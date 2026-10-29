Der bessere Kaczyński: Donald Tusk und die stille Fortsetzung der PiS-Politik

Angetreten, um die PiS-Jahre zu beenden, setzt Polens Premier deren Kurs fort – bei Migration, Ukrainern und Justiz. Nur leiser und effizienter. Eine Bilanz.

Donald Tusk bei einer Pressekonferenz in Warschau. Bei Migration, Ukraine-Hilfen und Justiz setzt seine Regierung den Kurs der PiS in wesentlichen Teilen fort.

Es war einmal, so fangen alle Märchen an. Das hier ist das Märchen von einem Drachentöter, der angetreten ist, alle Fehler, Verirrungen und Auswüchse der achtjährigen Herrschaft der Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) wiedergutzumachen, damit vor drei Jahren einen sehr deutlichen Wahlsieg erzielte und seither Ministerpräsident von Polen ist: Donald Tusk.

Seit dem Dezember 2023 regiert er mit einer bunten Koalition aus Christdemokraten, Bauernpartei, Linken und seiner eigenen Partei, der Bürgerkoalition (KO), die in den Umfragen ständig wächst und den Koalitionspartnern das Wasser abgräbt, während sich die PiS bereits gespalten hat und in den Umfragen immer weiter absinkt.

Und das, obwohl Donald Tusk alles andere als ein Drachentöter ist.

Polens Justiz im Machtkampf

Eigentlich ist er, nicht nur aus eigener Schuld, eine lahme Ente. Das liegt daran, dass seine Partei die Präsidentschaftswahlen letztes Jahr verloren hat und deshalb zusammen mit einem nationalistischen Präsidenten regieren muss, der fast jeden wichtigen Gesetzentwurf der Regierungsmehrheit per Veto blockiert.

Das liegt auch daran, dass die Regierung mit ihrer Mehrheit im Parlament nicht imstande ist, die Justizreformen ihrer Vorgänger rückgängig zu machen, weil sie erstens dazu ein Gesetz verabschieden müsste (das der Präsident blockieren würde) und zweitens die Richterschaft und die Staatsanwaltschaften durch diese Reformen parteipolitisch so polarisiert sind, dass eine Reform das auch nicht ändern würde.

Der ursprüngliche Plan der PiS, sich eine parteiische Richterschaft zu schaffen, die sich Durchregieren und Verfassungsbruch nicht mehr entgegenstellt, ist gleich doppelt wahr geworden.

Jetzt hat Polen gleich zwei solcher Richterschaften (und Staatsanwaltschaften): eine, die zur PiS hält und von Nawrocki unterstützt wird, und eine, die zur Regierung Tusk hält und deshalb von ihr unterstützt wird.

Die Lähmung der polnischen Politik durch den Hahnenkampf zwischen Präsident Nawrocki und der Regierung geht inzwischen so weit, dass Nawrocki, die PiS und die Parteien rechts der PiS sogar eine Kampagne zur Diskreditierung des SAFE-Programms der EU lostraten und im Parlament dagegenstimmten.

Donald Tusk und Karol Nawrocki bei ihrem ersten Treffen nach Nawrockis Amtsantritt. Der Präsident blockiert mit seinen Vetos zentrale Gesetzesvorhaben der Regierung. © Damian Burzykowski/imago

SAFE erlaubt es der polnischen Regierung, Rüstungskredite zu viel besseren Konditionen aufzunehmen, als Polen das allein am Kapitalmarkt könnte. Denn diese Kredite werden von allen EU-Mitgliedstaaten garantiert und erfordern deshalb keine hohen Zinszahlungen.

Weil das Programm von der EU-Kommission überwacht wird (die dabei rechtsstaatliche Kriterien anwendet), machten die Rechten im Präsidentschaftspalast und in der parlamentarischen Opposition daraus den Versuch, die polnische Rüstungsindustrie und die polnischen Finanzen Brüssel, das heißt „den Deutschen“, zu unterwerfen. Worauf die Regierung das Programm per Verordnung und mithilfe eines Sonderfonds des Verteidigungsministeriums implementierte.

Das zeigt: Wenn sie wirklich will, kann die Regierung sich durchaus durchsetzen, selbst wenn es juristisch mehr als fragwürdig ist, Schulden per Verordnung (und damit am Parlament vorbei) zu machen. Unter normalen Umständen würde das wohl auch vom Verfassungsgericht kassiert. Nur ist das aufgrund der PiS-Reformen und der parteipolitischen Auseinandersetzungen um ihre Aufhebung gerade ebenfalls paralysiert und wird von der Regierung ignoriert.

Vermutlich deshalb hat bisher auch niemand gegen SAFE geklagt. Die Regierung Tusk kann so vorgehen, weil PiS es acht Jahre lang vorgemacht hat. Acht Jahre lang wurden unbequeme Gerichtsentscheidungen ignoriert, Gesetze mithilfe loyaler Verfassungsrichter und entsprechend manipulierter Gerichtskammern am Parlament vorbei novelliert bzw. aufgehoben, wurde eine zweistellige Zahl von Sonderfonds gegründet, in denen Geld am Parlament vorbei gebunkert und in dunkle Kanäle gelenkt wurde.

Nach fast drei Jahren Lähmung und mit den Parlamentswahlen im kommenden Jahr im Nacken merkt die Regierung Tusk langsam, wie der Hase läuft: so, wie PiS es acht Jahre lang vorgemacht hat. Die Betonung liegt allerdings auf langsam. Sehr langsam.

Die Regierung könnte, will aber nicht

Der Hauptunterschied zwischen Jaroslaw Kaczyński, dem PiS-Chef, und Donald Tusk, seinem Gegner, besteht im Wesentlichen darin, dass der Erste unbedingt an die Macht will, obwohl er keine Ahnung hat, was er damit anfangen soll.

Tusks Bürgerkoalition hat das umgekehrte Problem: Sie kann zwar regieren, will aber nicht. 2015 verlor sie die Macht, weil sie im Glauben, sie würde Wahlen automatisch gewinnen, ihre eigenen Wähler so demobilisierte und vergraulte, dass sie erst die Präsidentschafts- und danach die Parlamentswahlen verlor.

Vier Jahre später absolvierte sie zwei lustlose Wahlkämpfe und verlor wieder, 2023 gewann sie vor allem, weil Kaczyńskis Mannen so nett waren, die jüngsten Wählerschichten so auf die Palme zu bringen, dass sie aus Wut über die PiS für Tusk stimmten. Die meisten haben das inzwischen bereut. Denn wo die PiS einen heftigen Drang an die Macht hat, hat die Bürgerkoalition einen heftigen Drang, sich an der Macht auszuruhen.

Tusk: von der Hängematte aufs Surfbrett

Das wäre an sich nichts Ungewöhnliches und könnte sogar erfolgreich sein. Wie man lange an der Macht bleibt, indem man gesellschaftliche Konflikte entpolitisiert, strittige Themen ausklammert, Polarisierung zur Privatsache erklärt und auf schmerzhafte Reformen verzichtet, haben nicht nur Angela Merkel (und vor ihr Helmut Kohl) jahrzehntelang vorgemacht, sondern auch Tusk selbst, als er zwischen 2007 und 2015 zusammen mit der Bauernpartei regierte.

Aber Tusk ruht sich gar nicht aus in der Hängematte der Macht. Er versucht sich jetzt im Wellenreiten. Er macht da weiter, wo PiS aufgehört hat. Und damit nicht genug. Einer der weniger bekannten Aspekte jener denkwürdigen achtjährigen PiS-Herrschaft besteht darin, dass die PiS-Führung zwar großspurig und pathetisch alles Mögliche ankündigte, in bombastische Gesten und Symbolpolitik flüchtete, aber hinter den Kulissen meist klein beigab.

Ein ums andere Mal fochten polnische Minister wie Löwen gegen „die abgehobenen kosmopolitischen Eliten in Brüssel“ – bis sie in Brüssel ankamen, den Schwanz einzogen, überstimmt wurden oder unterschrieben, was von ihnen erwartet wurde, und dann nach der Rückkehr von ihrem heldenhaften (aber erfolglosen) Kampf gegen den EU-Drachen schwadronierten, zur Entzückung ihrer Anhänger und dem Gelächter all derer, die wussten, was hinter den Kulissen vorgegangen war. Damit führte die Partei vor allem ihre Anhänger hinters Licht.

Die Bürgerkoalition macht das ganz anders. Sie macht die gleiche Politik, aber wesentlich effizienter, weil sie nicht die eigenen Anhänger, sondern die EU hinters Licht führt. Beispiele gibts inzwischen mehr als genug.

Kaczyński bellte, aber biss nicht

Als Innenministerin Nancy Faeser im September 2023 an den deutschen Grenzen „stationäre Grenzkontrollen“ einrichten ließ und damit polnischen Pendlern das Leben schwer machte, regierte in Polen noch Mateusz Morawiecki (PiS). Der protestierte nicht einmal, sondern führte einfach seinerseits Grenzkontrollen zur Slowakei ein, wohin ein großer Teil der Migranten von der Balkanroute ausgewichen war.

Das war, trotz aller antideutscher PiS-Rethorik, ganz im Sinne von Faeser, denn es errichtete noch eine zusätzliche Hürde auf dem Weg vom Balkan nach Deutschland. Die Zahl der Grenzübertritte von Nicht-EU-Migranten ging stetig zurück. Dann kam Tusk an die Macht und ließ an der deutsch-polnischen Grenze seinerseits „stationäre Kontrollen“ für Einreisen aus Deutschland einrichten.

Auf den ersten Blick war das die Reaktion auf eine Kampagne in rechten und rechtsradikalen Medien, wonach Deutschland angeblich mit massenhaften „Pushbacks“ von Migranten nach Polen begonnen hatte. Tatsächlich handelte es sich um Zurückweisungen an der Grenze und um Rückführungen nach dem Dublin-Verfahren, aber mit solchen Details halten sich Polens rechte und rechtsradikale Milieus in der Regel nicht auf.

Seit es die polnischen stationären Kontrollen gibt und der polnische Grenzschutz konkrete Zahlen vorweisen kann, ist auch klar: Eine illegale Migration von Deutschland nach Polen findet nicht statt. Aber Faeser hatte polnischen Pendlern das Leben schwer gemacht, jetzt macht Tusk deutschen Touristen das Leben schwer.

Rustikaler ausgedrückt: Kaczyński bellte, aber biss nicht. Tusk bellt nicht, beißt aber. Die Kontrollen gibt es übrigens, obwohl die EU-Verträge das eigentlich nur vorübergehend und zur Abwendung einer Notlage erlauben, immer noch.

Wenn Tusk bellt und beißt

Zu den Standardphrasen der anti-deutschen PiS-Propaganda gehört der Slogan von Angela Merkel, die „2015 die Grenzen weit öffnete, ohne andere zu fragen“ und dann ganz, ganz viele böse und gefährliche Migranten ins Land ließ. Acht Jahre später tat die PiS das Gleiche, weil man keine Grenze gegen einen solchen Ansturm verteidigen kann und durch Polen damals – genau wie durch Deutschland 2015 – eine Welle der Sympathie für die Flüchtlinge aus der Ukraine rollte.

Die hat sich nach drei Jahren ins Gegenteil verkehrt: Die gleichen Ukrainer, die 2022 noch arme, verfolgte Opfer der Russen gewesen waren und Polen „kulturell nahe“ standen, wurden nun zu undankbaren, arbeitsscheuen Gesellen, die (weil überwiegend weiblich), polnischen Frauen die Männer abspenstig machten und, je nach Gemütslage, kulturell fremde „Sowjetmenschen“ oder „Nationalisten“ waren. Ich habe Bekannte aus dem PiS-Lager, die heute die gleichen Beschimpfungen über Ukrainer posten, mit denen sie 2022 Russen bedacht haben.

Grenzkontrolle zwischen Frankfurt (Oder) und Słubice. Auf die deutschen Kontrollen folgten unter Tusk auch polnische Kontrollen für Einreisende aus Deutschland. © Sabine Gudath/imago

Es ist inzwischen völlig in Vergessenheit geraten, dass es die Regierung von Mateusz Morawiecki (PiS) war, die Hotels, Messeveranstalter und Privatleute dafür bezahlte, dass sie Ukrainer bei sich aufnahmen, die jeder Ukrainerin (die meisten Flüchtlinge waren Frauen mit Kindern) eine ID-Nummer zuteilte, mit der sie Zugang zum staatlichen Gesundheitswesen, zur (bescheidenen) Sozial- und Arbeitslosenhilfe und zum legalen Arbeitsmarkt bekamen, Kindergeld eingeschlossen.

Und obwohl fast alle Ukrainerinnen inzwischen legale Arbeit haben, beschränkte die Regierung Tusk (in trauter Zusammenarbeit mit Präsident Nawrocki, der das Gesetz ausnahmsweise nicht blockierte) die Kindergeldzahlungen auf arbeitende ukrainische Eltern.

Das wiederum traf solche Ukrainerinnen besonders hart, die nicht arbeiten können, weil sie sich um behinderte Kinder kümmern müssen. Seit März dieses Jahres ist auch die Gesundheitsversorgung von einem Arbeitsplatz abhängig; die Unterbringung in staatlichen Unterkünften und Heimen wurde ganz gestrichen.

Jetzt sammeln Nichtregierungsorganisationen für 300.000 Menschen, die behindert, alt, gebrechlich, psychisch krank oder kinderreich sind und auf der Straße stehen. In Bezug auf die Ukrainer in Polen hat die PiS weder gebellt noch gebissen (als sie antiukrainisch wurde, war sie bereits in der Opposition). Tusk dagegen tut beides.

Wellenreiten ist angesagt, nicht gegen den Wind segeln

Die Begründung dafür, warum Tusk auf seinem Surfbrett so elegant auf den Wellen der radikalen Rechten reitet, ist das polnische Gegenstück der Sonntagsfrage. Würde vorzeitig gewählt, wäre die Bürgerkoalition zwar die stärkste Partei im Parlament, hätte aber zu wenige Mandate, um die Regierung zu stellen. Zünglein an der Waage wären dann die beiden „Konföderationen“.

Eine davon, geführt von dem jungen, wirtschaftsliberalen Anwalt und Social-Media-Star Slawomir Mentzen, ist antiukrainisch, prorussisch, antideutsch, frauen- und EU-feindlich und natürlich nationalistisch. Sie ist eigentlich eine Allianz aus zwei rechtsradikalen Parteien.

Wer glaubt, rechts davon sei nur noch die Wand, irrt. Auf dieser Seite des politischen Spektrums gibt’s in Polen keine Wände, sondern eine Partei mit dem blumigen Namen „Konföderation der polnischen Krone“. Die ist alles, was die erste Konföderation auch ist und dazu noch offen prorussisch und antiamerikanisch.

Als Sahnehäubchen obendrauf gibt’s bei ihr noch einen renitenten Antisemitismus, der den Parteichef (gegen den mehrere Strafverfahren laufen) dazu veranlasste, nach den israelisch-amerikanischen Luftangriffen auf den Iran in der iranischen Botschaft einen Solidaritätsbesuch zu absolvieren.

Die PiS-Spaltung als Chance

Gott allein weiß (aber verrät es nicht), warum Tusk es für vorteilhaft hält, sich in diese Schlammschlacht einzumischen. Beim jüngsten geschichtspolitischen Schlagabtausch zwischen Wolodymyr Selenskyj und Karol Nawrocki rief er erst zur Mäßigung auf. Dann brachte Tusks Partei im Europaparlament einen Änderungsantrag zum Fortschrittsbericht der Ukraine ein, mit dem Selenskyjs geschichtspolitischer Affront verurteilt werden sollte.

Sie wollte damit einem ähnlichen Antrag der PiS zuvorkommen. Es kam zu einer absurden Situation: Tusks und Kaczyńskis Abgeordnete attackierten beide die Ukraine und ihre Vergangenheitspolitik, während Vertreter von Tusks Koalitionären und Abgeordnete aus Drittländern zur Mäßigung aufriefen. Gleichzeitig lieferte sich die Regierung in Warschau einen Schlagabtausch mit der PiS und den „Konföderationen“ darüber, wer der Ukraine zu viel geholfen habe.

Das Publikum erlebte ein Theater mit vertauschten Rollen: Die PiS, die seit 2022 stolz auf ihre Ukraine-Hilfe gewesen war (und darauf, dass sie schneller und großzügiger reagiert hatte als Deutschland), trieb nun die Regierung Tusk mit Vorwürfen von nationalem Ausverkauf an Kiew vor sich her. So sehr, dass Tusks Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz bei einer Pressekonferenz eine detaillierte Liste mit allen militärischen Hilfslieferungen vorstellte, um die Angriffe zu entkräften. Daher weiß man jetzt zweierlei. Erstens, Polen liefert kaum noch etwas. Zweitens gibt es kaum ein Stöckchen, über das Tusks Regierung nicht springt, wenn es ihr die Opposition hinhält.

Tusk kann, will aber nicht

Die Erzählung, nach der Tusk nicht so kann, wie er will, weil ihm von einem feindlichen Präsidenten und bösen PiS-Seilschaften die Hände gebunden sind, ist bequem, aber sie stimmt nur manchmal. Erstens kann die Regierung Nawrocki durchaus überzeugen, seinen Vetostempel in der Schublade zu lassen.

Das erfordert Zugeständnisse und Kompromisse – etwa so wie bei der Kürzung der Hilfe für in Polen lebende Ukrainer und bei einer Regelung, die PiS ziemlich wild und ungeordnet einführte, und die Tusks Mannschaft jetzt – mit Nawrockis Zustimmung – in trockene Tücher packte. Die Rede ist von der Abschottung der belarussischen Grenze vor illegalen Migranten, die von Belarus überall auf der Welt eingesammelt, nach Belarus gelockt und dann über die Grenze nach Polen gejagt wurden.

Das begann nach den Massenprotesten in Belarus 2020 und den Sanktionen gegen die belarussische Fluglinie Belavia im darauffolgenden Jahr. PiS ließ damals einen Zaun an der Grenze bauen und gab dem Grenzschutz Anweisung, Asylgesuche dort einfach zu „überhören“ und Migranten zurück über die Grenze zu prügeln. Das galt selbst für Familien mit Kindern, Schwangere, Kranke und Verletzte, und obwohl klar war, dass Rückkehrer vom belarussischen Grenzschutz festgehalten, gefoltert und wieder Richtung Westen gejagt wurden.

Stacheldraht an der belarussisch-polnischen Grenze bei Brusgi. Unter Tusk hat Polen die Grenzsicherung verschärft und die Entgegennahme von Asylanträgen zeitweise ausgesetzt. © Sergei Karpukhin/imagp

Da viele polnische Grenzschützer diese Anweisungen für inhuman und (zu Recht) rechtswidrig hielten, sahen sie einfach weg oder ließen die Einwanderer gegen Schmiergelder weiterziehen. Sie landeten meistens ohnehin in Deutschland. Die Strategie, mit der einen Hand willkürlich ausgewählte Migranten öffentlichkeitswirksam zu prügeln und mit der anderen Hand alle anderen durchzuwinken, war ein wenig humaner, aber politisch erfolgreicher Ansatz.

Obwohl seine Partei die PiS dafür heftig kritisierte, perfektionierte Tusk diese Methode, kaum war er an der Macht. Er ließ die Grenze zur Festung ausbauen und novellierte (wieder mit Nawrockis Zustimmung) das Ausländergesetz so, dass es dem Grenzschutz nun erlaubt, „die Entgegennahme von Asylanträgen vorübergehend auszusetzen“. Den Begriff „vorübergehend“ muss man so verstehen wie bei Faesers und Dobrindts Grenzkontrollen, als Synonym für „permanent“.

Das verstößt gegen EU-Recht, die EU-Menschenrechtskonvention und die UN-Flüchtlingskonvention, die alle Einzelfallprüfungen verlangen – aber nach polnischem Recht und Gesetz ist alles in Ordnung. Das Verfassungstribunal könnte das Gesetz aufheben, würde das Tribunal noch irgendjemand ernst nehmen.

Die deutschen Statistiken bestätigen: Es wird nicht mehr durchgewunken an der Grenze zu Belarus. Das mag an Tusks Festung liegen, oder daran, dass aus Syrien keine Flüchtlinge mehr kommen und sich die Afghanen und Afrikaner jetzt wieder übers Mittelmeer nach Westeuropa durchschlagen.

Aber nach polnischem Recht ist jetzt alles in Ordnung, die Verfassung kümmert ohnehin niemanden, und da Tusk seine Maßnahmen in Brüssel immer mit einer Wolke aus proeuropäischem Schaum zuzudecken pflegt und Ursula von der Leyen der gleichen Parteienfamilie im Europaparlament entstammt wie Tusk, sind Proteste bisher ausgeblieben.

Straßburg hat seine Schuldigkeit getan

Tusk kann die Justiz nicht zurückreformieren, denn das blockieren Nawrocki und alle Parteien rechts der Regierungsmehrheit. Er kann weder das Verfassungsgericht noch den Obersten Gerichtshof in Übereinstimmung mit den in den letzten zehn Jahren ergangenen Urteilen des Straßburger Menschenrechtsgerichtshofs und des Europäischen Gerichtshofs bringen.

Solche Versuche hat Nawrocki bereits blockiert. Aber wer hat Tusk gezwungen, in Kischinew (Chişinău) an der Demontage des Straßburger Menschenrechtsgerichtshofs mitzumachen? Dort haben am 15. Mai die 46 Mitgliedstaaten des Europarats eine Erklärung verabschiedet, mit der sie den Straßburger Gerichtshof auffordern, seine Rechtsprechung dem EU-Asyl-Pakt anzupassen, sich weniger in nationale Entscheidungen zur Grenzsicherung einzumischen und auf vorläufige Einzelentscheidungen (mit denen Behörden gehindert werden, gefährdete Schutzsuchende sofort abzuschieben) möglichst zu verzichten.

Der Trick dabei: Um das durchzusetzen, könnten diese 46 Regierungen einfach die Europäische Menschenrechtskonvention entsprechend ändern. Aber dann müssten 46 Parlamente das absegnen. Die ganze Aktion dient also zur Umgehung der nationalen Parlamente durch das Ausüben von Druck auf die Straßburger Richter. Richter unter Druck zu setzen, um das Parlament zu umgehen, ist eigentlich ein Folterwerkzeug aus dem Werkzeugkasten der PiS.

Tusks Regierung – die zu den neun Initiatoren des Treffens in Moldau gehörte – hat es geschafft, diese Methode zu exportieren. Und das, obwohl ihre Vertreter bei jeder sich bietenden Gelegenheit beteuern, den EU-Asyl-Pakt (der bereits geltendes Recht ist) sowieso nicht einhalten zu wollen. Jetzt wird’s richtig absurd. Die PiS-Regierung von Mateusz Morawiecki hat den Pakt nämlich ausverhandelt und bei den einzelnen Etappen in Brüssel zugestimmt.

Vor der endgültigen Zustimmung auf Ratsebene wurde sie abgewählt. Es war Tusk, der dann die Zustimmung verweigerte und dabei so tat, als zwänge der Pakt Polen dazu, sich an der Verteilung von Flüchtlingen aus Griechenland und Italien zu beteiligen. Die PiS ließ eine ausländerfeindliche Kampagne nach der anderen vom Stapel und organisierte Pressekonferenzen, auf denen muslimischen Migranten unterstellt wurde, Kühe zu vergewaltigen.

Gleichzeitig ließ sie über outgesourcte Visa-Vergabezentren und dubiose Prozeduren mehrere Hunderttausend Arbeitsmigranten ins Land, meist aus muslimischen Ländern. So etwas würde Tusk nie tun. Mit Zustimmung Nawrockis hat seine Regierung die Visavergabe an Arbeitsmigranten so dezimiert, dass Polen ein permanentes Defizit an Arbeitskräften hat, das auch die Ukrainer(innen) nicht ausgleichen können.

Durch den neuen Anti-Einwanderungskurs haben Polens Universitäten einen großen Teil ihrer ausländischen Studenten verloren. Tusk lässt Ukrainer wegen Ordnungswidrigkeiten deportieren und verpasst ihnen mehrjährige Schengen-Einträge, aber ausfällig wird er gegen sie nie.

In Anzeigen auf Facebook lobt sich das Innenministerium selbst, dass es achtmal weniger Arbeitsmigranten und zwei Drittel weniger ausländische Studenten ins Land gelassen hat als die letzte PiS-Regierung – während Polens Arbeitgeber händeringend Arbeitskräfte suchen und die Kassen der Rentenversicherung und des Nationalen Gesundheitsfonds wegen Überalterung leerlaufen.

Leere Kassen, neue Härte

Die PiS bellte immer, biss aber selten. Die KO bellt fast nie, beißt aber ständig, vor allem wenn keiner hinsieht. Das jüngste Beispiel betrifft nun sogar die einheimische, polnische, nichtmigrantische Bevölkerung. Weil die PiS-Regierungen (vergeblich) versuchten, Stimmen zu kaufen, indem sie immer mehr soziale Wohltaten verteilten, und die Regierung Tusk das aus dem gleichen Grund nicht rückgängig macht, sind die Staatskassen leer und werden immer leerer.

Aber ein Jahr vor den Wahlen Steuern erhöhen, das geht, um eine Klassikerin zu bemühen, „gar nicht“, außerdem würde es ja von Präsident Nawrocki blockiert. Also versucht Tusk jetzt, das fehlende Geld anders einzutreiben: durch Verordnungen und Verwaltungsanweisungen, mit denen am Parlament und am Präsidenten vorbei neue Einnahmen erschlossen werden.

Steuerbeamte ziehen los, provozieren Unternehmer zu Verstößen und brummen ihnen dann enorme Strafen auf, die Sozialverwaltung kommt – aufgrund ihrer eigenen Neuinterpretation der bestehenden Gesetze – plötzlich auf immense Nachforderungen gegenüber Arbeitgebern.

Das alles spült mehr Geld in die Kassen, ohne dass man es deshalb „Steuererhöhungen“ nennt, obwohl es volkswirtschaftlich natürlich genauso wirkt. Polnische Steuerzahler werden von Tusk nicht mit der Ankündigung von Steuererhöhungen verbellt, nein, sie werden gleich gebissen, herzhaft und bis auf die Knochen.

Wie die Richter Tusk zum Jagen trugen

Wie groß die Angst der Tusk-Regierung ist, für die Erfüllung ihrer eigenen Wahlversprechen von Polens zersplitterten Rechtsradikalen an den Pranger gestellt zu werden, zeigen die absurden Folgen eines ebenso absehbaren wie selbstverständlichen Urteils des Europäischen Gerichtshofs (EuGH).

Am 25. November letzten Jahres entschied der EuGH, dass auch gleichgeschlechtliche Paare, von denen mindestens ein Partner in einem anderen EU-Mitgliedsland ansässig war, das Recht auf Anerkennung und Eintrag ihrer Ehe in einem polnischen Standesamt haben. Eigentlich hätte das eine Steilvorlage für die Regierung sein müssen, denn die hatte genau das versprochen, ein entsprechendes Gesetz aber wegen des Streits unter den Koalitionspartnern und des absehbaren Veto Nawrockis nicht zustande gebracht.

Jarosław Kaczyński bei einer Kranzniederlegung in Warschau. Acht Jahre lang prägte seine PiS Polens Politik – viele ihrer Methoden wirken unter Tusk fort. © Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/imago

Dank der EU-Richter konnte sie nun einfach per Verwaltungsanordnung eine Neuregelung durchsetzen. Nawrocki hätte dagegen keine Handhabe gehabt. Weit gefehlt. Es gab nämlich kein Formular dafür. Mit dieser kabarettreifen Begründung verzögerten die untergeordneten Behörden den Eintrag der EuGH-Kläger über Monate, bis sich Ende Mai (!) dann Innenminister Marcin Kierwiński (KO) und der (linke) Digitalminister Krzysztof Gawkowski auf eine Änderung des (digitalen) Formulars einigten.

Da hatten mehrere Gerichte und sogar Standesämter längst entsprechende Einträge vorgenommen. Selbst wenn es darum geht, eigene Wahlversprechen umzusetzen und diese nicht von Nawrocki blockiert werden können, müssen erst Richter und Beamte die Regierung Tusk zum Jagen tragen.

Gott allein weiß (aber er verrät es nicht), warum die rechte Opposition Tusk gleichzeitig als Lakaien Deutschlands, der EU, Russlands und der Ukraine durch den Kakao zieht. Dabei ist er, schaut man genau hin, eigentlich ein viel besserer, effektiverer und international angesehener Kaczyński, als Kaczyński selbst es je war. Und vielleicht ist das gerade der Grund, warum Kaczyński sich so gerne an ihm abarbeitet.

Er macht nicht, was „die Deutschen“ wollen, sondern was Kaczyński will – und er macht es viel besser, als Kaczyński das selbst je könnte. Demnächst hat er eine Möglichkeit, sogar zu beweisen, dass er besser intrigieren kann als Kaczyński, der sich meist nur selbst ins Abseits intrigierte.

Kaczyńskis Partei hat sich nämlich gerade gespalten; der frühere Premierminister Morawiecki hat jetzt eine eigene Parlamentsfraktion mit ca. 40 Abgeordneten. Zusammen mit Tusks Abgeordneten ergibt das jene Drei-Fünftel-Mehrheit, mit der man Nawrockis Veto überstimmen kann. Tusk könnte also, um neue Gesetze in Kraft treten zu lassen, Morawieckis Abtrünnige und Nawrocki gegeneinander ausspielen. Falls ihm das nicht zu anstrengend ist.

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