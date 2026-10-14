Ein Polizist hat am Dienstagabend nahe des Alexanderplatz auf einen flüchtenden Autofahrer geschossen. Wie die Berliner Polizei auf der Plattform X mitteilte, kontrollierten Einsatzkräfte gegen 21.15 Uhr ein Auto in der Spandauer Straße Ecke Karl-Liebknecht-Straße. Hintergrund war der Verdacht der Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit.
Das Auto wurde zuvor von Zeugen bei mindestens einem Verkehrsunfall beobachtet und wurde im Anschluss von Einsatzkräften verfolgt.
Während der Überprüfung soll es zu einer Schussabgabe auf den Fahrer des geflüchteten Fahrzeugs durch einen Polizisten gekommen sein. Der Tatverdächtige wurde mit einer Schussverletzung am Bein in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt.
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