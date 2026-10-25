Polster im Schritt und Nasenanspitzer: Dinge, die die Welt nicht braucht

Wie ich auf das ergonomische Seitenschläferkniekissen gekommen bin? Durch Zufall, neulich: Eine Krankenkasse überraschte mich auf ihrer Homepage mit der Frage: „Welche Schlafposition ist die beste für Sie?“ Für mich? Woher sollte ich das wissen? Schließlich verschlafe ich jede Gelegenheit, eine Antwort darauf zu finden.



In der Hoffnung, haltungsmäßig aufgeklärt zu werden, las ich weiter und erfuhr, dass die Bauchlage am seltensten vorkommt, in einer Studie nämlich nur bei 7,3 Prozent der 664 berufstätigen Teilnehmer. Die Rückenlage rangiert im Mittelfeld mit 37,5 Prozent. Als klare Siegerin geht die Seitenlage mit 54,1 Prozent aus der Untersuchung hervor. Die verbleibenden 1,1 Prozent schlafen wahrscheinlich im Sitzen, Stehen oder gar nicht.



All diese Erkenntnisse macht sich die Schlafkissenindustrie gewinnbringend zunutze. Laut einer Internetseite namens business-research.info (oder so ähnlich) handelt es sich um eine weltweit wachsende Branche. Für dieses Jahr wird ein Umsatz von 19,75 Milliarden US-Dollar erwartet. Info-research.business (oder so ähnlich) prognostiziert für 2035 bereits beachtliche 37,64 Milliarden Dollar, was beinahe einer Verdopplung binnen eines Jahrzehnts entspräche.

Wie eine überdimensionierte Currywurst ohne Darm

Noch ist unklar, wie die internationalen Börsen auf den ungebrochenen Schlafkissenboom reagieren, doch unabhängig davon drängen die Schlafkissenentwickler mit immer neuen Kreationen auf den Schlafkissenmarkt. Kopfkissen für Rückenschläfer haben mal die Form einer überdimensionierten Currywurst ohne Darm, mal sehen sie aus wie eine dieser Stützen, mit denen in einer MRT-Röhre der Schädel von Patienten fixiert wird; nur dass kein Gestell die Stirn umschließt.



Während sich Bauchschläfer den Vorteil, auf keinerlei Kissen angewiesen zu sein, mit morgendlichen Nackenschmerzen teuer erkaufen, laufen Seitenschläfer offenbar Gefahr, sich dauerhaft die Kniegelenke zu ruinieren. Um diesen größtmöglichen orthopädischen Unfall abzuwenden, gibt es also ergonomische Seitenschläferkniekissen in unzähligen Ausprägungen.



Viele haben die Anmutung von Strumpfbändern, an denen ein Polster befestigt ist. Es enthält Mulden für die unteren Extremitäten der Benutzer. Letztere platzieren das Polster an der neuralgischen Stelle. Eine andere Variante kommt ohne Strumpfband aus; eine Art länglicher Keil wird bis zum Schritt hinauf zwischen die Beine geklemmt.

Ein Seitenschläfer bastelt

Schon ab 14,99 Euro ist so ein Seitenschläferkniekissen im Onlineversandhandel erhältlich. Im gehobenen Preissegment können es 70 Euro und mehr sein. Es geht aber deutlich preisgünstiger.



Ich habe die Konstruktion mal mit einer improvisierten Bastelarbeit aus Hosengürtel und kleinem Kissen nachgestellt. Und was soll ich sagen? Es funktioniert! Jedenfalls solange man auf der Matratze wie festgetackert in einer ergonomisch angepassten Kniekissenseitenschläferposition verharrt. Andernfalls sieht man sich gezwungen, das permanent wegrutschende Seitenschläferkniekissen seitlich aus dem Bett zu befördern und auf eine kopfkissengestützte Rückenlage auszuweichen. Oder im Extremfall in die nackenfeindliche Bauchlage überzugehen, womit aus orthopädischer Sicht natürlich nichts gewonnen wäre.



In meiner persönlichen Rangliste der Dinge, die die Welt nicht braucht, liegt das ergonomische Seitenschläferkniekissen fast gleichauf mit dem beleuchteten Kleiderbügel und nur knapp hinter dem Nasenanspitzer, gefolgt vom batteriebetriebenen Tischstaubsaugerroboter. Wobei ich einen klaren Geheimfavoriten habe. Aber solange morgens nach dem Aufstehen noch ein paar Haare auf meinem völlig unergonomischen Kopfkissen liegen, kommt mir kein Glatzenkamm ins Haus.

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