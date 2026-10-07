Nach Monaten eingeschränkten Zugangs ist Pornhub in Australien wieder verfügbar. Vorerst gilt das allerdings nur für Erwachsene, deren Alter über ein Apple-Gerät bestätigt wurde.

Pornhub ist in Australien wieder zugänglich. Der Betreiber Aylo teilte mit, dass erwachsene Nutzer mit geeigneten Apple-Geräten wieder auf die Plattform zugreifen können, sofern sie ihr Alter über Apples australisches System bestätigt haben. Die BBC berichtete am Mittwoch über die Rückkehr.



Aylo hatte den Zugang zu Pornhub in Australien im März eingeschränkt. Hintergrund waren neue verbindliche Regeln zum Jugendschutz im Internet. Seit dem 9. März müssen unter anderem Anbieter von Pornografie geeignete Maßnahmen treffen, damit Minderjährige keinen Zugang zu entsprechenden Inhalten erhalten. Ein einfacher Klick auf eine Schaltfläche wie „Ich bin 18“ genügt ausdrücklich nicht mehr.



Wer gegen eine Anordnung der australischen Online-Sicherheitsbehörde zur Einhaltung dieser Regeln verstößt, muss mit zivilrechtlichen Strafen von bis zu 49,5 Millionen australischen Dollar rechnen.

Apple bestätigt das Alter per Kreditkarte oder Ausweis

Apple hat inzwischen ein eigenes Verfahren zur Altersbestätigung in Australien eingeführt. Erwachsene können dafür unter anderem eine auf ihren Namen ausgestellte Kreditkarte verwenden oder Reisepass, Führerschein beziehungsweise einen anderen amtlichen Ausweis scannen.



Apple kann anschließend Altersgruppen an Dienste weitergeben, ohne das genaue Geburtsdatum offenzulegen. Nach Angaben des Unternehmens enthält die entsprechende Antwort an eine App keine personenbezogenen Daten wie das konkrete Geburtsdatum.

Aylo sieht darin einen entscheidenden Vorteil. Statt Nutzer ihre Identität bei einzelnen Pornoseiten überprüfen zu lassen, soll die Kontrolle bereits auf dem Gerät stattfinden. Das Unternehmen bezeichnet Apples Lösung als eine der derzeit stärksten und am schwersten zu umgehenden Formen der Alterskontrolle. Auch die Nutzung eines VPN-Dienstes werde dadurch weniger geeignet, Altersbeschränkungen zu umgehen.



Für Nutzer anderer Systeme hat Aylo bislang keine vergleichbare Freigabe angekündigt. Das Unternehmen fordert unter anderem Google und Microsoft auf, ähnliche gerätebasierte Verfahren einzuführen.

Britische Aufsicht untersucht Apple-Lösung bei Pornhub

Ganz geklärt ist allerdings nicht, wie zuverlässig das Verfahren Minderjährige tatsächlich fernhält. In Großbritannien verwendet Pornhub seit Mai ein vergleichbares Apple-System. Die Medienaufsicht Ofcom leitete deshalb im September eine Untersuchung gegen Aylo ein.



Die Behörde prüft, ob Aylo das Verfahren vor seiner Einführung ausreichend getestet hat. Ofcom äußerte die Sorge, dass das System möglicherweise nicht zuverlässig genug erkennt, ob es sich bei einem Nutzer um ein Kind handelt. Die britische Aufsicht betont, dass auch bei einer Alterskontrolle durch einen externen Anbieter letztlich Pornhub dafür verantwortlich bleibt, Minderjährigen den Zugang zu pornografischen Inhalten zu verwehren.



Aylo weist die Zweifel zurück und will nach eigenen Angaben mit Ofcom zusammenarbeiten. Das Unternehmen hält eine Alterskontrolle auf Geräteebene weiterhin für sicherer und datenschutzfreundlicher als Prüfungen auf einzelnen Webseiten.

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