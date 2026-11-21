Wetterforscher beobachten eine ungewöhnliche Entwicklung über der Arktis. Zugleich sind Deutschlands Gasreserven niedrig. Was Haushalte für den Winter wissen müssen.

In rund 30 Kilometern Höhe über der Arktis hat sich ein außergewöhnliches Wetterphänomen ereignet: Der Polarwirbel wurde bereits im November erheblich gestört. Der britische Wetterdienst Met Office bestätigt eine ungewöhnlich frühe plötzliche Erwärmung der Stratosphäre. Solche Ereignisse können Wochen später Kältewellen in Europa begünstigen.



Für Millionen Haushalte in Deutschland stellt sich damit die Frage: Droht ein besonders kalter Winter mit hohen Heizkosten? Denn die europäischen Gasspeicher sind vergleichsweise niedrig gefüllt. Gleichzeitig belasten die Folgen des Krieges im Nahen Osten den internationalen Gasmarkt.



Die gute Nachricht: Weder ein eisiger Winter noch eine akute Gasknappheit sind derzeit vorhergesagt. Trotzdem gibt es Gründe, die Entwicklung aufmerksam zu verfolgen.

Polarwirbel gestört: Was bedeutet das für Deutschland?

Der Polarwirbel ist ein mächtiges Windsystem, das sich im Winter hoch über dem Nordpol bildet. Seine starken Westwinde halten besonders kalte Luft in der Polarregion.



Wird der Wirbel gestört, können sich diese Luftströmungen verändern. Unter bestimmten Bedingungen beeinflusst das später auch die Wetterlage über Europa.

Nach Angaben des Met Office haben ungewöhnlich starke atmosphärische Wellen den Polarwirbel bereits Ende Oktober geschwächt. Im November wurde er weiter aus seiner normalen Position verdrängt. Gleichzeitig stiegen die Temperaturen in der Stratosphäre deutlich an.



Besonders ist der Zeitpunkt: Die Störung gehört zu den frühesten und stärksten Ereignissen dieser Art in den untersuchten Wetterdaten.



Allerdings bedeutet ein geschwächter Polarwirbel nicht automatisch Frost und Schnee. Laut Met Office dauert es gewöhnlich zwei bis sechs Wochen, bis sich solche Veränderungen überhaupt auf das Wetter in Bodennähe auswirken können. In manchen Fällen bleibt eine deutliche Wirkung aus.



Der Wetterdienst beobachtet inzwischen sogar Anzeichen einer Erholung des Polarwirbels. Ob es im Dezember zu weiteren Störungen kommt, hängt von der weiteren Entwicklung der Atmosphäre ab.

DWD-Prognose: Wird der Winter 2026/27 besonders kalt?

Für Deutschland liefert die saisonale Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zunächst eine andere Tendenz. Nach der im Oktober erstellten Klimavorhersage für den kommenden Winter beträgt die modellierte Wahrscheinlichkeit für überdurchschnittlich warme Temperaturen von November bis Januar 69 Prozent.



Für den meteorologischen Winter von Dezember bis Februar sind es 61 Prozent. Allerdings bewertet der DWD die Zuverlässigkeit dieser längerfristigen Prognose als gering.



Hinzu kommt: Die Berechnungen stammen aus der Zeit vor der jüngsten Polarwirbel-Störung. Sie berücksichtigen deren mögliche Auswirkungen daher noch nicht.

Entscheidend ist der Unterschied zwischen dem Durchschnitt eines ganzen Winters und einzelnen Kälteperioden. Selbst ein insgesamt milder Winter kann mehrere Wochen mit strengem Frost enthalten.



Gerade solche Phasen würden den Energieverbrauch erhöhen. Wenn Millionen Haushalte gleichzeitig stärker heizen müssen, steigt die Nachfrage nach Erdgas.

Deutschlands Gasspeicher nur zu rund 57 Prozent gefüllt

Die Ausgangslage ist schwieriger als in mehreren vergangenen Wintern. Nach Angaben der Bundesnetzagentur waren die deutschen Gasspeicher am 20. November nur zu rund 57 Prozent gefüllt. Europaweit lag der Füllstand nach einer Mitteilung der EU-Kommission vom Freitag bei etwa 70 Prozent.



Das klingt zunächst beunruhigend. Allerdings wird Deutschland nicht ausschließlich aus seinen Speichern versorgt. Erdgas kommt weiterhin über Pipelines und Flüssiggas-Terminals ins Land.



Die Bundesnetzagentur betont deshalb, dass sinkende Speicherstände allein kein Hinweis auf eine Mangellage sind. Auch die EU-Kommission sieht derzeit keine unmittelbare Gefahr für die Versorgungssicherheit.



Wie stark ein kalter Winter die Reserven belasten könnte, hat die US-Notenbank Federal Reserve untersucht.

In einer am 20. November veröffentlichten Analyse berechnet sie mehrere Szenarien. Bei durchschnittlichem Winterverbrauch könnten die europäischen Gasspeicher Ende März noch zu rund 30 Prozent gefüllt sein.



In einem Szenario mit besonders hohem Verbrauch sinkt der Wert auf etwa 15 Prozent. Bei deutlich geringeren Flüssiggasimporten wäre sogar eine Entleerung auf rund sechs Prozent im April möglich.



Das sind Modellrechnungen, keine Vorhersagen. Sie zeigen aber, warum neben der Temperatur auch die verfügbaren Gaslieferungen entscheidend sind.

Wärmepumpe oder Gasheizung: Was kostet das Heizen wirklich?

Wer weniger Erdgas verbrauchen möchte, kann langfristig auf eine Wärmepumpe setzen. Sie nutzt Wärme aus der Umgebung und benötigt dafür Strom. Wie teuer ihr Betrieb ist, hängt vor allem von der Effizienz und vom Strompreis ab.



Eine Wärmepumpe mit einer Jahresarbeitszahl von 3 erzeugt aus einer Kilowattstunde Strom im Jahresdurchschnitt drei Kilowattstunden Wärme.

Ein Rechenbeispiel: Ein Haus benötigt jährlich 15.000 Kilowattstunden Wärme zum Heizen. Daraus ergeben sich folgende Energiekosten:

Wärmepumpe: Jahresarbeitszahl: 3

Stromverbrauch: 5000 Kilowattstunden

Angenommener Strompreis: 30 Cent pro Kilowattstunde

Jährliche Energiekosten: 1500 Euro

Gasheizung: Wirkungsgrad: 90 Prozent

Gasverbrauch: rund 16.667 Kilowattstunden

Angenommener Gaspreis: 12 Cent pro Kilowattstunde

Jährliche Energiekosten: 2000 Euro

Unter diesen Annahmen spart die Wärmepumpe 500 Euro pro Jahr bei den reinen Energiekosten. Allerdings hängt der Vorteil stark vom Strompreis ab. Würde die Kilowattstunde Strom im Beispiel 40 statt 30 Cent kosten, lägen die jährlichen Energiekosten der Wärmepumpe ebenfalls bei 2000 Euro.



Anschaffungskosten, Wartung, Grundpreise und mögliche Förderungen sind in der Rechnung nicht berücksichtigt. Die angenommenen Energiepreise dienen lediglich der Veranschaulichung und entsprechen nicht zwingend aktuellen Tarifen.



Auch die Verbraucherzentrale betont, dass die Wirtschaftlichkeit vor allem vom Wärmebedarf des Gebäudes, der Effizienz der Anlage und dem Verhältnis zwischen Strom- und Gaspreis abhängt.

Was Haushalte gegen hohe Heizkosten tun können

Wer bereits eine Wärmepumpe besitzt, kann mit einer passend eingestellten Heizkurve und möglichst niedrigen Vorlauftemperaturen Strom sparen. Auch ein spezieller Wärmepumpentarif kann die Kosten reduzieren.



Bei Gasheizungen lohnt es sich ebenfalls, unnötig hohe Vorlauftemperaturen und falsch eingestellte Thermostate überprüfen zu lassen.



Weitere Möglichkeiten sind das Abdichten undichter Fenster, das Vermeiden unnötig hoher Raumtemperaturen und eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage.



Ein sofortiger Heizungstausch allein wegen der Polarwirbel-Störung wäre dagegen kaum sinnvoll. Eine solche Investition sollte sich an den langfristigen Kosten und am Zustand des Gebäudes orientieren.

Für den kommenden Winter ergibt sich damit ein differenziertes Bild: Die außergewöhnlich frühe Störung des Polarwirbels könnte Kälteperioden begünstigen. Ein besonders strenger Winter in Deutschland ist aber nicht vorhergesagt.



Die Gasversorgung gilt derzeit als gesichert. Längere Frostphasen und Einschränkungen bei den Importen könnten die Märkte dennoch stärker belasten.



Ob Verbraucher dadurch höhere Rechnungen erhalten, hängt auch von ihren Energieverträgen ab. Wer einen festen Preis vereinbart hat, muss kurzfristige Veränderungen am Großhandelsmarkt nicht unmittelbar zu spüren bekommen.

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