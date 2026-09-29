Politik streitet über Pflegereform: Wer zu Hause pflegt, zahlt die Zeche

Eine Frau ist gestürzt. Im Krankenhaus stellen die Ärzte einen Schlaganfall fest. Zehn Tage später wird die Seniorin nach Hause entlassen. Die Tochter muss mit ihrem Arbeitgeber reden, einen Pflegedienst finden, der noch Kapazitäten hat, das Bad umbauen lassen. Es sind die schwersten Wochen. Und genau in diesen Wochen will Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) nun weniger zahlen. Die Koalition aus Union und SPD ist darüber in Streit geraten.

Der Entwurf des sogenannten Pflegeneuordnungsgesetzes setzt ausgerechnet dort den Rotstift an, wo Menschen dringend Unterstützung brauchen. Bei den Pflegegraden 2 und 3 soll das Entlastungsbudget in den ersten drei Monaten nur noch zur Hälfte ausgezahlt werden. Neu eingestufte Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 bekämen die monatlichen 131 Euro gar nicht mehr. Stattdessen ist eine Pflegebegleitung vorgesehen. Gleichzeitig sollen die Hürden für einen Pflegegrad steigen. Wer heute gerade noch als pflegebedürftig anerkannt wird, könnte ab 2027 durchs Raster fallen. Aus Pflegeentlastung würde so vor allem eines: Leistungskürzung.



Fast neun von zehn Pflegebedürftigen in Deutschland werden zu Hause versorgt, so das Statistische Bundesamt. In der Hauptstadt sind es nach Angaben des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg rund 87 Prozent von etwa 212.000 Menschen. Den größten Teil dieser Arbeit leisten Angehörige, unbezahlt, meistens Frauen, oft neben dem Beruf. Sie sind somit der größte Pflegedienst des Landes und mit Abstand der kostengünstigste. Bei ihnen will Linnemann sparen. Das ist ein Schlag ins Gesicht all jener, ohne die das Pflegesystem nicht funktionieren würde.



Es ist bemerkenswert, dass die SPD Teile des Vorhabens nun in buchstäblich letzter Sekunde stoppen will. Ausgerechnet jene Partei, die in der vergangenen Legislatur den Gesundheitsminister stellte und genügend Zeit hatte, die Pflege sozial gerecht zu reformieren. Der Verdacht liegt nahe: Hier wird nicht plötzlich das Gewissen entdeckt. Die SPD versucht, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen und ihr Profil zu schärfen.

Dass es nicht so weitergehen kann wie bisher, steht nicht erst seit gestern fest. Die Pflegeversicherung ist chronisch klamm, die Pflegekassen warnen vor einem Defizit von 4,4 Milliarden Euro bis Jahresende. Linnemann prognostiziert für 2027 einen Fehlbetrag von acht Milliarden. Er will höhere Beiträge verhindern. Aber eine Reform, die Defizite auszugleichen versucht, indem sie finanzielle Lasten in die Familien verlagert, spart kein Geld, sie schichtet nur die Kosten um.

Eine kurzsichtige Kürzung beim Pflegegrad 1

Versicherten mit Pflegegrad 1 den Entlastungsbetrag zu streichen, ist kurzsichtig. Von den 131 Euro wird häufig eine Haushaltshilfe bezahlt, die alleinstehenden älteren Menschen den Alltag erleichtert und ihnen ermöglicht, länger in den eigenen vier Wänden zu bleiben. Eine Pflegebegleitung kann beraten, aber weder die Wohnung putzen noch Einkäufe erledigen oder nachts einspringen.



Das geht zulasten der Angehörigen: Sie reduzieren ihre Arbeitszeit, geben ihren Beruf auf, riskieren Altersarmut. Sie reiben sich nicht selten so lange auf, bis sie selbst krank werden. Fällt die häusliche Pflege aus, bleibt oft nur das Heim. Das ist eine teure Lösung für die Pflegebedürftigen, die Sozialkassen, die Allgemeinheit. Wer heute 131 Euro spart, zahlt morgen ein Vielfaches.



Immerhin: Die im ersten Entwurf vorgesehene Kürzung der Rentenbeiträge für pflegende Angehörige im Erwerbsalter will Linnemann streichen. Offenbar hat er erkannt, dass man die Menschen, die das System stützen, nicht auch noch für ihre Arbeit bestrafen sollte. Dieselbe Einsicht fehlt ihm allerdings an anderer Stelle.

Die SPD und der Pflegedeckel für Heimbewohner

Und die SPD? Sie will nach den Worten ihres Fraktionschefs Matthias Miersch ein reines Kürzungspaket nicht mittragen, was im Grunde richtig ist. Sie bringt in die Debatte einen sogenannten Pflegedeckel ein. Der soll die stetig steigenden Eigenanteile für Heimbewohner begrenzen. Laut dem Verband der Ersatzkassen (vdek) zahlen Heimbewohner in Berlin im ersten Jahr im Schnitt 3388 Euro im Monat aus eigener Tasche, weit mehr, als die meisten Renten hergeben. Ein Pflegedeckel erscheint vernünftig. Den Menschen, die zu Hause gepflegt werden, hilft er aber nicht.

Die Koalitionäre versuchen, bis zur Kabinettssitzung an diesem Mittwoch einen Kompromiss zustande zu bringen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist an den Gesprächen beteiligt, ebenso Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Innenminister Alexander Dobrindt für die CSU. Selbst wenn eine Einigung gelingt, ist damit noch lange nichts gelöst.



Ein Sparprogramm ersetzt keine Strukturreform. Die ist überfällig. Eine Kommission soll bis zum Frühjahr Vorschläge liefern. So lange schließen weiter Familien die Lücke, mit ihrer Zeit, ihrer Kraft, ihrem Geld. Wer aber das System der Pflege vor einem Kollaps bewahren will, darf nicht diejenigen zusätzlich belasten, die es tagtäglich am Laufen halten.

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