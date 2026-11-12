Wie Faschismus die Demokratie ausnutzt: Karl Loewensteins Warnung von 1937

Geschichte wiederholt sich nicht. Aber man kann aus ihr lernen. Zwischen all die Betrachtungen, in denen derzeit die Weimarer Republik mit Erscheinungen der Gegenwart verglichen wird, schiebt sich nun ein Originaltext eines Staats- und Verfassungsrechtlers, der das erste Aufkommen des Faschismus miterlebt hat.



Karl Loewenstein veröffentlichte 1937 in den USA zwei aufeinander aufbauende Aufsätze über die „Militante Demokratie und Grundrechte“, die jetzt zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt sind. Es ist verblüffend, wie gegenwärtig viele Elemente seiner Analyse wirken. Das Internet war noch nicht erfunden, von den sozialen Medien hat man noch nicht geträumt, aber die Tagespresse und vor allem das Radio dienten der Propaganda. Loewenstein schreibt: „Der Faschismus ist das wahre Kind eines Zeitalters der technischen Wunderwerke und der emotionalisierten Massen.“