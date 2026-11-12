Polizei sucht Zeugen für Auto im Fall der getöteten Lisa

Im Tötungsfall der 13-jährigen Lisa fahndet die Polizei nach einem möglichen Tatfahrzeug. Die Ermittler wollen klären, wie das Mädchen von Berlin nach Brandenburg gelangte.

Im Tötungsfall der 13-jährigen Lisa aus Berlin-Marzahn bittet die Polizei die Bevölkerung um Hinweise zu einem möglichen Tatfahrzeug. Die Ermittler wollen klären, wie das Mädchen von Berlin in den Nordosten Brandenburgs gelangte.

Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich um einen silberfarbenen Citroën C5 Kombi mit polnischem Kennzeichen. Das Auto sei im Ort Altglietzen sichergestellt worden – dort war am Sonntag in einem leerstehenden Haus die Leiche des Mädchens gefunden worden. Die Behörde veröffentlichte Fotos des Fahrzeugs.

Nach bisherigen Erkenntnissen bestehe der Verdacht, dass der Wagen im Zusammenhang mit der Tat genutzt worden sei, hieß es von der Polizei. Das Auto weise mehrere sichtbare Karosserieschäden auf und sei mit schwarzen Stahlfelgen ohne Radkappen ausgestattet. Die hinteren Scheiben seien abgedunkelt.

Hinweise aus Berlin und Brandenburg gesucht

Die Ermittler fragen, wer das Fahrzeug in der Zeit vor dem 8. November in Berlin oder Brandenburg gesehen hat, insbesondere im Bereich Bad Freienwalde (Oder) und Altglietzen. Auch Angaben dazu, wer den Wagen in dieser Zeit genutzt haben könnte, seien von Interesse.

Die Schülerin war am Dienstag vergangener Woche in Berlin-Marzahn verschwunden. Die Polizei suchte mit Hunderten Beamten, Spürhunden, einem Hubschrauber und einer Unterwasserdrohne nach ihr. Letztlich führte ein Hinweis wegen Hausfriedensbruchs am Sonntag zu dem leerstehenden Haus in Brandenburg. Der mutmaßliche Täter war lebensgefährlich verletzt und starb nach Angaben der Staatsanwaltschaft heute in einem Krankenhaus.

Tatverdächtiger war vorbestraft

Der 22-jährige Tatverdächtige war vorbestraft. Nach Angaben von rbb24 verurteilte ihn das Amtsgericht Passau Ende Oktober unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Körperverletzung, Urkundenfälschung und Waffenbesitzes zu einem Jahr auf Bewährung. Zudem wurde gegen ihn wegen des Verdachts auf Besitz von Kinderpornografie ermittelt. Die Auswertung sichergestellter Datenträger dauerte zum Tatzeitpunkt bereits mehr als anderthalb Jahre an.

Der Berliner Strafrechtsprofessor Lucian Krawczyk von der Hochschule für Wirtschaft und Recht sagte dem rbb, eine Untersuchungshaft wegen Wiederholungsgefahr sei in einem solchen Fall nicht möglich gewesen. Besitz und Erwerb kinderpornografischer Inhalte seien zwar strafbar, reichten für diesen Haftgrund aber nicht aus – anders als Herstellung und Vertrieb. Auch die Verurteilung in Passau hätte an der Tat nichts ändern können, da die vergleichsweise geringfügigen Delikte keine Inhaftierung gerechtfertigt hätten.

Eine Auswertungsdauer von mehr als eineinhalb Jahren sei lang, aber nicht ungewöhnlich, so Krawczyk. Feste gesetzliche Vorgaben für die Dauer solcher Auswertungen gebe es nicht.

Kerzen und Kuscheltiere für Lisa

In der Nähe des Wohnhauses von Lisas Familie in Berlin ist eine Trauerstätte entstanden. Dort liegen zahlreiche Kerzen, weiße Rosen und Kuscheltiere. „Ihre Eltern sollen wissen, dass sie nicht alleine sind“, sagte eine Frau einem Reporter der Deutschen Presse-Agentur.

Auch in Altglietzen ist die Betroffenheit groß. „In Altglietzen ist nichts mehr so, wie es mal war“, sagte Johannes Eichhorn, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Altglietzen-Oderberg. Der Platz an der Kirche sei zum zentralen Trauerort geworden. In einem Gottesdienst am Sonntag wolle er den Schock im Ort und die Trauer um das Mädchen aufgreifen.

Bedrückte Stimmung im Ort

Ortsvorsteher Steffen Fritsche berichtete ebenfalls von einer bedrückten Stimmung: „Es herrscht eine Riesenbestürzung.“ Für die Nachbarschaft sei eine Seelsorge organisiert worden, es gebe Treffen im Gemeindehaus.

Sowohl Fritsche als auch Eichhorn berichteten von Anfeindungen gegen die Bevölkerung der Gemeinde, etwa im Internet. Der Ort werde als Ort mit mangelnder Zivilcourage abgestempelt, so der Pfarrer. Es wiederholten sich Vorwürfe, dass Menschen nicht auf angebliche Hilferufe reagiert hätten. Der Staatsanwaltschaft liegen nach eigenen Angaben keine Hinweise auf solche Rufe vor. „Wir müssen da alle besonnen bleiben und aufhören mit den Spekulationen“, sagte der Ortsvorsteher. (mit dpa)

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