Mutmaßlich russische Flugkörper über Polen verschärfen die Spannungen. Warschau erwägt neue Abwehrmaßnahmen. Wie weit könnte die Nato in den Krieg geraten?

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Dunkle Wolken ziehen sich über Polen zusammen. Am 20. November drangen drei mutmaßlich russische Marschflugkörper vom Typ CH-101 in die an die Ukraine grenzenden Woiwodschaften Lubelskie und Podkarpackie ein.

Die Einschläge erfolgten zwischen 40 und 70 km von der ukrainischen Grenze entfernt, Verletzte gab es keine. Nur drei Tage später wiederum drang nach Angaben polnischer Behörden eine russische Drohne in den polnischen Luftraum im Südosten des Landes ein.

Es gab von der Armeeführung bereits einen Befehl, diese abzuschießen, doch letztlich entschieden sich die Verantwortlichen dagegen, weil die Drohne wieder Richtung Ukraine abdrehte und ein Abschuss mögliche Sach- oder Personenschäden durch abstürzende Teile verursacht hätte.

Bei beiden Vorfällen konnten die Behörden nicht feststellen, ob das Eindringen der Flugkörper gezielt erfolgte oder aus Fehlleitungen russischer Angriffe auf die Ukraine in diesen Tagen resultierte. Russland bestreitet, etwas mit den Ereignissen zu tun zu haben.

Polen erwägt Abschüsse über ukrainischem Gebiet

Durch die Vorfälle ist in Polen erneut die Diskussion darüber entbrannt, Raketen und Drohnen, die noch über ukrainischem Staatsgebiet sind, aber offensichtlich in Richtung Polen fliegen, vom polnischen Staatsgebiet aus noch über ukrainischem Territorium abzuschießen.

Polens Verteidigungsminister Władyslaw Kosiniak-Kamysz hat laut inoffiziellen Berichten der Nachrichtenagentur Bloomberg bei der Nato eine diesbezügliche formelle Anfrage gestellt, dies künftig tun zu dürfen. Festzuhalten ist: Die ukrainische Führung ist spätestens seit Juni 2024 für diesen Vorschlag.

Polens Ministerpräsident Donald Tusk und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einem Treffen in Dublin am 12. November © Press Service Of The President Of Ukraine

Seinerzeit hatten Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj und Polens Premierminister Donald Tusk dies in einem bilateralen Sicherheitsabkommen festgehalten. Bislang ist die Mehrheit der Nato-Staaten aber dagegen – aus der wohl berechtigten Sorge, dies könnte zu einer weiteren Eskalation führen.

Immerhin würden Luftabwehrschläge aus einem Nato-Staat über dem Gebiet der Ukraine Interpretationsspielräume eröffnen: Ab wann gilt eine in der westlichen Ukraine fliegende Rakete oder Drohne als potenziell gefährlich für Polen, und ab wann wäre es ein Mitkämpfen?

Russland indes dürfte dies als weiteren Schritt des westlichen Bündnisses werten, seine indirekte Teilnahme am Krieg zu intensivieren. Die Nato hat zu Beginn der Woche beschlossen, ein Awacs-Frühwarnflugzeug an einen vorgeschobenen Standort in Polen zu verlegen.

Flugverbotszone an der Grenze zur Ukraine geplant

Zugleich arbeitet die Regierung in Warschau angesichts dieser Vorfälle an der Einrichtung einer Flugverbotszone im polnisch-ukrainischen Grenzgebiet. Ziel ist es, dass die Streit- und Luftabwehrkräfte künftig bei möglichen Entscheidungen, Flugkörper über polnischem Gebiet abzuschießen, nicht mehr durch notwendige Sicht-Prüfungen dieser Objekte beeinträchtigt wären – also nicht mehr im Einzelfall feststellen müssten, ob es sich womöglich um zivile Flugkörper handelt.

„Wir brauchen eine Flugverbotszone im Osten des Landes, die mehr als zehn und bis zu einigen Dutzend Kilometern von der Grenze reicht“, sagte Vize-Verteidigungsminister Cezary Tomczyk am Mittwoch. Die entsprechenden Verordnungen könnten Ende Dezember oder Anfang Januar in Kraft treten.

Tatsächlich sind wohl einige Wochen an Konsultationen notwendig, weil eine Flugverbotszone auch den zivilen Luftverkehr treffen dürfte – die polnisch-ukrainische Grenzregion bzw. Ost-Polen hat seit Ausbruch des Krieges im Februar 2022 als ziviles Überfluggebiet zwischen Nord- und Südeuropa an Bedeutung gewonnen.

Tatsächlich ist in Polen in den vergangenen Tagen auch der Ton sowohl von politischen Entscheidungsträgern als auch von wichtigen Medien schärfer geworden. Polnische Regierungsvertreter äußerten die Vermutung, die Raketeneinfälle seien eine bewusste russische Provokation, auch angesichts von Nato-Übungen „Koalition 26.2“ in Südostpolen.

Bei diesen übten im Zeitraum zwischen 9. und 22. November rund 5000 Soldaten polnischer, aber auch französischer, britischer und deutscher Truppen Einsätze in der Ukraine, zwecks Sicherung eines möglichen künftigen Waffenstillstands oder Friedensabkommens in der Ukraine selbst. Tatsächlich hatte auch die Außenamtssprecherin in Moskau, Maria Zacharowa, diese Übungen Anfang November scharf kritisiert, denn westliche Truppen in der Ukraine wären aus Moskaus Sicht „kategorisch ausgeschlossen“, wie sie sagte.

Warschau verstärkt die Unterstützung für Kiew

Doch auch jenseits der beschriebenen Vorfälle werten Beobachter in Polen die immer wieder gemeldeten Drohneneinfälle in Polen stets als bewusste Provokation Russlands – mutmaßlich um die Abwehrbereitschaft Warschaus zu testen, Unsicherheit in der Bevölkerung zu säen und die bisherige Unterstützung der polnischen Führung für Kiew infrage zu stellen.

Gleichwohl gilt: Die schon in den letzten Monaten und Jahren aufgetretenen Fälle von Luftraumverletzungen und Drohnenabstürze, und auch Russland zugeschriebene Sabotageakte in Polen, haben bislang das Gegenteil bewirkt. Warschau rüstet weiter massiv auf, und Politiker der Regierung äußern, dass die Unterstützung der Ukraine nicht nachlassen, sondern eher verstärkt werden müsste.

Im September dieses Jahres sagte etwa Polens Außenminister Radosław Sikorski in einem Gespräch mit dem staatlichen Polnischen Rundfunk: „Wir werden uns nicht einschüchtern lassen – je mehr Russland die Ukraine bombardiert, desto größere Solidarität sollten wir der Ukraine und den Ukrainern entgegenbringen.“

Polnische Soldaten beim Manöver „Iron Defender 25“ in Nowa Dęba im September 2025 © Artur Widak/imago

Fast zeitgleich kündigte er das „größte militärische Paket“ Warschaus für die Ukraine an. Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz wiederum argumentierte im gleichen Zeitraum bei einer Rede vor dem Parlament, dass die Ukraine Unterstützung bei der Luftabwehr brauche, weil sonst „die meisten dieser Drohnen über die Ukraine hinwegfliegen und Polen erreichen“ werden.

„Im populistischen Wettlauf um ein paar Prozentpunkte darf man die Staatsräson nicht aus den Augen verlieren, die darin besteht, die kämpfende Ukraine zu unterstützen, damit die Geschosse dort abgeschossen werden und nicht bis nach Polen gelangen“, so Kosiniak-Kamysz.

Ukrainische Angriffe in der Ostsee werfen Fragen auf

Die mutmaßlich russischen Drohnen- und Raketen-Einfälle in Polen stärken also eher die militärische Unterstützung der Ukraine durch Warschau – und das trotz des auch in Polen, ähnlich wie in Deutschland, zu beobachtenden Stimmungsumschwungs in der Bevölkerung zuungunsten der Ukraine.

Die Warschauer Regierung hat auch nicht auf die jüngsten Angriffe der Ukraine auf eine russische Korvette in libyschen Gewässern am 23. November sowie vor allem auf die Attacke auf einen russischen Frachter in der Ostsee am 21. November, 40 km vor der Küste Finnlands, reagiert. Kreml-Sprecher Dmitrij Pieskow hatte die Ostsee-Anrainer-Staaten und auch Polen dazu aufgefordert, das Vorgehen Kiews in der Ostsee zu verurteilen.

Letzteren Angriff hatte die finnische Führung zwar nur zwischen den Zeilen kritisiert, als etwa Verteidigungsminister Antti Häkkänen sagte, dass es „in der Situation erhebliche Risiken gab, denen jedoch ausgewichen werden konnte“. Finnland wich aber bewusst einer Eskalation aus, indem es das in seine Gewässer getriebene, brennende Schiff in russische Hoheitsgewässer schleppte und den russischen Behörden übergab – obwohl zuvor eine Sicherheitsverwahrung in Finnland geplant war.

Etwas deutlicher äußerte sich zu diesem Angriff der Ukraine der norwegische Verteidigungsminister Tore Sandvik. Zwar räumte er ein, alle ukrainischen Angriffe würden sofort aufhören, wenn Russland mit dem Bomben aufhörte. „Dennoch legen wir Wert darauf, dass die Ukraine ihre Handlungen im Rahmen der Regeln des Völkerrechts durchführen muss. Deshalb sprechen wir diese Angelegenheit gegenüber der Ukraine an.“

Fehlt der EU eine eigene Position gegenüber Kiew?

Dass die europäischen Staaten das Eskalationspotenzial, das aus solchen ukrainischen Angriffen resultiert, kaum sehen wollen und dafür mutmaßliche russische Sabotageakte oder Flugkörper-Einfälle – bei denen es in europäischen Nato-Staaten bis heute keine Todesopfer gab – betonen, liegt auch an dem fraglich engen Bündnis mit Kiew.

Der Politikwissenschaftler Gerhard Mangott von der Universität in Innsbruck hat dieses in einem Interview mit der Wochenzeitung Der Freitag zuletzt pointiert zusammengefasst. Faktisch, so Mangott, nehme die EU an den Verhandlungen der Ukraine mit den Russen teil, auch wenn sie nicht dabei sei, wie zuletzt in Abu Dhabi.

„Wenn Europa reklamiert, dass es am Tisch sitzen soll, dann muss Europa auch eine Verhandlungsposition haben, die nicht eins zu eins mit der ukrainischen Position identisch ist. Sonst sitzt die EU indirekt über die Ukraine ohnehin mit am Verhandlungstisch.“ Dass diese eigenständige, von Kiew unabhängige Position der EU und ihrer Mitgliedsstaaten bislang nicht vorhanden ist, zeigte zuletzt der Gipfel in Berlin.

Welche Risiken bergen Sicherheitsgarantien für die Ukraine?

Setzt sich die EU jedoch in eins mit der ukrainischen Führung, kann sie schwerlich scharfe Kritik an Kiew äußern. Auf die Gefahren, die daraus entstehen – und für die ein Studium des Bündnisses zwischen Österreich-Ungarn und dem Deutschen Reich im Vorfeld des Ersten Weltkrieges erhellend ist – verwies zuletzt auch Ole Diehl.

Der ehemalige Vizechef des deutschen Bundesnachrichtendienstes (BND), nun bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), ist keineswegs ein Ukraine-Kritiker. In einem Beitrag in der Fachzeitschrift Internationale Politik schrieb er, es sei in diesem Krieg auf absehbare Zeit kein Sieg einer der beiden Seiten zu erwarten.

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha bei einer Pressekonferenz in Warschau © Omar Marques

Würden irgendwann nach einem wahrscheinlichen „Einfrieren“ des Krieges Sicherheitsgarantien für die Ukraine vereinbart, würde dies Risiken bergen. Denn die Ukraine, so Diehl, könnte sich „zu revanchistischen Bestrebungen hinreißen“ lassen. Westliche Garantiegeber könnten „nicht durch russische, sondern durch ukrainische Aktionen in eine Auseinandersetzung mit Moskau hineingezogen werden“. Diehl sieht auch den massiven Druck des US-Präsidenten auf Kiew, einem Einfrieren der Fronten zuzustimmen.

Könnte die Nato in den Krieg hineingezogen werden?

Wenn die ukrainische Führung jedoch nicht dazu bereit sein wird, weil sie die damit verbundenen Forderungen Moskaus ablehnen wird, bleibt ihr, nüchtern betrachtet, nur das Szenario, weiterzukämpfen und womöglich die Nato-Staaten in den Konflikt hineinzuziehen. Dies sehen auch einige Beobachter in westlichen Staaten so.

So sagte Alexandre del Valle, französischer Geopolitik-Experte und Professor an der IPAG Business School in Paris, im Juli dieses Jahres: „Selenskyjs Ziel ist es, Nato-Staaten in diesen Krieg hineinzuziehen.“ Dies werde nicht gelingen, außer vielleicht im Falle Polens, so del Valle.

Im Juni dieses Jahres wiederum hatte Nicolai Petro, Professor für Politikwissenschaft an der University of Rhode Island in den USA, die seinerzeitigen Ereignisse kommentiert, als Kiew Weißrussland gedroht hatte, mutmaßliche technische Einrichtungen zu bombardieren, die Russland bei der Steuerung seiner Drohnen unterstützten.

Petro sagte, die Drohungen Selenskyjs „könnten Sinn machen im Kontext seiner übergreifenden Strategie, eine Eskalation durch Weißrussland oder Russland zu provozieren, die eine direkte militärische Intervention der Nato notwendig machen würde“.

Die Ukraine solcher Provokationen und Ziele zu bezichtigen, gilt in europäischen Hauptstädten – bis auf Bratislava – als ein No-Go und wird als russische Propaganda gebrandmarkt. Denn es passte nicht nur nicht in das Narrativ von der ukrainischen Führung als Verteidigerin europäischer Freiheit und Werte.

Es würde zudem auch die ohnehin sinkende Zustimmung in den meisten europäischen Bevölkerungen, die Ukraine weiter zu unterstützen, gegen null fahren lassen. Damit ist nicht gesagt, dass mögliche Sabotage-Akte, die bisweilen Russland zugeschrieben werden – wie etliche Fälle in Polen oder auch der fast skurril anmutende Drohnen-Vorfall am Leipziger Flughafen im August dieses Jahres – ukrainische Urheberschaft tragen.

Gleichwohl müssten Politiker der EU-Staaten mehr Distanz zu Kiew wahren – zumindest so viel, dass offene Kritik am Vorgehen der ukrainischen Führung möglich ist, wo sie angezeigt ist. Und so viel, um etwa zur Kenntnis zu nehmen, dass Ukraines Präsident Selenskyj bei einem etwaigen Einfrieren des Krieges und einer Verhandlungslösung, die kaum günstig für die Ukraine ausfallen wird, bei kommenden Präsidentschaftswahlen keine Chance auf Wiederwahl haben dürfte – und alleine durch diesen Umstand seine Handlungen in diesem Krieg stets kritisch gesehen werden müssen.

Polens Geheimdienste und die verbündeten Staaten

In Polen selbst ist eine solche kritische Perspektive von der jetzigen Regierung kaum zu erwarten. Und auch nicht von ihren Behörden und Geheimdiensten. Aus dem jüngsten Bericht der Agentur für Innere Sicherheit (ABW), des polnischen Inlandsgeheimdienstes, geht hervor, dass die Agentur sich auf die Bekämpfung von russischen und weißrussischen Diensten im Land konzentriert.

Geheimdienste verbündeter Staaten – etwa der USA, Großbritanniens und der Ukraine – würden kaum kontrolliert. Oberst Piotr Krawczyk, ehemaliger Leiter der ABW, sagte indes in einem Interview mit der polnischen Tageszeitung Rzeczpospolita im Juni dieses Jahres, nicht nur Geheimdienste aus Russland, Weißrussland oder aus China stellten eine Bedrohung für Polen dar.

Auf die Frage des Rzeczpospolita-Journalisten, an welche Länder er noch denke, entgegnete Krawczyk: „Ich antworte so: Es gibt ein Sprichwort: ‚Lieber Gott, beschütze mich vor meinen Freunden, denn mit meinen Feinden komme ich schon selbst zurecht.‘“

Was diese Worte bedeuten könnten, wird an der Weichsel kaum diskutiert. Womöglich ist dieser Umstand des Schweigens ebenso gefährlich wie die mutmaßlichen oder tatsächlichen russischen Provokationen.

Kaum auszudenken, wenn es bei erneuten vergleichbaren Vorfällen, Raketeneinschlägen oder Bombardierungen in der Nähe von Nato-Gebiet – durch Russland oder die Ukraine inspiriert – zu Todesopfern kommen sollte. Das Pulverfass ist gefüllt, nicht nur in Polen, hier aber wohl noch mehr als im entfernteren Westen.

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