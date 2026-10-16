Gewalt von arabischen Jugendlichen in Potsdam – doch Bürgermeisterin wirbt für AfD-Verbot

Donnerstagabend, Alter Markt. Knapp hundert Menschen. Auf dem Platz steht eine bunte Figur: Ein großer Fisch verschlingt einen kleinen Fisch mit AfD-Schriftzug. Gebaut hat sie eine Werkstatt für Karnevalswagen. Am Mikrofon steht Noosha Aubel, Oberbürgermeisterin der Landeshauptstadt. Sie zitiert den Schriftsteller Erich Kästner, seine mahnende Worte 1958, warum man die Nazis nicht gestoppt habe. Nun warnt Aubel vor dem Schneeball, der zur Lawine wird und dann nicht mehr zu stoppen ist. Dann fragt sie: „Was braucht es eigentlich noch dafür?“



Ein paar Kilometer weiter stellen sich Eltern eine andere bange Frage: Kommt mein Kind morgen heil zur Schule? Und wieder zurück?