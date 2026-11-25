Unsere Autorin besuchte verschiedene Schulen in Thüringen. Ein Kommentar über die Defizite im Unterricht - und warum ein Pflichtfach politische Bildung nötig ist.

Ich habe mich lange nicht getraut, über Politik zu sprechen. Nicht, weil ich mich nicht dafür interessiert hätte, sondern weil mir das Wissen fehlte. Bis zur zehnten Klasse hatte ich gerade einmal eine Stunde Sozialkunde – so hieß das Fach bei uns in Thüringen – pro Woche. Auf dem Gymnasium waren es immerhin zwei. Wir lernten beispielsweise, was eine Diktatur ist oder wie die soziale Marktwirtschaft funktioniert. Aber wofür unsere Parteien stehen und welche politischen Debatten das Land gerade beschäftigen, spielte im Unterricht kaum eine Rolle.



Als ich später mein Journalismus-Studium begann und im Politikseminar plötzlich mitreden sollte, wurde mir erst richtig bewusst, wie groß meine Wissenslücken waren.



Es war mir peinlich, wie wenig ich über unser politisches System wusste. Also nahm ich in meiner Freizeit zusätzlich Politik-Nachhilfe. In meiner Schulzeit hätte ich das nicht gemacht – denn wer setzt sich als Teenager schon freiwillig nach einem langen Schultag hin, um sich das Wissen anzueignen, das eigentlich im Unterricht hätte vermittelt werden sollen?

Zu wenig politische Bildung – damals wie heute

Dass es nicht nur mir so geht, zeigen Gespräche mit jungen Frauen aus Thüringen. Michelle R. aus Weimar besuchte vor rund zehn Jahren eine Regelschule in Apolda und machte dort ihren Realschulabschluss. Ihr Urteil über den damaligen Sozialkundeunterricht fällt ernüchternd aus: „Wir haben damals nichts über Politik gelernt.“ Zudem gab es in ihrer Stadt nur einen Sozialkundelehrer, der für zwei Regelschulen zuständig war.

Doch hat sich seitdem etwas verändert? Sophie A. ist 17 Jahre alt und besuchte bis zum vergangenen Jahr eine Gesamtschule in Gotha. Sozialkunde hatte sie ein- bis zweimal pro Woche. Allerdings habe sich ihr Stundenplan häufig geändert, Lehrkräfte seien kurzfristig nicht verfügbar gewesen. Nach ihrer Schilderung gab es für die rund 860 Schüler an ihrer Schule lediglich einen Sozialkundelehrer.

Auch inhaltlich blieb der Unterricht hinter ihren Erwartungen zurück. „Es ging viel um andere Themen, beispielsweise Infrastruktur. Wir haben über Eisenbahnschienen gesprochen und waren einmal sogar bei Lost Places. Das war zwar interessant, aber ich hätte mir mehr Politik im Lehrplan gewünscht“, erzählt sie.

Erst kurz vor den Jugendwahlen 2024, als Sophie in der neunten Klasse war, wurden die Parteien, zumindest kurz, thematisiert. Die Schüler konnten ihre Stimme abgeben, anschließend wurde das Ergebnis vorgestellt. Nach Sophies Erinnerung erhielt die AfD die meisten Stimmen. Gespräche darüber, welche Gründe dahinterstecken könnten oder welche politischen Ziele die Parteien verfolgen, habe es jedoch nicht gegeben. „Ich hätte mir gewünscht, dass wir mehr darüber lernen, was die Parteien wirklich wollen und welche Auswirkungen es hat, wenn man sie wählt.“ Stattdessen fühlten sich viele mit ihren Fragen alleingelassen. Informationen hätten sich ihre Mitschüler vor allem über soziale Medien geholt – und dabei auch Falschmeldungen geglaubt. „Viele bilden sich sonst nicht weiter und glauben blind, was sie auf TikTok sehen. Genau deswegen hätte es mehr Aufklärung und politische Bildung gebraucht.“

Thüringen gehört zu den Schlusslichtern

Dass politische Bildung in Thüringen einen vergleichsweise geringen Stellenwert hat, ist kein subjektiver Eindruck. Das zeigt das 2022 veröffentlichte fünfte „Ranking Politische Bildung“ der Universität Bielefeld. Untersucht wurde unter anderem, wie viel verpflichtende Unterrichtszeit den entsprechenden Fächern in den Bundesländern eingeräumt wird. Thüringen landete in der Mittelstufe (Klassen 5 bis 9 beziehungsweise 10) mit mit 1,0 Prozent Stundentafelanteil auf Platz 15 von 16 und gehört seit 2017 gemeinsam mit Bayern und Rheinland-Pfalz zu den Schlusslichtern.

Besonders interessant ist der Blick auf die ostdeutschen Nachbarn sowie auf die Schulstufen: In der Mittelstufe liegen Brandenburg, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt im Mittelfeld. In der gymnasialen Oberstufe kehrt sich das Bild teilweise um: Hier führen Mecklenburg-Vorpommern (Platz 1) und Sachsen (Platz 2) das Bundesranking an und Thüringen erreicht das Mittelfeld, wohingegen Brandenburg und Sachsen-Anhalt in der Oberstufe gar keinen verpflichtenden Politikunterricht mehr vorsehen, ebenso wie Bremen, Hamburg, Hessen und Rheinland-Pfalz. „Diese Länder verwehren jungen Menschen damit die Möglichkeit, sich mit politischen Themen und Problemen in der gymnasialen Oberstufe auseinanderzusetzen und aktuelle politische Ereignisse zu reflektieren“, heißt es im Bericht.

Hinzu kommt: In Deutschland gibt es kein einheitliches Schulfach für Politik. Je nach Bundesland heißt es Sozialkunde, Politik, Gemeinschaftskunde oder Politik-Wirtschaft. Teilweise wird es mit anderen Fächern zusammengelegt, teilweise ist es nur in bestimmten Jahrgangsstufen ein eigenständiges Fach. Auch die Zahl der Unterrichtsstunden unterscheidet sich erheblich.

In Thüringen beginnt Sozialkunde an Gymnasien erst in der neunten Klasse. An Regelschulen setzt es früher ein, bleibt aber ebenfalls auf wenige Jahrgangsstufen beschränkt. Die Schulformen unterscheiden sich dabei in ihrer Stundentafel. Das bedeutet: Wie viel politische Bildung Jugendliche erhalten, hängt nicht nur vom Bundesland, sondern auch davon ab, welche Schule sie besuchen.

Jugendliche wollen mehr wissen – bekommen aber zu wenig

Dabei mangelt es jungen Menschen keineswegs grundsätzlich an Interesse. Eine repräsentative Befragung von 800 Kindern und Jugendlichen zwischen zwölf und 18 Jahren im Auftrag der Liz Mohn Stiftung aus dem Jahr 2025 zeigt: 45 Prozent interessieren sich für politische Themen. Gleichzeitig geben nur 54 Prozent an, zu verstehen, wie das politische System funktioniert. 22 Prozent verstehen es nach eigener Einschätzung eher nicht oder überhaupt nicht. Besonders bemerkenswert: 43 Prozent wünschen sich ausdrücklich, in der Schule mehr über Politik zu lernen, um besser zu verstehen, wie alles funktioniert.

Die Schule ist deshalb so wichtig, weil sie unabhängig vom Elternhaus einen gemeinsamen Zugang zu politischem Wissen schaffen kann. Nicht alle Jugendlichen wachsen in Familien auf, in denen über Parteien, Wahlen und politische Entscheidungen gesprochen wird. Nicht alle haben die Möglichkeit oder das Interesse, sich diese Kenntnisse selbst anzueignen. Die Schule sollte genau diese Unterschiede ausgleichen.

Natürlich kann die Schule nicht allein für die politische Meinungsbildung verantwortlich sein. Familie, Freundeskreis und soziale Medien prägen junge Menschen ebenfalls. Doch gerade deshalb muss sie vermitteln, wie Informationen überprüft, politische Positionen eingeordnet und unterschiedliche Interessen gegeneinander abgewogen werden können. Wer politische Inhalte ausschließlich über soziale Netzwerke aufnimmt, bekommt häufig einzelne Aussagen, zugespitzte Meinungen und wenig Kontext. Das ist kein Ersatz für fundierte politische Bildung.

Wahlrecht ohne Wissen ist ein Widerspruch

Die politische Bildung hinkt hinterher, obwohl das Wahlalter in immer mehr Bundesländern gesenkt wird. Mittlerweile dürfen Jugendliche in acht Bundesländern bereits mit 16 Jahren bei Landtagswahlen abstimmen. Auch bei Europawahlen gilt das Wahlalter 16 bundesweit.

In Thüringen dürfen Jugendliche ab 16 Jahren bei Kommunalwahlen wählen, bei Landtagswahlen ab 18. Das wirft eine grundlegende Frage auf: Wie kann eine Demokratie von jungen Menschen erwarten, dass sie politische Entscheidungen treffen, wenn sie ihnen gleichzeitig kaum vermittelt, wie Politik funktioniert? Wer ihnen früher Verantwortung übertragen möchte, muss ihnen auch früher das notwendige Wissen vermitteln.

Es reicht nicht, Sozialkunde als Randfach zu behandeln und politische Bildung zur Querschnittsaufgabe aller Fächer zu erklären. Natürlich können auch Geschichte, Geografie oder Ethik wichtige Beiträge leisten. Doch wenn alle nur ein bisschen politische Bildung vermitteln, besteht die Gefahr, dass sich am Ende niemand wirklich verantwortlich fühlt.

Es kann nicht sein, dass Jugendliche ihre politische Bildung dem Zufall überlassen bekommen – je nachdem, an welcher Schule sie landen, ob eine Lehrkraft verfügbar ist oder ob sich jemand in der Freizeit selbst darum kümmert. Ich halte deshalb ein eigenständiges, bundesweit verbindliches Pflichtfach für dringend notwendig. Es sollte früh beginnen, bis zum Schulabschluss fortgeführt werden und ausreichend Unterrichtszeit erhalten. Dazu gehören nicht nur die Grundlagen unserer Demokratie, sondern auch die Parteienlandschaft, aktuelle politische Debatten, Wahlen, die Arbeit der Parlamente und der kritische Umgang mit Medien.

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