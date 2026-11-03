Ein Autofahrer wollte sich einer Kontrolle der Polizei entziehen. Auf seiner Flucht baute er mehrere Unfälle.

Ein Polizist hat am Dienstagmittag auf ein flüchtendes Auto geschossen. Wie die Berliner Polizei auf der Plattform X mitteilte, wollten zivile Polizeikräfte in um 13.45 Uhr in Charlottenburg ein Fahrzeug anhalten.



Der Autofahrer soll sich der Kontrolle entzogen haben. Während der Flucht über die Uhlandstraße soll er über den Gehweg gefahren und auch auf die Beamten zugefahren sein, sodass ein Polizeibeamter aus unmittelbarer Nähe auf einen Reifen geschossen habe.

Gegen 13:45 Uhr wollten zivile Polizeikräfte in #Charlottenburg ein Fahrzeug anhalten. Der Fahrzeugführer soll sich der Kontrolle entzogen haben. Während der Flucht über die Uhlandstraße soll er über den Gehweg gefahren und auch auf die Beamten zugefahren sein, sodass ein Polizeibeamter aus unmittelbarer Nähe auf einen Reifen geschossen habe. Der Fahrzeugführer habe die Flucht fortgesetzt und dabei mehrere Verkehrsunfälle verursacht, bis er mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte. Er und seine Beifahrerin wurden festgenommen. Die Uhlandstraße ist zwischen Kantstraße und Kurfürstendamm voll gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) November 3, 2026

Der Fahrer habe die Flucht fortgesetzt und dabei mehrere Verkehrsunfälle verursacht, bis er mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte. Er und seine Beifahrerin wurden festgenommen. Die Uhlandstraße musste zwischen Kantstraße und Kurfürstendamm voll gesperrt werden. Die Ermittlungen dauern an.

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