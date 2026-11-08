Postbote hortet 1,2 Millionen Ein-Cent-Münzen – bis sein Haus Risse bekommt

Ein paar Cent passen in eine Hand – Bruno Salvi aus Italien hat über eine Million davon gesammelt. 2,7 Tonnen Kleingeld stapeln sich in seinem Haus. (Symbolbild)

Im Treppenhaus von Bruno Salvi tauchten irgendwann Risse auf. Schuld war sein Erspartes: 1.176.125 Ein-Cent-Münzen, abgefüllt in 28 Glasballons und zusammen rund 2,7 Tonnen schwer.



Der 67-Jährige ist Postbote in Urbania, einem Städtchen in der mittelitalienischen Region Marken. Dem Corriere della Sera erzählte er am Telefon, dass er seit seiner Kindheit Münzen sammelt. Der Nennwert seiner Cent-Sammlung liegt inzwischen bei 11.761,25 Euro.

Postbote sammelt über eine Million Ein-Cent-Münzen

Mit sieben oder acht Jahren legte Salvi die ersten Lire beiseite. Mit dem Euro wechselte er zum kleinsten Stück. Seit mehr als 43 Jahren trägt er in Urbania die Post aus, im Ort kennt ihn jeder – da kommt einiges an Kupfergeld zusammen.



Geschenkt habe er sich keinen einzigen Cent, betont er gegenüber der Zeitung. Jede Münze sei bezahlt, jede Füllung trägt er in ein Buch ein.



Und warum das alles? Dem Lokalsender Tele2000 sagte er laut dem Nachrichtenportal Open, er habe sehen wollen, wie weit er kommt.

2,7 Tonnen Kleingeld: Wenn die Glasballons platzen

Weit genug, um das Haus zu belasten. Nach den Rissen im Treppenhaus wanderten die Ballons ins Erdgeschoss. Für zwei davon brauchte Salvi zwei Tage.



Ab und zu zerspringt einer von selbst, besonders im Winter. Die Münzen setzen sich, draußen donnern Lastwagen vorbei, manchmal bebt leicht die Erde. Mehr braucht das Glas nicht.



Bei 2,3 Gramm pro Münze wiegt Salvis Schatz ungefähr so viel wie zwei Kleinwagen.

Was ist die Cent-Sammlung wert?

Nominell knapp 11.800 Euro. Die Herstellung des Kleingelds hat vermutlich mehr gekostet. Nach einer oft zitierten Schätzung der EU-Kommission kostet die Produktion einer Ein-Cent-Münze rund 1,65 Cent. Auf Salvis Bestand hochgerechnet wären das gut 19.000 Euro.



Ein paar Stücke liegen über dem Nennwert. Salvi besitzt finnische Cents von 1999 bis 2001, die er auf vier bis fünf Euro pro Stück schätzt. Finnland hat seine kleinsten Münzen zwar geprägt, im Alltag aber kaum ausgegeben.



Reich wird man eher mit Fehlprägungen. Italien brachte Anfang der 2000er-Jahre Ein-Cent-Stücke mit der Mole Antonelliana in Umlauf, eigentlich das Turiner Motiv der Zwei-Cent-Münze. Ein Exemplar kam laut dem Finanzportal Investire Oggi 2013 für 6600 Euro unter den Hammer.



Salvi lässt das kalt. Er wolle die Münzen einfach haben und anschauen, sagt er.

Italien prägt seit 2018 keine Ein-Cent-Münzen mehr

Ausgerechnet in Italien. Das Land stellte 2018 die Prägung von Ein- und Zwei-Cent-Münzen ein, bei Barzahlung wird auf fünf Cent gerundet. Gültig bleiben die Münzen trotzdem. Salvi sammelt also ein Geldstück, das seine Heimat gar nicht mehr herstellt.



In Deutschland hat sich das von der Bundesbank gegründete Nationale Bargeldforum im März 2025 für eine gesetzliche Rundungsregel ausgesprochen. Ein Gesetz gibt es bislang nicht.



Laut ihrem Monatsbericht vom März 2026 beobachtet die Bundesbank, dass nur noch ein kleiner Teil der Kleinmünzen zum Bezahlen dient. Der Rest wird gespart, gesammelt oder geht verloren. Salvis Erdgeschoss liefert dafür den anschaulichsten Beweis.

Kleingeld umtauschen: Hier geht es in Deutschland kostenlos

Wer selbst ein volles Sparschwein hat, zahlt beim Einzahlen bei vielen Banken und Sparkassen Gebühren. Die Bundesbank tauscht Münzen in haushaltsüblichen Mengen dagegen gebührenfrei in Scheine, wie das Verbraucherportal Biallo erklärt. Dafür muss man allerdings eine ihrer Filialen aufsuchen, bei größeren Mengen womöglich zweimal.

Comics, Platten, Spielzeugautos: Seriensammler vor der Rente

Die Cents sind nur eine von vielen Sammlungen. Salvi bezeichnet sich selbst als Serien-Anhäufer. In seiner 140-Quadratmeter-Wohnung stehen rund 5000 Comics, 1500 Schallplatten, über 1500 Videokassetten und DVDs sowie Spielzeugautos. Verkauft wird nichts.



Am Montag, 9. November, endet sein Postdienst, eher widerwillig. Dafür bleibt nun Zeit für die Sammlung. Im Fernsehen sprach er von anderthalb Millionen Münzen als Ziel, der Zeitung sagte er: „Ich würde gern auf zwei Millionen Stück kommen.“

Das wären 4,6 Tonnen. Fürs Erdgeschoss keine gute Nachricht.

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