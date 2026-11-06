Wieder fallen Schüsse in Berlin – am Donnerstagabend in Treptow-Köpenick. Was bisher bekannt ist.

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In Treptow-Köpenick kam es am Donnerstag zu einem Großeinsatz der Polizei.

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Am Sterndamm im Bezirk Treptow-Köpenick ist es am Donnerstagabend zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde ein Mann durch Schüsse am Bein getroffen verletzt.



Laut Polizei wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Er sei operiert worden, hieß es. Zuvor hatten Zeugen Schussgeräusche gehört und die Polizei alarmiert. Weitere Angaben zu den Hintergründen wurden zunächst nicht gemacht.

Immer wieder werden in Berlin Menschen auf der Straße erschossen oder durch Schüsse verletzt. Am Mittwochabend wurde ein Mann durch Schüsse in Wedding (Bezirk Mitte) verletzt. Ende September wurde ein 17-Jähriger lebensgefährlich verletzt, ebenfalls im September wurde ein Mann in der Nacht auf der Sonnenallee erschossen. Auch hier wurden bisher keine Tatverdächtigen ermittelt.

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