Der frühere Abgeordnete verliert seinen Posten und erhält rund 60.000 Euro Abfindung. Er bestreitet, dass seine Vergangenheit als Produzent und Darsteller ein Risiko darstellt.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Die nordschwedische Gemeinde Jokkmokk hat sich wegen Sicherheitsbedenken von ihrem Verwaltungschef getrennt.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Die schwedische Gemeinde Jokkmokk hat sich nach Enthüllungen über Pornofilmproduktionen von ihrem Verwaltungschef Lars Eriksson getrennt. Das Arbeitsverhältnis endete am Mittwoch einvernehmlich auf Initiative der Gemeinde. Eriksson erhält eine Abfindung von sechs Monatsgehältern, nach Angaben der Gemeindeführung rund 660.000 schwedische Kronen (etwa 60.000 Euro). Darüber berichteten am Donnerstag mehrere schwedische Medien.

Der Vorsitzende des Gemeindevorstands, Roland Boman von der lokalen Partei Zukunft für Jokkmokk (FJK), begründete die Trennung gegenüber dem öffentlich-rechtlichen schwedischen Sender SVT mit Sicherheitsbedenken. Eriksson könne wegen seiner Vergangenheit erpressbar sein.

Wasserkraft und Militärstandorte

Die nordschwedische Gemeinde Jokkmokk mit rund 4700 Einwohnern ist wegen ihrer Wasserkraftwerke, des überregionalen Stromnetzes und militärischer Einrichtungen von strategischer Bedeutung. Darauf verwies Boman gegenüber Sveriges Radio.



Der gleichnamige Hauptort nördlich des Polarkreises ist zugleich ein Zentrum der samischen Kultur und beherbergt mit dem Ájtte-Museum das schwedische Nationalmuseum für samische Kultur.

Pornofilme unter Pseudonym produziert

Nach Recherchen von SVT hatte Eriksson seit 2018 unter dem Pseudonym „Hans“ Pornofilme produziert und selbst darin mitgespielt. Zwei Filme erschienen 2025 und 2026, während seiner Amtszeit als Verwaltungschef von Jokkmokk.

Laut Eriksson hat sein letzter Kontakt zur Branche 2022 stattgefunden. Auf die Veröffentlichung der Filme habe er keinen Einfluss gehabt. Seine frühere Tätigkeit sei legal gewesen und stelle kein Sicherheitsrisiko dar.

Boman erklärte gegenüber der Zeitung Aftonbladet, ihm seien keine konkreten Erpressungsversuche bekannt. Der Verwaltungsrechtler Olle Lundin von der Universität Uppsala hält eine mögliche Erpressbarkeit angesichts der strategischen Bedeutung Jokkmokks dennoch für problematisch.

Trennung nach vorheriger Freistellung

Eriksson war bereits am 19. Oktober von seinen Aufgaben entbunden worden. Später kehrte er in sein Amt zurück, allerdings ohne Zuständigkeit für Personal und Haushalt. Er widerspricht der Darstellung des Gemeindevorstands, wonach die Enthüllungen ausschlaggebend für seine Entlassung waren. Über sein Ausscheiden sei bereits zuvor verhandelt worden.

Der frühere sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete leitete die Gemeindeverwaltung seit 2024. Sein Vertrag wäre ursprünglich bis Februar 2028 gelaufen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema