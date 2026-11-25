Polen, USA und Deutschland zeigen: Der Streit um Höchstgerichte bedroht Rechtsstaat, Sicherheit und außenpolitische Verhandlungsmacht in Demokratien.

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Ende Oktober verschickte die Polizeikommandantur in Warschau ein seltsames Schreiben an alle Wojewodschaften. Darin ordnete sie „mit Blick auf die Lage im Land“ an, dass die Polizei in höchste Alarmbereitschaft zu versetzen sei. Zudem sollten sie halbautomatische Waffen tragen.