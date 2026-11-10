Gaza: Israel erlaubt erste internationale Truppe mit 250 Soldaten

Israel hat den USA erlaubt, rund 250 ausländische Soldaten in den Gazastreifen zu schicken. Das berichtet die israelische Nachrichtenseite Walla unter Berufung auf Sicherheitskreise. Die Soldaten sollen die erste Einheit einer internationalen Truppe bilden. In den vergangenen zwei Wochen wurden ausländische Offiziere mit US-Soldaten an der Grenze gesehen.

Trump drängt nach der Wahl

Nach der Niederlage der Republikaner bei den Zwischenwahlen erhöht US-Präsident Donald Trump den Druck auf Israel. Vizepräsident JD Vance machte neben dem Iran-Krieg auch die enge Bindung an Israel für das Ergebnis verantwortlich. Trump selbst sagte, eine verbreitete Abneigung gegen Israel habe zu den Verlusten beigetragen. Schon am Wahltag hatte er angekündigt, die jährliche US-Militärhilfe für Israel von rund vier Milliarden Dollar zum Jahresende einzustellen.



Am vergangenen Donnerstag drängte er Israels amtierenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in einem Telefonat nach Informationen des US-Portals Axios, den amerikanischen Gaza-Plan nun umzusetzen. Einen Tag später reiste Tony Blair, Mitglied des Board of Peace, nach Israel und sprach dort mit Netanjahu sowie mit Oppositionsführer Gadi Eisenkot, der eine neue Regierung bilden soll.

Sechs Länder wollen Soldaten schicken

Bisher sind Indonesien, Marokko, Kasachstan, Kosovo, Uganda und Albanien bereit, sich an der Internationalen Stabilisierungstruppe (ISF) zu beteiligen. Ihr Kommandeur, US-General Jasper Jeffers, hatte langfristig bis zu 20.000 Soldaten in Aussicht gestellt. Laut Walla hat die US-Armee einen früheren israelischen Stützpunkt an der Grenze übernommen und bringt dort Fahrzeuge hin, auch gepanzerte. Die erste Einheit soll ein Gebiet in Rafah im Süden des Gazastreifens sichern. Dort soll mit Unterstützung der Vereinigten Arabischen Emirate eine neue Stadt für Zehntausende Palästinenser entstehen. Wer dort wohnen will, wird streng überprüft, auch von Israel. Einen Zeitplan gibt es nicht.

Israel will keine türkischen Soldaten

Die Türkei möchte sich ebenfalls an der Truppe beteiligen. Präsident Recep Tayyip Erdoğan setzt Washington deshalb unter Druck, berichtet Walla. Israel lehnt das ab. Ein Grund: Die Hamas hat ein Büro in der Türkei. Von dort aus soll sie nach israelischer Einschätzung vor gut zwei Wochen einen Anschlag bei Hebron gesteuert haben, bei dem zwei israelische Soldaten starben. Israels Sicherheitskräfte fürchten zudem, die internationale Truppe könnte schnell größer werden als die eigenen Einheiten am Gazastreifen.

Notlage nach Überschwemmungen

Das Board of Peace hat am Montag eine humanitäre Notlage im Gazastreifen ausgerufen. Starker Regen hat Zehntausende Zelte und Notunterkünfte überflutet. Viele Familien sind nun ohne Schutz vor dem Winter. Das Board fordert Israel auf, sofort Material für Unterkünfte, Wasserleitungen und Abwasser in den Gazastreifen zu lassen. Was Israel bisher plane, reiche nicht aus. Wegen der Verzögerungen hätten sich auch die Entwaffnung der Hamas und die Übergabe der Verwaltung an ein palästinensisches Komitee verspätet. Das Board forderte auch die Hamas auf, ihre Waffen abzugeben und die Verwaltung abzutreten.

Nach den Überschwemmungen warnt das Board of Peace vor einer Notlage in Gaza. Bei Deir al-Balah begruben Sand und Geröll Zelte von Vertriebenen, fünf Menschen starben. © Ramzi Abu Amer/Imago

Wiederaufbau nach drei Jahren

Der Krieg begann mit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. Dabei wurden rund 1200 Menschen getötet und etwa 250 als Geiseln verschleppt. Israel antwortete mit einer Militäroffensive, die große Teile des Gazastreifens zerstörte. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde wurden seitdem mehr als 74.000 Palästinenser getötet.



Seit dem Oktober vergangenes Jahrs gilt offiziell eine Waffenruhe, die die USA vermittelt haben. Die Hamas hat seitdem alle lebenden Geiseln freigelassen, Israel palästinensische Gefangene. Die Gewalt hat dennoch nicht aufgehört. Israel greift weiter Ziele im Gazastreifen an, allein vergangene Woche wurden dabei nach Angaben örtlicher Sanitäter mehrere Menschen getötet, darunter ein Kind. Seit Beginn der Waffenruhe starben den Angaben zufolge mehr als 1600 Palästinenser. Beide Seiten werfen einander Verstöße vor. Israel will einen Wiederaufbau erst erlauben, wenn die Hamas entwaffnet ist. Das Board of Peace hat dafür im September ein erstes Programm über rund 2,45 Milliarden Dollar vorgelegt.

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