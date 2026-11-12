Postbank-IT-Umzug: Deutsche Bank muss acht Millionen Euro Bußgeld zahlen

Die Deutsche Bank muss eine Millionenstrafe zahlen. Grund ist der holprige IT-Umzug von Postbank-Kundendaten.

Die Sonne spiegelt sich auf der gläsernen Fassade der Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt am Main

Die Deutsche Bank muss wegen Mängeln bei der Zusammenführung von Postbank- und Deutsche-Bank-Kundendaten auf eine gemeinsame IT-Plattform ein Bußgeld von acht Millionen Euro zahlen. Das teilte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) mit. Deutschlands größtes Geldhaus habe im Jahr 2023 „keine angemessenen organisatorischen Vorkehrungen getroffen, um das höhere Aufkommen von Kundenbeschwerden unverzüglich zu bearbeiten, das durch die Migration der Kundendaten entstanden ist", erklärte die Behörde. Zudem habe die Bank Aufträge zum Depotübertrag nicht unverzüglich ausgeführt.

Von den insgesamt acht Millionen Euro entfallen laut Bafin 5,5 Millionen Euro auf die zu langsame Bearbeitung der Kundenbeschwerden. Weitere 2,5 Millionen Euro muss die Deutsche Bank zahlen, weil Depotüberträge mit Verzögerung ausgeführt wurden.

Probleme nach Datenmigration

Beginnend an Ostern 2022 hatte die Deutsche Bank in vier Wellen die Daten von damals zwölf Millionen Postbank-Kundinnen und -Kunden sowie sieben Millionen Deutsche-Bank-Kunden in Deutschland auf einer gemeinsamen Plattform zusammengeführt. Das Vorhaben lief unter dem Namen „Projekt Unity“.

Im Zuge der Umstellung häuften sich zeitweise Beschwerden von Kundinnen und Kunden, die etwa vorübergehend nicht auf ihre Konten zugreifen konnten. Für besonderen Unmut sorgte die zweite Welle der Datenübertragung rund um Silvester 2022/2023, als unter anderem Wertpapierdepots betroffen waren. Die Bafin hatte damals „erhebliche Beeinträchtigungen bei der Abwicklung des Kundengeschäfts bei der Postbank“ moniert und einen Sonderbeauftragten eingesetzt, der die Behebung der Probleme überwachen sollte.

„Wir haben die mehrere Jahre zurückliegenden Probleme im Zusammenhang mit der IT-Migration der Postbank in die Deutsche Bank umfassend aufgearbeitet und behoben und unsere Prozesse seitdem kontinuierlich verbessert“, teilte ein Sprecher des Frankfurter Dax-Konzerns auf Nachfrage mit. Die Deutsche Bank akzeptiere die Entscheidung der Bafin. (mit dpa)

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