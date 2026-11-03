Post-it statt Slack: Warum die Gen Z im Büro plötzlich wieder zum Stift greift

Gen Z im Büro: Post-it statt Direktnachricht, Handschrift statt Laptop. Was eine US-Umfrage zeigt und was die Hirnforschung über das Schreiben sagt.

Ein gelber Zettel am Monitor der Kollegin, darauf drei Worte: „Bitte zurückrufen, danke!“ Wer so etwas für ein Relikt aus dem Großraumbüro von 1995 hält, sollte mal bei den Berufseinsteigern vorbeischauen.



Laut einer US-Umfrage des Bürobedarfshändlers Quill finden 56 Prozent der Gen Z ein Post-it auf dem Schreibtisch besser als eine Direktnachricht im Firmenchat. Bei den Babyboomern sind es nur 30 Prozent.

Post-it statt Direktnachricht: Das zeigt die Umfrage

Das Institut KRC Research hat im Mai 2026 rund 1000 Büroangestellte aus kleinen und mittelgroßen Firmen in den USA online befragt.



94 Prozent finden es befriedigender, eine Aufgabe auf einer Papierliste durchzustreichen, als in einer App ein Häkchen zu setzen. Fast die Hälfte hält die To-do-Liste auf Papier sogar für „weit überlegen“.



Im Meeting schreiben Gen Z und Millennials doppelt so häufig von Hand mit wie Babyboomer, 50 gegenüber 25 Prozent. Mehr als ein Drittel aller Befragten nennt die ständige Erreichbarkeit über Slack, Teams oder E-Mail als anstrengendsten Teil des Arbeitstags.

Wer die Umfrage bezahlt hat

Quill gehört zum US-Konzern Staples und verkauft genau das, was die Befragten so schätzen. Die Firma hat die Zahlen im Juni zusammen mit einem Retro-Katalog zum 70. Firmenjubiläum veröffentlicht.



Daher stammt auch der vielzitierte „nostalgische Luxus“. So nennen 49 Prozent der Befragten einen gedruckten Katalog im Briefkasten. Mit Handschrift im Büro hat dieser Wert wenig zu tun.



Ein Händler für Notizblöcke findet also heraus, dass Menschen Notizblöcke mögen. Das darf man belächeln. Die Stimmung dahinter ist trotzdem echt: Laut Business Insider greifen junge Quill-Kunden inzwischen gezielt zu teuren Notizbüchern und Lederunterlagen für den Schreibtisch.

Handschrift und Gedächtnis: Was die Hirnforschung zeigt

Die interessantere Frage lautet, ob der Stift im Kopf etwas verändert. Eine Antwort kommt aus Norwegen.



Die Neuropsychologin Audrey van der Meer von der Technisch-Naturwissenschaftlichen Universität Norwegens (NTNU) ließ 36 Studierende Wörter abwechselnd tippen und von Hand schreiben. 256 Elektroden in einer Haube maßen dabei die Hirnströme.



Das Ergebnis erschien im Januar 2024 im Fachblatt „Frontiers in Psychology“. Beim Schreiben von Hand arbeiteten Hirnregionen, die fürs Lernen wichtig sind, deutlich enger zusammen.



Van der Meer führt das auf die Bewegung zurück. Jedes „a“ und jedes „g“ muss von Hand eigens geformt werden. Auf der Tastatur fühlt sich jeder Buchstabe gleich an.

Warum der Stift kein Wundermittel ist

Andere Forscher bremsen allerdings. Zwei Psychologinnen aus Spanien und Frankreich haben die Studie Anfang 2025 in derselben Zeitschrift auseinandergenommen.



Ihr wichtigster Einwand: Die Probanden durften nur mit einem Finger tippen und sahen dabei nicht, was auf dem Bildschirm entstand. Kein Wunder, dass das Gehirn dabei weniger zu tun hatte.



Ähnlich erging es einer berühmten Studie von 2014, nach der Studierende mit Stift mehr aus Vorlesungen mitnehmen als mit Laptop. Forscher der Kent State University und der Tufts University haben sie später wiederholt. Ein klarer Vorsprung für den Stift ließ sich nicht bestätigen.



Ein Befund blieb in allen Versuchen stabil. Wer tippt, schreibt viel mehr und übernimmt Sätze wörtlich. Wer von Hand schreibt, kommt nicht hinterher und muss sortieren.

Zettel statt App: Auch die Deutschen notieren lieber auf Papier

Hierzulande war der Zettel nie ganz weg. In einer YouGov-Umfrage im Auftrag von GMX und Web.de gaben Ende 2022 53 Prozent der Deutschen an, sich Wichtiges auf Papier aufzuschreiben. Eine Smartphone-App nutzten dafür nur 28 Prozent.

Handschrift im Büro: So nutzen Sie den Trend sinnvoll

Was beim Lernen hilft, ist also vor allem das Verdichten. Und das funktioniert auch am Laptop: Wer im Meeting nach jedem Tagesordnungspunkt kurz innehält und das Ergebnis in einem eigenen Satz festhält, behält mehr als mit einer vollständigen Mitschrift.



Papier lohnt sich vor allem dort, wo nur Sie selbst den Zettel lesen. Die Mitschrift im Meeting gehört dazu, ebenso die Liste für den Tag. Alles, was das Team später finden oder weiterbearbeiten muss, sollte am Ende trotzdem digital landen.



Eine Regel gilt bei aller Nostalgie weiter. Das Passwort fürs Firmennetz hat auf dem Post-it am Monitor nichts verloren.

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