Ende Oktober verschickte die Polizeikommandantur in Warschau ein seltsames Schreiben an alle Wojewodschaften. Darin ordnete sie „mit Blick auf die Lage im Land“ an, dass die Polizei in höchste Alarmbereitschaft zu versetzen sei. Zudem sollten sie halbautomatische Waffen tragen.
Rechtsstaat
Politische Justiz: Wie Demokratien ihre Sicherheit gefährden
Polen, USA und Deutschland zeigen: Der Streit um Höchstgerichte bedroht Rechtsstaat, Sicherheit und außenpolitische Verhandlungsmacht in Demokratien.
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Bundeskanzler Friedrich Merz im Gespräch mit dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk.
© IMAGO/Chris Emil Janssen