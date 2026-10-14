Ein Polizist schießt auf einen Autofahrer und verletzt ihn am Bein. Zuvor soll der Fahrer in mindestens einen Unfall verwickelt gewesen sein.

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Ein Polizist hat am Dienstagabend nahe des Alexanderplatz auf einen flüchtenden Autofahrer geschossen. Wie die Berliner Polizei auf der Plattform X mitteilte, kontrollierten Einsatzkräfte gegen 21.15 Uhr ein Auto in der Spandauer Straße Ecke Karl-Liebknecht-Straße. Hintergrund war der Verdacht der Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit.

Das Auto wurde zuvor von Zeugen bei mindestens einem Verkehrsunfall beobachtet und wurde im Anschluss von Einsatzkräften verfolgt.

Während der Überprüfung soll es zu einer Schussabgabe auf den Fahrer des geflüchteten Fahrzeugs durch einen Polizisten gekommen sein. Der Tatverdächtige wurde mit einer Schussverletzung am Bein in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Gegen 21:15 Uhr kontrollierten unsere Einsatzkräfte in der Spandauer Str. / Karl-Liebknecht-Str. ein Fahrzeug wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit. Das Fahrzeug wurde zuvor von Zeugen bei mindestens einem Verkehrsunfall beobachtet und ist im Anschluss von Einsatzkräften verfolgt worden. Während der Überprüfung soll es zu einer Schussabgabe auf den Fahrer des geflüchteten Fahrzeugs durch einen Polizeibeamten gekommen sein.Der Tatverdächtige wurde mit einer Schussverletzung am Bein in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht aktuell nicht. Unsere Kriminalpolizei der Direktion 5 ermittelt.^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) October 13, 2026

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