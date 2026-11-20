Ein Flugobjekt stürzte im Osten Polens auf ein Feld und geriet in Brand. Warschau will die Nato um zusätzliche Unterstützung bitten.

Polens Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz Anfang November im Sejm in Warschau. Nach der Luftraumverletzung kündigte er an, die Nato um zusätzliche Unterstützung zu bitten.

Während russischer Luftangriffe auf die Ukraine sind nach Angaben der polnischen Regierung am Freitagmorgen drei russische Flugobjekte in Polens Luftraum eingedrungen. Eines stürzte im Osten des Landes ab. Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz geht vorläufig davon aus, dass es sich dabei um einen russischen Marschflugkörper handelte.



Die Staatsanwaltschaft in Lublin bestätigte den Absturz in der Ortschaft Nowy Lipowiec im Kreis Biłgoraj. Ermittler der Militärabteilung sicherten vor Ort Spuren, um die Art und Herkunft des Objekts festzustellen. Die Behörden gingen zudem Hinweisen auf mögliche weitere Abstürze in der Region nach.



Das Objekt fiel auf ein Feld am Waldrand und geriet in Brand, wie die Polizei der Region Lublin mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Polizei und Feuerwehr waren vor Ort. Auch die Militärpolizei und der militärische Abschirmdienst wurden eingeschaltet.

Verteidigungsminister hält Marschflugkörper für wahrscheinlich

Bei dem abgestürzten Objekt habe es sich wahrscheinlich um einen Marschflugkörper vom Typ Ch-101 gehandelt, sagte Kosiniak-Kamysz laut der norwegischen Zeitung VG. Nach Angaben des polnischen Militärs stellten elf Flugobjekte eine mögliche Gefahr für den polnischen Luftraum dar. Drei von ihnen überquerten demnach die Grenze. Angaben zum Typ der beiden anderen Objekte machte der Minister in dem Bericht nicht.

Kosiniak-Kamysz bezeichnete den Vorfall als „weitere russische Provokation“ und kündigte an, Polen werde die Nato um zusätzliche Unterstützung bitten. Ein Sprecher der ukrainischen Luftwaffe hielt es Reuters zufolge ebenfalls für wahrscheinlich, dass ein russischer Flugkörper nach Polen gelangt war.

Tusk gibt am Morgen Entwarnung

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben des polnischen Einsatzkommandos gegen 6.30 Uhr MEZ während massiver russischer Angriffe auf die Ukraine, wie die polnische Nachrichtenagentur PAP berichtete. Das Militär wertete Radardaten aus. In Teilen der Regionen Lublin und Karpatenvorland wurden die Bewohner vor einer möglichen Gefahr aus der Luft gewarnt.



Ministerpräsident Donald Tusk teilte am Morgen mit, dass zu diesem Zeitpunkt keine Gefahr aus der Luft mehr bestehe. Infrastrukturminister Dariusz Klimczak berichtete, ein Bahnmitarbeiter habe in Rudnik nad Sanem einen lauten Knall gehört. Sichtbare Schäden an den Gleisen seien zunächst nicht festgestellt worden. Ein Inspektionsfahrzeug sei zur Überprüfung losgeschickt worden.

Auch ukrainische Drohnen gerieten in Nato-Luftraum

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs sind auch mehrfach ukrainische Drohnen in den Luftraum von Nato-Staaten gelangt. Im März stürzte nach Angaben des lettischen Verteidigungsministeriums eine Drohne ukrainischer Herkunft in Lettland ab, nachdem sie aus Richtung Russland gekommen war.



Zivilisten wurden dabei nicht verletzt. Finnische Ermittler kamen laut dem öffentlich-rechtlichen Sender Yle im September zu dem Schluss, dass vier im Frühjahr in Finnland entdeckte Drohnen aus der Ukraine stammten. Kiew hatte sich nach zwei Abstürzen im März bei Finnland entschuldigt.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema