noch etwas Besseres kommt. Niemand möchte sich mehr wirklich festlegen, weil man immer das Gefühl hat, etwas zu verpassen.

In einer Folge haben Sie auch von einer früheren Beziehung erzählt, in der Sie psychische und physische Gewalt erlebt haben. Fiel Ihnen dieses Thema schwer?



Überraschenderweise nicht. Vor der Folge dachte ich eigentlich, dass ich weinen würde. Ich hatte damals erst vier oder fünf Folgen aufgenommen, aber ich dachte mir: Das ist etwas, das ich erlebt habe, und etwas, das viele andere Frauen ebenfalls erleben. Es ist wichtig, darüber zu sprechen, damit Frauen sich weniger allein fühlen und verstehen, dass sie sich für solche Erfahrungen nicht schämen müssen.



Und es hat tatsächlich vielen Frauen geholfen. Das ist natürlich ein gutes Gefühl.



Wenn ich so recht darüber nachdenke: Es gibt einige starke Frauen, die so offen wie ich über ihre Gefühlswelt sprechen – Madeline Argy oder Emma Chamberlain zum Beispiel. Ich glaube aber, dass es vielen jungen Frauen besonders dann hilft, wenn sie sich mit jemandem identifizieren können, der noch relativ normal ist. Bei jemandem, der seit zehn Jahren berühmt und erfolgreich ist, fällt das vielleicht schwerer.

Mit ihrer Offenheit möchte Zoë Lilou anderen Frauen das Gefühl nehmen, allein zu sein. © Shadi Lou Aimée

Wo steht der Feminismus Ihrer Meinung nach gerade?



Ich finde, wir haben uns gesellschaftlich und rechtlich enorm weiterentwickelt. Zugleich halte ich bestimmte Entwicklungen für problematisch. Choice Feminism zum Beispiel, also die Vorstellung, dass jede Entscheidung einer Frau automatisch feministisch ist – solange sie selbstbestimmt getroffen wird. Unsere Entscheidungen entstehen ja nicht in einem luftleeren Raum. Sie werden auch von gesellschaftlichen Erwartungen, unserer Sozialisation und traditionellen Geschlechterrollen beeinflusst. Nur weil eine Frau sich bewusst für ein bestimmtes Lebensmodell entscheidet, ist diese Entscheidung also nicht automatisch feministisch.



Grundsätzlich würde ich sagen, dass wir kulturell noch ziemlich hinterherhinken. Wir haben jahrhundertelang in einer Gesellschaft gelebt, in der Männer bestimmt haben, wie Frauen zu sein haben: angepasst und attraktiv, aber nicht zu unabhängig oder zu sexuell.



So haben wir gelernt, uns für ganz normale menschliche Dinge zu schämen. Und Scham ist ein sehr wirksames Mittel, um Menschen zu steuern und Erwartungen durchzusetzen. Wie gesagt: Auch 2026 sitzt sie bei Frauen noch immer tief.

Transparenzhinweis: Das Fotoshooting fand extern statt, die Bilder wurden von der Interviewpartnerin zur Verfügung gestellt.



Credits: Fotografie: Shadi Lou Aimée · Fotoassistenz: Linos Müller · Designerin: Pauline Barke · Styling Support: Zoé Déry · Hair & Make-up: Natsumi Allgöwer · Creative Direction / Model: Zoë Lilou

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema