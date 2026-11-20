Polens Ministerpräsident Tusk behauptet sich im Parlament. Gleichzeitig wächst der Zusammenhalt der rechten Kräfte im Vorfeld der Wahl 2027.

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Vorerst Aufatmen in der Regierung: Polens Ministerpräsident Donald Tusk bei einer Pressekonferenz in Warschau.

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Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk hat diese Woche das erste Misstrauensvotum der laufenden Legislaturperiode überstanden und damit den Versuch des ehemaligen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki abgewehrt, ihn abzulösen.

Der Antrag erhielt 200 Stimmen bei 242 Gegenstimmen und blieb damit deutlich unter den erforderlichen 231 Stimmen im 460 Sitze zählenden Sejm, wie aus dem Abstimmungsprotokoll des Sejm hervorgeht.

Nach den polnischen Regeln für ein konstruktives Misstrauensvotum muss ein Antrag einen Nachfolger benennen. Morawieckis Fraktion Entwicklung Plus (Rozwoj Plus) schlug Marek Jurek vor, einen langjährigen katholisch-konservativen Politiker und ehemaligen Sejmmarschall.

Recht und Gerechtigkeit (PiS) steuerte 137 Ja-Stimmen bei, Entwicklung Plus 40 und die rechtsextreme Konföderation 14. Hinzu kamen drei Abgeordnete von Grzegorz Brauns Konföderation der polnischen Krone (KKP), die kleine Gruppe um Paweł Kukiz sowie die fraktionslose Abgeordnete Paulina Matysiak.

Alle Parteien der Regierungskoalition stimmten dagegen: Tusks Bürgerkoalition (KO) mit 153 Stimmen, die Polnische Volkspartei (PSL) mit 32, die Neue Linke mit 21 sowie die Gruppierungen Zentrum und Polen 2050 mit jeweils 14 Stimmen. Auch die linke Partei Razem, die nicht der Regierung angehört, stimmte mit Nein. Zehn PiS-Abgeordnete nahmen nicht an der Abstimmung teil, darunter Zbigniew Ziobro und Marcin Romanowski.

Das Ergebnis stand nie infrage. Die Koalition verfügt im Parlament weiterhin über eine arbeitsfähige Mehrheit, auch wenn eine Umfrage nach der anderen darauf hindeutet, dass sie diese bei der für Herbst 2027 vorgesehenen Wahl verlieren würde.

Zudem stimmten PiS, Entwicklung Plus, Konföderation und Brauns KKP erstmals in dieser Legislaturperiode als geschlossener Block ab. Damit zeichnet sich eine alternative Regierung ab, die Anleger nun einpreisen müssen.

Verfassungsgericht, Schulden und Arbeitsplätze

Der Hauptvorwurf des Antrags betraf die Rolle der Regierung in der Krise um das Verfassungsgericht. Dort streiten Tusks Lager und Präsident Karol Nawrocki darüber, wer das Gericht kontrolliert.

Der Antrag verwies außerdem auf steigende Staatsschulden sowie Probleme im Gesundheitswesen und in der Migrationspolitik. Morawiecki erklärte vor dem Parlament, die Arbeitslosigkeit „grassiere“, und behauptete, es gebe mehr als 150.000 zusätzliche Arbeitslose.

„Polen ist nicht das Eigentum irgendeiner politischen Partei. Polen ist das Eigentum der Polen“, sagte Morawiecki und forderte ein Ende des „Duopols“ von PiS und KO. „Der Angriff auf das Verfassungsgericht soll gigantische wirtschaftliche und soziale Probleme vertuschen“, fügte er laut Rzeczpospolita hinzu.

Der ehemalige polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am 17. November 2026 im Sejm in Warschau. © IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI

Tusk bezeichnete den Antrag als „Farce“, verwies darauf, dass der Plenarsaal während Morawieckis Rede nahezu leer gewesen sei, und lenkte die Debatte auf die Wahl. „Sie werden diese Abstimmung heute verlieren, und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Sie in einem Jahr die Wahl verlieren werden“, sagte er an die Oppositionsbänke gewandt.

Morawiecki skizzierte drei Schritte für einen von ihm so bezeichneten Wandel in Polen: das Misstrauensvotum, einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Verfassungsgericht und einen „verfassungsrechtlichen Neustart“.

Der erste Schritt ist gescheitert. Die beiden anderen erfordern Mehrheiten, über die die Opposition in diesem Sejm nicht verfügt; für eine Verfassungsänderung ist eine Zweidrittelmehrheit nötig. Sie lesen sich eher wie ein Programm für 2027 als wie ein Plan für dieses Parlament.

Jurek, der die PiS 2007 im Streit über Abtreibung verlassen hatte, wurde von der Regierungsseite verspottet. „Die Gesellschaft wird sehen, wer in diesem Haus wirklich mit wem zusammenspielt“, sagte Tomasz Trela von der Linken. Er beschrieb eine Rechte, die sich von der PiS bis zur Konföderation und Braun „Schulter an Schulter“ zusammenschließe.

Die Rechnung hinter einer gemeinsamen Liste

Die KO bleibt die beliebteste Einzelpartei. Eine IBRiS-Umfrage für Rzeczpospolita sah sie jedoch bei 29 Prozent, gegenüber 16,5 Prozent für die PiS, 13,2 Prozent für die Konföderation, 10,5 Prozent für die KKP und sechs Prozent für Entwicklung Plus.

Eine Sitzprognose kam für das Regierungslager auf 219 Mandate – zwölf weniger als für eine Mehrheit nötig. Sowohl die PSL als auch Polen 2050 lagen unter der Fünfprozenthürde.

Eine vom 6. bis 9. November durchgeführte Umfrage von United Surveys by IBRiS für Wirtualna Polska testete zwei Blöcke. Eine gemeinsame Liste von PiS, Entwicklung Plus, Konföderation und KKP kam auf 46,6 Prozent. Eine Liste von KO, PSL, Polen 2050 und Neuer Linker erreichte 41,3 Prozent, Razem 5,8 Prozent.

Nach einem Sitzverteilungsmodell von Jarosław Flis von der Jagiellonen-Universität ergäbe das laut Rzeczpospolita 242 Mandate für die Rechte – genau die Zahl, die Tusk am 17. November rettete. Die Regierungsparteien kämen auf 212 Sitze, Razem auf sechs.

Das für die Sitzverteilung verwendete D’Hondt-Verfahren begünstigt größere Listen. Eine gemeinsame Liste bringt deshalb mehr Mandate ein als dieselbe Stimmenzahl, verteilt auf vier einzelne Listen.

Teilnehmer des von rechtsextremen Gruppen initiierten Unabhängigkeitsmarsches auf der Poniatowski-Brücke in Warschau am 11. November 2026. © Neil Milton/SOPA Images/imago

PiS-Chef Jarosław Kaczyński strebt genau das an. „Wir werden auf eine große gemeinsame Liste hinarbeiten, nicht nur für den Senat, sondern auch für den Sejm“, sagte er beim Unabhängigkeitsmarsch am 11. November.

Die Partner begegnen einander jedoch mit Vorbehalten. Witold Tumanowicz von der Konföderation unterstützte den Antrag, warnte in der Debatte aber zugleich: „Wir müssen sicherstellen, dass die schädliche Herrschaft der PiS und Mateusz Morawieckis nicht zurückkehrt.“ Entwicklung Plus hat eine gemeinsame Regierung mit Braun ausgeschlossen.

Kontinuität in Geldfragen

Aus Sicht der Anleger hätte eine rechte Regierung mit Nawrocki im Präsidentenpalast einen Verbündeten statt eines Gegners. Damit würde die Kohabitation enden, in deren Verlauf der Präsident Ernennungen und Gesetzesvorhaben der Koalition blockiert hat.

Der Streit um das Verfassungsgericht hat bereits die Zentralbank erreicht: Ein Sejm-Ausschuss hat ein Verfahren vor dem Staatsgerichtshof empfohlen – gegen Adam Glapiński, den Präsidenten der Polnischen Nationalbank und einen Verbündeten der PiS.

Zudem musste Tusk am 3. November vier Ernennungen für den NBP-Vorstand gegenzeichnen, damit die Zahl seiner Mitglieder nicht unter das gesetzliche Minimum fiel.

Eine Regierung der Rechten würde das Verfahren gegen Glapiński fallen lassen und Zentralbank und Exekutive wieder auf eine gemeinsame Linie bringen. Sie würde allerdings auch die Staatsfinanzen übernehmen, die Nawrocki in seiner Ansprache zum Unabhängigkeitstag kritisierte und mit der KKP einen Koalitionspartner haben, der die Hilfe für die Ukraine einstellen will.

Tumanowicz brachte den nächsten Schritt auf den Punkt: „2027 werden die Wähler darüber urteilen.“

Dieser Beitrag erscheint im Rahmen einer Kooperation zwischen der Ostdeutschen Medienholding und bne IntelliNews. Der Beitrag erschien zuerst hier auf Englisch.

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