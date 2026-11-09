Polizei: Todesschütze von Krakau ist tot

Nach dem tödlichen Schusswaffenangriff in Krakau ist der mutmaßliche Täter im Krankenhaus gestorben. Bei der Attacke am Samstag waren sechs Menschen getötet und 15 weitere verletzt worden.

Einsatzkräfte der Polizei stehen in der Nähe des Marktplatzes in Krakau, wo am Vortag sechs Menschen erschossen und mehr als ein Dutzend Menschen verletzt wurden.

Der mutmaßliche Täter der Schusswaffenattacke in Krakau ist tot, teilte die Polizei der Woiwodschaft Kleinpolen auf der Plattform X mit. Er sei am frühen Montagmorgen im Krankenhaus gestorben. Der Mann war bei seiner Festnahme am Samstag schwer verletzt worden. Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur (dpa) hatte die Staatsanwaltschaft seinen Zustand zuvor als kritisch beschrieben.



Ein Angreifer hatte am Samstagnachmittag in der Altstadt von Krakau sechs Menschen erschossen und 15 weitere verletzt. Nach Angaben der AFP fuhr er zunächst mit einem Auto auf den Hauptmarktplatz und schoss anschließend auf Passanten. Auf der Flucht ließ er den Wagen an einer Kreuzung zurück und eröffnete das Feuer auf Polizisten. Zwei Beamte wurden dabei verletzt, einer von ihnen schwer.

Motiv unklar

Wie AFP unter Berufung auf die Ermittler berichtete, wurden später in einem Haus des Mannes in Ostrowiec Świętokrzyski rund 150 Kilometer nordöstlich von Krakau die Leichen seiner Eltern und seiner 21-jährigen Schwester gefunden. Alle drei wiesen Schussverletzungen auf. Die Polizei fand in dem Haus zudem sieben Waffen. Der 24-Jährige steht im Verdacht, auch seine Angehörigen getötet zu haben.

Das Motiv der Tat war zunächst unklar. Innenminister Marcin Kierwinski hatte laut dpa von radikalen Ansichten des Täters und dessen Faszination für rechtsextreme Ideologien berichtet. Jedoch sei nicht geklärt, ob dies oder ein anderes Motiv der Grund gewesen sei. Die Staatsanwaltschaft sprach dem Bericht zufolge von einem „terroristischen Charakter“ der Tat.

Zweitägige Staatstrauer in Polen

Unter den sechs Todesopfern auf dem Marktplatz waren vier Frauen und zwei Männer. Zwei von ihnen stammten aus dem Ausland: ein britischer Staatsbürger und eine Österreicherin. Unter den 15 Verletzten waren nach Angaben der AFP fünf ausländische Staatsangehörige, darunter eine Person aus Deutschland. Das Auswärtige Amt bestätigte demnach, dass ein deutscher Staatsbürger bei dem Angriff verletzt wurde.

In Polen galt nach der Tat eine zweitägige Staatstrauer. Wie die dpa berichtete, strichen Radio- und Fernsehsender Unterhaltungssendungen aus ihrem Programm, Theater sagten Vorstellungen ab und Konzerte begannen mit Schweigeminuten. In Krakau legten Menschen Blumen nieder und zündeten Kerzen an. Für Montagabend war eine Kundgebung auf dem Hauptmarkt angekündigt. Bürgermeister Łukasz Gibała rief laut dpa in sozialen Medien dazu auf, in der schwierigen Situation Solidarität zu zeigen und zu beweisen, „dass Krakau immer eine stolze, gastfreundliche und offene Stadt sein wird“. (mit dpa, AFP)

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