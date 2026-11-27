Thore Schölermann hat seine TV-Karriere aufgegeben und führt als Franchisenehmer drei McDonald's-Filialen in Aachen. Warum er den Traumjob aufgab und wer noch in die Gastronomie wechselte.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Thore Schölermann war lange Zeit ein bekanntes Gesicht im deutschen Fernsehen. Erst in der ARD-Vorabendserie „Verbotene Liebe“, an deren Set er seine Frau Jana Kilka kennenlernte, später dann als Moderator von „taff“ und „The Voice of Germany“.



Über mehr als ein Jahrzehnt prägte Schölermann große Unterhaltungsshows und Boulevardformate im deutschen Fernsehen, bevor er sich Ende 2025 zurückzog.

Abschied von „The Voice“ und „taff“: Warum Schölermann sich zurückzog

Als der heute 42-Jährige nach knapp 400 Folgen bei „The Voice Kids“ ausstieg, betonte er in Interviews, sein Abschied sei nicht gegen die Show gerichtet, sondern ein bewusster Schritt für seine Familie und einen neuen Lebensabschnitt.

Lernten sich am Set von „Verbotene Liebe“ kennen: Jana und Thore Schölermann © Matthias Gränzdörfer/Imago

Vor fünf Jahren wurden Schölermann und seine Frau Jana zum ersten Mal Eltern einer Tochter, im Juni 2024 kam ihr Sohn zur Welt. Er wolle sich aber auch beruflich neu sortieren, kündigte der Moderator an.

Wohin es ihn verschlagen hat, dürfte viele überrascht haben. Seit Anfang dieses Jahres betreibt Thore Schölermann als Franchisenehmer mit der Schölermann Gastro GmbH drei McDonald’s-Filialen in Aachen.

Lange Vorbereitung: Wie Schölermann Franchisenehmer wurde

Auf Instagram nimmt Schölermann seine mehr als 200.000 Follower immer mal wieder mit in seinen neuen Arbeitsalltag. Er habe sich für Selbstständigkeit und Verantwortung entschieden, sagt er in seinen Videos. Da fliegt schon mal das Moderationsmikro aus der Hand und wird von einer Tüte Pommes mit dem bekannten gelben Logo ersetzt.

Zustimmung wird geprüft...

Schölermann wirbt für die Arbeit in den drei Filialen in der Innenstadt, am Hauptbahnhof und im Stadtbezirk Brand – wahlweise auch „Team Tasty“ oder „Schölermann Family“ genannt. Sein Talent vor der Kamera kommt ihm dabei zugute.

In einem Clip beantwortet Schölermann auch die Frage, die ihm am meisten gestellt wird: Wie kommt dieser Wechsel zustande? Die Antwort sei ein bisschen länger, sagt der 42-Jährige und berichtet von seiner Ausbildung. Ansonsten liebe er aber einfach die Burger – und das nun beruflich zu machen.

Von Kollegen aus der Showbranche gibt es für seinen Weg viel Applaus. Jana Ina Zarrella, Rebecca Mir und Alec Völkel von The Boss Hoss drücken unter den Beiträgen ihre Anerkennung aus.

„Viele haben mich für verrückt gehalten“: Schölermann über den Wechsel

Als Chef des Fast-Food-Riesen in der 260.000-Einwohner-Stadt im äußersten Westen Nordrhein-Westfalens ist er heute für Filialrenovierungen und Familienaktionen zuständig.

Franchisenehmer bei McDonald’s in Deutschland führen ein oder mehrere Restaurants eigenständig und unternehmerisch, halten sich aber an die vorgegebenen Standards, Prozesse und Markenrichtlinien des Systems. Mehr als 94 Prozent der über 1300 Standorte in Deutschland werden von Franchisenehmern betrieben.

Thore Schölermann ist nicht der einzige der sich der Showbranche ab- und der Gastronomie zugewendet hat. Schauspieler Hendrik Borgmann (ehemals „GZSZ“ und „Marienhof“) kehrte nach dem Ende seiner TV-Karriere in seine Heimatstadt Braunschweig zurück und baute dort ein kleines Gastro-Imperium auf.

Vom Showbiz in die Gastronomie: Borgmann, Briest, Knossi und Trymacs

Auch „Keinohrhasen“-Darstellerin Anne-Sophie Briest steht seltener vor der Kamera und gründete in Berlin ein Gastronomie-Konzept für gesunde Kinderküche, mit dem sie Kitas und Schulen beliefert.

Die Entertainer Jens „Knossi“ Knossalla und Trymacs stiegen erfolgreich in die Systemgastronomie ein und gründeten die Delivery-Pizzakette „Happy Slice“, die mittlerweile in zahlreichen deutschen Großstädten vertreten ist.

Bei Schölermann sei die Idee entstanden, weil ein Freund von ihm mehrere McDonald's Restaurants betrieben habe, erzählte der Sohn eines Apothekers und einer Lehrerin kürzlich in einem Spiegel-Interview. Er habe dann Kurse belegen und sechs Monate Vollzeit im Restaurant arbeiten müssen – auf allen Positionen vom Burgerbraten bis zum Drive-In. Heute trage er die Verantwortung für fast 150 Mitarbeiter.

„Viele haben mich für verrückt gehalten“, so Schölermann in dem Gespräch, „weil ich die Traumjobs im Fernsehen gekündigt habe. Aber sie waren sehr fremdbestimmt.“ Wahrscheinlich habe er als Moderator besser verdient, aber die Frage sei, wie lange noch: „Am Ende entscheidet der Sender, ob du Erfolg hast oder nicht. Solange dir keiner eine Bühne gibt, bist du ein arbeitsloser Moderator.“

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema