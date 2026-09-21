Politologe aus MV: „Mit einem spontanen Rücktritt des Bundeskanzlers habe ich nicht gerechnet“

Erstmals fliegt die CDU aus einem Landtag. Politologe Jochen Müller aus Greifswald erklärt, was das für Merz, die SPD und die Koalition im Bund bedeutet.

Die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern ist eine Zäsur in der Geschichte der Bundesrepublik: Erstmals scheitert die CDU an der Fünf-Prozent-Hürde und fliegt aus einem Landtag – es ist ihr schlechtestes Ergebnis überhaupt. Das dürfte auch auf Bundesebene Folgen haben.



Wahlsieger AfD kommt auf 38 Prozent, hat aber auch in Schwerin keine Regierungsoption. Manuela Schwesig und die SPD, vor einem Jahr in Umfragen noch bei 19 Prozent, kommen nach einer fulminanten Aufholjagd auf 35,5 Prozent – und dürften das Land gemeinsam mit Grünen und Linkspartei weiterregieren.



Die Ostdeutsche Allgemeine Zeitung und die Berliner Zeitung haben den Politologen Jochen Müller von der Universität Greifswald um eine erste Einordnung des Wahlabends gebeten.

Herr Müller, was ist für Sie die größte Überraschung des Wahlabends?



Die größte Überraschung ist das Scheitern der CDU an der Fünf-Prozent-Hürde. Dass es ein sehr schlechtes Ergebnis werden würde, hatten die Umfragen angekündigt. Ich hätte aber erwartet, dass die drohende parlamentarische Existenzfrage zusätzliche CDU-Wähler mobilisiert und dass es noch genügend eng gebundene Stammwähler gibt.

Zur Person: Prof. Dr. Jochen Müller ist seit Oktober 2022 Professor für Politische Soziologie und Methoden an der Universität Greifswald, zuvor war er Professor für Innenpolitik der Bundesrepublik Deutschland an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seine Forschungsschwerpunkte liegen insbesondere in der Wähler-, Parteien- und Parlamentsforschung.

Haben Sie beim angekündigten Kanzler-Statement kurz nach 18 Uhr mit einem Rücktritt gerechnet? Und war es überraschend, dass der Kanzler nach diesem Abend nicht zurückgetreten ist?



Nein. Es war ein katastrophaler Wahlabend für die CDU, aber mit einem spontanen Rücktritt des Bundeskanzlers habe ich nicht gerechnet. Ein Wechsel an der Spitze von CDU und Bundesregierung müsste politisch und personell vorbereitet werden. Dass Merz unmittelbar erklärt hat, im Amt bleiben und seinen Reformkurs fortsetzen zu wollen, überrascht mich deshalb nicht.

Welche Auswirkungen hat das auf die Bundesregierung? Kann Merz weiterregieren?



Politisch erhöht der Abend den Druck erheblich. Gleichzeitig trafen für die CDU hier mehrere ungünstige Faktoren gleichzeitig zusammen: schlechter Bundestrend, ein unpopulärer Kanzler, geringe landespolitische Sichtbarkeit, eine starke Amtsinhaberin und die Zuspitzung auf SPD gegen AfD. Für die schwarz-rote Bundesregierung entsteht trotzdem ein Spannungsverhältnis: Merz will seinen Reformkurs fortsetzen, während Teile der SPD nach diesem Ergebnis eher auf soziale Absicherung und Distanz zu unpopulären Reformen setzen dürften. Das kann die Konflikte innerhalb der Koalition verschärfen.

Die SPD hat massiv aufgeholt, die letzten Umfragen ließen sogar Platz eins erwarten. Manuela Schwesig lobt die „Aufholjagd“, die dennoch auf den letzten Metern gescheitert ist. Trotzdem ein Erfolg?



Ja, eindeutig ein erfolgreicher Wahlkampf für die SPD. Bei der Bundestagswahl 2025 lag sie in Mecklenburg-Vorpommern nur bei 12,4 Prozent, vor einem Jahr im MV-Trend bei 19 Prozent. Jetzt erreicht sie 35,5 Prozent. Den ersten Platz hat sie nicht geschafft, aber die Entwicklung innerhalb eines Jahres ist bemerkenswert. Entscheidend war dabei die starke Personalisierung auf Manuela Schwesig und die Zuspitzung auf SPD gegen AfD.

Es wird wohl auf eine Rot-Rot-Grüne Regierung in MV hinauslaufen. Manuela Schwesig wird aller Voraussicht nach weiterregieren können. Aber was bedeutet das Ergebnis für den SPD-Parteivorstand?



Zunächst dürfte nach diesem Abend sehr viel stärker über die CDU als über die SPD-Führung gesprochen werden. Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern ist aber nur begrenzt auf die Bundes-SPD übertragbar. Es zeigt immerhin, dass die SPD auch unter schwierigen bundespolitischen Bedingungen stark abschneiden kann, wenn Person, Programmatik und Kampagne zusammenpassen. Mecklenburg-Vorpommern ist mit Manuela Schwesig und der langen SPD-Regierungstradition allerdings ein sehr spezieller Fall.

Die AfD spricht von einem „Regierungsauftrag“. Wird jemand ihrer Einladung zu Gesprächen folgen?



Niemand. SPD, Linke und Grüne verfügen gemeinsam über eine Mehrheit, schließen eine Koalition mit der AfD aus und liegen programmatisch deutlich näher beieinander.

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