Ab 2027 soll eine App die Suche nach historischen Schätzen deutlich erleichtern. Doch Archäologen warnen vor einem Goldrausch, der den Staat Milliarden kosten könnte.

Ein Metalldetektor, ein wenig Glück und möglicherweise eine Belohnung von mehr als 50.000 Euro: Polen will die Suche nach historischen Schätzen deutlich vereinfachen. Ab Januar 2027 sollen Hobby-Schatzsucher ihre geplanten Expeditionen über eine Smartphone-App anmelden können, statt wie bisher eine behördliche Genehmigung beantragen zu müssen. Wer dabei außergewöhnliche archäologische Objekte entdeckt, kann künftig hohe staatliche Geldprämien erhalten.



Wie der polnische Fernsehsender TVP World am Donnerstag unter Berufung auf die Zeitung Rzeczpospolita berichtet, können die Belohnungen nach derzeitigen Berechnungen bis zu 222.000 Złoty erreichen. Das entspricht rund 50.800 Euro. In besonders außergewöhnlichen Fällen sieht das Gesetz sogar noch höhere Prämien vor.



Die geplante Neuregelung könnte allerdings teuer werden. Nach Schätzungen des polnischen Kulturministeriums könnten allein die Geldprämien im ersten Jahr bis zu 3,25 Milliarden Złoty (rund 760 Millionen Euro) kosten. Archäologen befürchten zudem, dass die finanziellen Anreize einen regelrechten Ansturm auf historische Fundstätten auslösen.

Schatzsuche in Polen: Ab 2027 soll eine App die Genehmigung ersetzen

Bislang benötigen Hobbyforscher für die gezielte Suche nach historischen Gegenständen mit Metalldetektoren eine Genehmigung der zuständigen Denkmalschutzbehörde. Das Verfahren kann mehrere Wochen dauern.



Mit der neuen Regelung soll eine digitale Anmeldung genügen. Die Schatzsucher müssen dafür unter anderem angeben, wann und wo sie suchen möchten. Voraussetzung ist außerdem, dass sie volljährig sind und die Zustimmung des Grundstückseigentümers sowie des Grundstücksbesitzers haben.

Die Reform geht auf ein bereits 2023 beschlossenes Gesetz zurück. Ursprünglich sollten die Änderungen früher in Kraft treten. Der Termin wurde jedoch mehrfach verschoben, zuletzt auf den 1. Januar 2027. Die polnische Regierung begründete dies mit dem zusätzlichen Vorbereitungsbedarf der zuständigen Behörden.



Ein Freibrief für Schatzsucher ist die Neuregelung nicht. Die Suche bleibt unter anderem auf geschützten archäologischen Stätten, Friedhöfen und an bestimmten historischen Denkmälern verboten. Wer mutmaßlich archäologische Objekte findet, muss diese sichern, die Fundstelle kennzeichnen und die zuständige Denkmalbehörde informieren.

Mit Metalldetektor und Spaten auf der Suche: In Polen sollen Hobby-Schatzsucher ihre Einsätze ab 2027 einfacher anmelden können. © Oliver Berg/dpa

Bis zu 50.000 Euro Belohnung für historische Funde

Besonders attraktiv dürften die vorgesehenen Geldprämien sein. Das polnische Denkmalschutzgesetz sieht vor, dass Entdeckungen von besonderem historischem, künstlerischem oder wissenschaftlichem Wert belohnt werden können.



Die reguläre Obergrenze beträgt das 25-Fache des durchschnittlichen polnischen Monatsgehalts im Vorjahr. Besitzt ein Fund zusätzlich einen außergewöhnlich hohen materiellen Wert, kann die Prämie auf das 30-Fache steigen. Voraussetzung ist unter anderem, dass der Finder sämtliche gesetzlichen Meldepflichten erfüllt.



Für archäologische Objekte ohne entsprechend herausragende Bedeutung ist dagegen lediglich eine Urkunde vorgesehen. Die Belohnung ist somit keineswegs für jeden gefundenen Gegenstand garantiert.

Die Reform könnte erhebliche finanzielle Folgen für den polnischen Staat haben. Laut TVP World rechnet das Kulturministerium für das erste Jahr im ungünstigsten Szenario mit bis zu 3,25 Milliarden Złoty (rund 760 Millionen Euro) an Prämien. Weitere drei Milliarden Złoty (rund 700 Millionen Euro) könnten für Gutachten, Konservierung und die Aufbewahrung der Fundstücke hinzukommen.



Zusammen wären das bis zu 6,25 Milliarden Złoty (rund 1,46 Milliarden Euro). Zum Vergleich: Der geplante Haushalt des Kulturministeriums für 2027 beträgt dem Bericht zufolge rund 8,61 Milliarden Złoty (etwa zwei Milliarden Euro). Die Zahlen beschreiben mögliche Kosten, keine bereits vorgesehenen Auszahlungen.

Archäologen warnen vor Goldrausch und falschen Fundmeldungen

Bei Wissenschaftlern stößt die Reform auf erhebliche Vorbehalte. Der Archäologe Maciej Trzciński von der Universität Breslau warnt insbesondere davor, dass ältere Entdeckungen nachträglich als neue Funde ausgegeben werden könnten.



Er verwies gegenüber Rzeczpospolita auf ein konkretes Beispiel: Niemand könne zuverlässig überprüfen, ob zehn Speerspitzen aus der Bronzezeit tatsächlich erst 2027 gefunden worden seien oder bereits mehrere Jahre zuvor.



Die Möglichkeit, auch für gezielte Schatzsuchen Geld zu erhalten, werde nach seiner Einschätzung einen regelrechten Goldrausch auslösen.

Hinzu kommt eine grundsätzliche Sorge der Archäologen: Werden historische Gegenstände ohne fachliche Begleitung aus dem Boden geholt, können Informationen über ihre ursprüngliche Lage und den Zusammenhang mit anderen Funden verloren gehen. Für die wissenschaftliche Forschung ist dieser Zusammenhang häufig ebenso wichtig wie das Objekt selbst.



Vertreter polnischer archäologischer Einrichtungen haben sich deshalb bereits gegen die weitreichende Lockerung der Vorschriften ausgesprochen.

Hunderttausende Schatzsucher könnten profitieren

Nach Schätzungen des Kulturministeriums könnten zwischen 100.000 und 200.000 Hobby-Schatzsucher von den neuen Regeln betroffen sein. Gesucht wird in Polen unter anderem nach historischen Münzen, Schmuckstücken, Waffen und Gegenständen aus dem Zweiten Weltkrieg.



Bislang war die gezielte Suche mit Metalldetektoren vergleichsweise streng reguliert. Künftig soll die digitale Registrierung den Aufwand für Hobbyforscher und Behörden deutlich verringern.

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