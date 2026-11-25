Die Streitkräfte sollen unbefugt eindringende Flugobjekte leichter abschießen können. Drei russische Marschflugkörper stürzten zuletzt im Osten des Landes ab.

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Zwei polnische F-16-Kampfjets und ein Eurofighter der deutschen Luftwaffe fliegen bei einer Militärparade am 15. Augustin Formation über Warschau.

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Polen will Ende Dezember oder Anfang Januar eine dauerhafte Flugverbotszone im Osten des Landes einrichten. Damit sollen die Streitkräfte Flugobjekte leichter abschießen können, die unbefugt in den polnischen Luftraum eindringen. Das erklärte der stellvertretende Verteidigungsminister Cezary Tomczyk am Mittwoch nach Angaben des polnischen Nachrichtenportals Onet. Die Flugverbotszone soll sich entlang der Ostgrenze erstrecken.

Nach dem am 17. November veröffentlichten Verordnungsentwurf der Regierung sollen in der Zone mit der Bezeichnung SOP1 rund um die Uhr Flugverbote und Flugbeschränkungen gelten. Die Regierung begründet das Vorhaben mit der anhaltenden Bedrohung des Luftraums an der Ostgrenze. Ziel sei es, die Bevölkerung und die Infrastruktur des Landes zu schützen.

Polen hat Abschussregeln bereits gelockert

Nach Angaben Tomczyks hat Polen bereits vor zwei Monaten die Einsatzregeln für seine Kampfpiloten geändert. Diese müssen ein Flugobjekt vor einem möglichen Abschuss nicht mehr visuell identifizieren. Stattdessen können sie sich bei der Identifizierung auf die Einflugrichtung, die Flughöhe, die Geschwindigkeit und die Radardaten stützen. Der unerlaubte Einflug in die geplante Zone soll ein zusätzliches Kriterium sein.

Russische Marschflugkörper und Drohnen über Polen

Am 20. November stürzten im Osten Polens drei russische Flugobjekte ab. Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz hatte zunächst von zwei Raketen und einer strahlgetriebenen Drohne gesprochen. Zwei Tage später identifizierte die Staatsanwaltschaft alle drei Objekte als russische Marschflugkörper des Typs Ch-101. Am 23. November verletzte nach Angaben des polnischen Militärs eine russische Drohne während eines nächtlichen Angriffs auf die Westukraine kurzzeitig den polnischen Luftraum.

Nato lehnt Abschüsse über der Ukraine ab

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte berichtet, Polen habe die Nato gebeten, zu prüfen, ob russische Flugobjekte, die auf Mitgliedstaaten des Bündnisses zufliegen, bereits über ukrainischem Staatsgebiet abgeschossen werden könnten. Die Nato habe nach Angaben Tomczyks diese Möglichkeit bereits vor Monaten erörtert und verworfen. An dieser Haltung habe sich nichts geändert.

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