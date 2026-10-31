Hat die Berliner Zeitung den Staatsstreich in Polen vorbereitet? Das behauptet Kaczyński

„Jarosław Kaczyński hat mich mal wieder auf X erwähnt“, sagt Klaus Bachmann, als wir ihn am Samstag in einem Restaurant in Berlin-Kreuzberg treffen. Am Vorabend hatte Kaczyński, Chef der polnischen Oppositionspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS), auf der Plattform einen „Staatsstreich“ gegen das Verfassungsgericht ausgerufen. Polen werde zum Polizeistaat, schrieb er. Und dann dieser Satz: „Die Empfehlungen des Deutschen Bachmann werden umgesetzt.“

Was hat ein deutscher Politikwissenschaftler mit einem vermeintlichen Staatsstreich in Warschau zu tun? Bachmann, 62, lebt seit 1988 in Polen und lehrt an der SWPS-Universität in Warschau. Dass ihn Kaczyński beschuldigt, einen politischen Umsturz inspiriert zu haben, ist für ihn nicht neu. Die Geschichte reicht fast drei Jahre zurück. Sie beginnt mit einem Essay in der Berliner Zeitung.

„Ausgewiesen oder einfach verhaftet“

Im Dezember 2023, wenige Tage vor Donald Tusks Vereidigung als Ministerpräsident, veröffentlichte Bachmann in der Berliner Zeitung einen geradezu legendären und Geschichte schreibenden Text mit dem Titel „Wird Donald Tusk zum Autokraten, um den Staat zu reformieren?“. Darin beschrieb er das Dilemma der neuen Tusk-Regierung nach acht Jahren PiS-Herrschaft: Wie stellt man einen Rechtsstaat wieder her, wenn ausgerechnet die Gesetze und Institutionen, die man von der Vorgängerregierung erbt, das verhindern?

Zustimmung wird geprüft...

Die PiS hatte in acht Jahren an der Macht die polnische Justiz grundlegend umgebaut. Das Verfassungsgericht war unter ihre Kontrolle geraten. Tusk versprach seinen Wählern, diese Veränderungen rückgängig zu machen. Doch wie sollte er das anstellen, wenn die bestehenden Institutionen jeden Versuch blockieren konnten?

Bachmann spielte in der Berliner Zeitung durch, wie die neue Regierung versucht sein könnte, die Demokratie mit undemokratischen Mitteln zurückzuholen. Der Text war bewusst provokant. Er beschrieb mögliche Rechtsbrüche, die Tusk begehen könnte, um den von der PiS geschaffenen Machtapparat zu beseitigen. Auf der polnischen Rechten las man das als Gebrauchsanweisung.

PiS-nahe Medien schrieben, Bachmann, ein deutscher Autor der Berliner Zeitung, fordere Tusk auf, Polens Opposition mit autoritären Mitteln zu verfolgen. Dass ausgerechnet eine deutsche Zeitung den Text veröffentlicht hatte, passte bestens in die Erzählung von einer ausländischen Einmischung in polnische Angelegenheiten.

Am 27. Dezember 2023 erklärte Kaczyński im Sender TV Republika, Bachmann solle „aus Polen ausgewiesen oder einfach verhaftet werden“. Seine Texte seien ein Aufruf zu Straftaten und sollten den Polen ihre demokratischen Rechte nehmen. Als der Essay 2024 für den Deutsch-Polnischen Tadeusz-Mazowiecki-Journalistenpreis nominiert wurde, sprach das rechte Portal Tysol sogar von einem Skandal.

Was man aber bedenken muss: Bachmann hatte ein Szenario beschrieben, keinen Plan. Und am wenigsten war es ein Aufruf. Kaczyńskis X-Post vom Freitag hat trotzdem eine Nebenwirkung, die er kaum beabsichtigt haben dürfte. Er zwingt zu der Frage, ob Bachmanns Szenario aus der Berliner Zeitung inzwischen Wirklichkeit geworden ist. Wie visionär war der Text? Wenn man die aktuelle Krise in Polen betrachtet, muss man ganz klar sagen: erstaunlich visionär.

Ein Trennschleifer am Tor des Verfassungsgerichts

Was am Freitag in Warschau geschah, hätte man vor ein paar Jahren für Satire gehalten.

Gegen 18 Uhr erschien auf der Website des polnischen Verfassungsgerichts eine überraschende Mitteilung: Richterin Anna Korwin-Piotrowska habe die Leitung des Gerichts übernommen. Den bisherigen Präsidenten Bogdan Święczkowski und dessen Stellvertreter habe sie für einen Monat suspendiert. Das Problem: Święczkowski, ein Vertrauter der früheren PiS-Regierung, erkennt Korwin-Piotrowska nicht einmal als Richterin an. Sie wurde vom Parlament gewählt, in dem Donald Tusks Regierungskoalition die Mehrheit hat. Doch der PiS-nahe Staatspräsident Karol Nawrocki weigert sich, sie zu vereidigen.

Nun beanspruchen also zwei Seiten die Führung des höchsten polnischen Gerichts. Beide berufen sich auf das Recht, beide halten das Vorgehen der anderen für rechtswidrig. Zusätzliche Brisanz erhielt der Machtkampf dadurch, dass Justizminister Waldemar Żurek gleichzeitig beantragte, die Immunität des bisherigen Gerichtspräsidenten und seines Stellvertreters aufzuheben.

Polizisten sichern am Samstagmorgen das Verfassungsgericht in der Warschauer Aleja Szucha. In der Nacht war der Streit um die Gerichtsleitung eskaliert. © Artur Widak/imago

Ob Korwin-Piotrowska überhaupt befugt war, die beiden zu suspendieren und selbst die Leitung zu übernehmen, ist juristisch hochumstritten. Die bisherige Gerichtsführung sprach auf X von einer rechtswidrigen Übernahme und einem Staatsstreich.

Vor dem Gebäude zog Polizei auf, Demonstranten versammelten sich, unter ihnen Kaczyński. Gegen 20.15 Uhr erschien auch der bisherige Gerichtspräsident Święczkowski. Doch die Polizei ließ ihn nicht hinein. Demonstranten durchtrennten daraufhin mit einem Trennschleifer die Kette am Tor. Święczkowski gelangte auf das Gelände, wurde dort aber erneut von Polizisten gestoppt. Inzwischen hatte Staatspräsident Nawrocki, der als PiS-nah gilt, seine Reise nach Senegal abgebrochen und war nach Polen zurückgekehrt. Kurz vor ein Uhr nachts erschien er am Verfassungsgericht. Auch dort kam es zum Streit darüber, wer das Gebäude betreten durfte. Es kam zu einem Handgemenge. Nawrocki gelangte schließlich hinein.

Wenige Stunden später warf er der Regierung vor, ein Verfassungsorgan gewaltsam übernommen zu haben. Tusk hielt dagegen: Die Wiederherstellung des Rechtsstaats sei eine Pflicht. „Es gibt keinen anderen Weg“, schrieb er auf X.

Man stelle sich vor, in Karlsruhe würde nachts die Kette am Tor des Bundesverfassungsgerichts durchtrennt, während der Bundespräsident anreist, um in einen Streit über die rechtmäßige Gerichtsleitung einzugreifen. In Polen ist das die vorläufige Spitze eines Konflikts, der seit elf Jahren schwelt. Für den 3. November ist eine Versammlung der Verfassungsrichter angekündigt. Ob sie wie geplant stattfinden kann und wer dabei rechtmäßig den Vorsitz führt, ist umstritten.

Wie die PiS das Gericht kaperte

Die Geschichte dieses Konflikts beginnt 2015. Kurz vor dem Regierungswechsel wählte die damalige Mehrheit unter Führung der Bürgerplattform (PO) fünf Verfassungsrichter: drei rechtmäßig, zwei auf Sitze, die erst in der neuen Wahlperiode frei wurden. Das Verfassungsgericht beanstandete die beiden unzulässigen Ernennungen. Die PO akzeptierte das Urteil.

Die siegreiche PiS zog daraus ihre eigenen Schlüsse. Sie ließ alle fünf Richterstellen neu besetzen, und der damalige Präsident Andrzej Duda, ebenfalls PiS-nah, weigerte sich, die drei rechtmäßig gewählten Richter zu vereidigen. Es folgten neue Gesetze, Streit um die Besetzung des Gerichts und eine Regierung, die sich sogar weigerte, missliebige Urteile des Verfassungsgerichts im Amtsblatt zu veröffentlichen.

Bachmann legt Wert auf diesen Unterschied. Die PO habe das Urteil gegen ihre beiden unzulässigen Ernennungen hingenommen. Die PiS dagegen habe die Arbeit des Gerichts mit neuen Hürden gelähmt und seine Entscheidungen ignoriert. Ihre Justizreformen von 2015 begründete die PiS gern damit, dass in den Gerichten noch immer Kommunisten säßen. Bachmann hält das für weitgehend irreführend. Er erinnert an Stanisław Piotrowicz, einen Staatsanwalt aus der kommunistischen Volksrepublik, der später für die PiS im Sejm saß und den die Partei 2019 zum Verfassungsrichter machte.

Die Logik hinter dem Umbau war früh erkennbar: Wer das Verfassungsgericht kontrolliert, kann verfassungsrechtliche Grenzen überwinden, ohne die Verfassung selbst zu ändern. So regiert es sich leichter. Dieses Gericht erbte Tusk, als seine Koalition im Oktober 2023 die Wahl gewann.

„Immer noch ein parteisches Verfassungstribunal“

Mit Tusks Regierung geht Bachmann trotzdem hart ins Gericht. „Die Tusk-Regierung ignoriert praktisch alle aktuellen Verfassungsgerichtsurteile, und natürlich erlaubt die Verfassung das nicht“, sagt er. Tusks Regierung erkennt das Gericht in seiner heutigen Besetzung nicht als rechtmäßig an und weigert sich deshalb, seine Entscheidungen zu akzeptieren.

Auch mit Staatspräsident Karol Nawrocki liefert sich Tusk einen erbitterten Machtkampf. Im März legte Nawrocki sein Veto gegen ein Gesetz ein, das Polen den Zugang zu milliardenschweren EU-Krediten für die Aufrüstung erleichtern sollte. Doch Tusk ließ sich davon nicht aufhalten. Statt eines neuen Gesetzes beschloss seine Regierung eine Resolution und wollte das Geld über einen bereits bestehenden Fonds für die Streitkräfte nach Polen holen. Dafür brauchte sie die Unterschrift des Präsidenten nicht.

Die Regierung sieht darin einen rechtmäßigen Ausweg aus einer politischen Blockade. Nawrocki wirft ihr dagegen vor, sein Veto zu umgehen. Auch hier streiten beide Seiten darüber, wo die Grenzen ihrer verfassungsmäßigen Befugnisse liegen.

Polens Ministerpräsident Donald Tusk bei einer Kabinettssitzung in Warschau © Grzegorz Krzyżewski/imago

An dieser Lage ändert auch der Freitag nichts. „Tusk geht es darum, das Verfassungsgericht zu übernehmen“, sagt Bachmann. „Ob nun legal oder illegal, das ist ihm nicht wichtig. Hauptsache, es ist hinterher übernommen.“ Dann folgt der Satz, der seine Kritik an der gegenwärtigen Tusk-Regierung auf den Punkt bringt: „Wenn man von einem PiS-Verfassungstribunal ein PO-Verfassungstribunal macht, ist es immer noch ein parteisches Verfassungstribunal.“

In jeder Demokratie gilt: Ein Verfassungsgericht ist nur so stark wie die Bereitschaft der politischen Verlierer, seine Urteile zu akzeptieren. Davon ist Polen weit entfernt. Die Schuld daran ist ungleich verteilt: Ohne den Umbau durch die PiS gäbe es diesen Konflikt nicht. Tusk entbindet das trotzdem nicht von der Pflicht, sich an die Regeln zu halten, deren Rückkehr er versprochen hat.

Ein Gericht als Wahlkampfbühne

Politisch nützt die Eskalation beiden Seiten. Fast drei Jahre nach Tusks Amtsantritt hängen viele der versprochenen Justizreformen fest, am Widerstand des Präsidenten und an den Hinterlassenschaften der PiS. Bei einem Teil der liberalen Wähler wächst die Ungeduld.

Witold Mrozek, Redakteur der liberalen Tageszeitung Gazeta Wyborcza, beschreibt die Wirkung der jüngsten Ereignisse so: Tusks Wähler sähen nun, dass er etwas unternehme. Viele störe weniger, dass Tusk zu solchen Mitteln greife, als dass er es „erst jetzt“ tue. Mrozek vermutet, dass Tusk bewusst auf Mobilisierung und Polarisierung setzt, mit Blick auf die Parlamentswahl 2027.

Kaczyński wiederum hat seine Erzählung bekommen. Wer von Staatsstreich spricht, braucht keine juristischen Feinheiten mehr. Beide Lager können sich als letzte Verteidiger der Demokratie inszenieren, und beide tun es mit Hingabe. Eine Lösung vor der Wahl 2027 erwartet Mrozek nicht.

Mehr noch beschäftigt ihn die Stimmung im Land. Die meisten Menschen hätten sich längst daran gewöhnt, dass das Verfassungsgericht praktisch nicht mehr funktioniere. Außerhalb der besonders engagierten politischen Lager gelte der Streit zunehmend als „Kabarett“, als politische Shitshow.

„Es regiert sich einfach viel besser ohne“

Bachmann hat einen Vorschlag, der in Polen unter dem Stichwort „Reset“ diskutiert wird. Auch der linke Politiker Adrian Zandberg hat diesen Vorschlag auf X geteilt. „Die gute Lösung“, sagt Bachmann, sei eine Verständigung zwischen Regierung und Opposition auf eine Verfassungsänderung. Das bisherige Gericht würde aufgelöst, ein neues eingerichtet, seine Richter mit Zweidrittel- oder sogar Dreiviertelmehrheit gewählt. Keine Seite könnte ihre Kandidaten allein durchsetzen.

Das würde bedeuten, erklärt Bachmann, „dass beide Seiten sich auf Verfassungsrichter einigen müssen“. Diese hätten anschließend „ein sehr starkes Mandat“, weil sie von beiden politischen Lagern gewählt worden seien. Angesichts der politischen Lage klingt das beinahe utopisch. Ein solches Gericht würde beiden Lagern Grenzen setzen, der PiS wie Tusk.

„Das hat allerdings den Nachteil, dass sich die Politiker, also die Exekutive, dann auch an die Urteile halten müssten“, sagt Bachmann. „Und ich glaube, das ist der Punkt, der im Moment niemandem gefällt, weil es regiert sich einfach viel besser ohne.“

Vieles spricht dafür, dass der Streit um das Verfassungsgericht bis zur polnischen Parlamentswahl im Oktober 2027 ungelöst bleibt. Mehr noch: Er könnte sich weiter zuspitzen. Denn weder Tusk noch Kaczyński scheint derzeit viel daran gelegen, einen Kompromiss zu finden. Darin liegt die Ironie von Kaczyńskis jüngstem X-Post. Er wirft Tusk vor, die Empfehlungen eines Deutschen, veröffentlicht in der Berliner Zeitung, umzusetzen. Den Rat, den Bachmann an diesem Samstag in Kreuzberg gibt, will in Warschau allerdings keiner befolgen, weder Tusk noch Kaczyński: ein Verfassungsgericht, das beiden politischen Anführern widersprechen darf, also ein wirklich unabhängiges Gericht.

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