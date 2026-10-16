Polizeigewerkschaft warnt: Extremisten wollen Frankreich-Proteste nach Berlin tragen

Mehrere linke Organisationen versuchen, die Schülerproteste, die in Frankreich toben, auch nach Deutschland zu tragen – Funktionäre der Jugendorganisation der Linkspartei etwa.



Unter dem Motto „Solidarität mit den Schüler:innen in Frankreich“ ist bei der Polizei für diesen Sonnabend eine Demonstration angemeldet. Sie soll am Nachmittag am U-Bahnhof Kleistpark beginnen und durch Schöneberg verlaufen. Auf Social-Media-Kanälen aus dem Umfeld der Linken Neukölln sowie der Linksjugend Solid wird derzeit auf Deutsch und Französisch zu der Demonstration am Kleistpark aufgerufen.



Anmelder ist nach Informationen der Berliner Zeitung Anjo G., ein Mitglied des Landesvorstands der Linksjugend Berlin. Bei der Polizei sind nach Angaben eines Sprechers 200 Demoteilnehmer angemeldet.

Warnung vor extremistischen Kräften, die Demos kapern

Die zum Teil gewaltsam verlaufenden Proteste in mehreren französischen Großstädten haben inzwischen unter anderem auch auf Belgien übergegriffen. Dort kam es in den vergangenen Tagen zu schweren Krawallen.



Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) äußerte sich am Freitag besorgt über die Ausschreitungen. Sie warnt davor, dass radikale Kräfte die deutschen Solidaritätskundgebungen instrumentalisieren und für das Ausleben eigener Gewaltfantasien kapern könnten. Im Fokus der GdP steht dabei vor allem die Linksjugend Solid. In der Vergangenheit sei sie mehrfach durch polizeifeindliche Rhetorik aufgefallen und habe versucht, Israelhass auf Berlins Straßen zu legitimieren, erklärte die Gewerkschaft.



Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit zu nutzen, um auf Probleme aufmerksam zu machen, sei völlig legitim, sagte GdP-Landeschef Stephan Weh. „Wie bei anderen Protestbewegungen müssen wir aber damit rechnen, dass sich radikale oder gar extremistische Kräfte auf diese Proteste draufsatteln. Ihr Ziel ist es, die Welle zu nutzen, um thematisch völlig fremde, krude Ideologien auf unsere Straßen zu bringen und die Gesellschaft zu spalten.“

Bei den Aufrufen für die Demo am Sonnabend zeigt sich nach seiner Ansicht bereits eine Vermischung der Themen: Neben der Solidarität mit französischen Schülern werde gegen die „Gewalt der Macron-Regierung“ mobilisiert und vor einer „brutalen Repression durch die Ordnungskräfte“ gewarnt. „Losgelöst von den schockierenden Bildern aus Frankreich zimmert die radikale Linksjugend hier weiter fleißig am Narrativ der bürgerfeindlichen Polizei“, sagte Weh.

Schüler blockieren Gymnasium in Friedrichshain

Seit einigen Tagen gibt es auch von anderen Initiatoren Versuche, die französischen Schülerproteste nach Berlin zu tragen. Am Freitagmorgen blockierten Schüler mehrere Eingänge des Andreas-Gymnasiums an der Koppenstraße in Friedrichshain und errichteten davor Barrikaden. Auf X werden Bilder der Aktion verbreitet. Zu sehen sind Transparente mit der Aufschrift „Solidarität mit Frankreich“, außerdem eine Palästina-Flagge.

Zustimmung wird geprüft...

Am Montag gab es bereits am Französischen Gymnasium in der Derfflingerstraße in Tiergarten einen Schulstreik. Schüler verbarrikadierten die Eingänge unter anderem mit Fahrradschlössern und Europaletten und solidarisierten sich mit den Protesten in Frankreich.

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