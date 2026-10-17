Ab 1. Januar 2027 gilt im Luftverkehr eine harte Obergrenze von 100 Wattstunden. Die künftig verbotenen Geräte erkennt man schon an der Verpackung.

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Ab dem 1. Januar 2027 sind im Handgepäck höchstens zwei Powerbanks mit je 100 Wattstunden erlaubt. (Symbolbild)

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Zum Jahreswechsel verschiebt sich eine Grenze, die bisher kaum jemandem aufgefallen ist. Am 1. Januar 2027 tritt die 68. Ausgabe der Gefahrgutvorschriften des Luftfahrtverbands IATA in Kraft, und sie streicht eine Ausnahme, auf die sich Vielflieger seit Jahren verlassen haben.

Bislang durften Akkus zwischen 100 und 160 Wattstunden nach Rücksprache mit der Fluggesellschaft an Bord. Im Leitfaden der IATA für Fluggesellschaften stehen genau diese Geräte künftig unter dem Eintrag „Forbidden”.

Wer im Dezember eine Powerbank verschenken will, sollte vorher rechnen.

Was ist eine Wattstunde, und warum steht sie selten groß auf der Packung?

Fluggesellschaften rechnen nicht in Milliamperestunden. Nur die Wattstunde beschreibt die gespeicherte Energie, und nur sie taucht in den Vorschriften auf.

Umrechnen dauert einen Schritt: Milliamperestunden mal Zellspannung, geteilt durch 1000. Lithium-Ionen-Zellen liegen nominal bei 3,7 Volt.

Hersteller drucken die Milliamperestunden groß auf den Karton und die Wattstunden klein aufs Gehäuse. Am Gate zählt die kleine Zahl.

Air Busan: 2025 brannte ein Airbus A321 wegen eines Akkus im Gepäckfach aus

Am 28. Januar 2025 begann an Bord von Flug 391 nach Hongkong im hinteren linken Gepäckfach ein Feuer. 176 Menschen verließen die Maschine am Flughafen Gimhae, sieben trugen leichte Verletzungen davon.

Die südkoreanische Untersuchungsbehörde fand Brandspuren an Batterieresten und benannte eine Lithium-Ionen-Powerbank als Zündquelle. Gelöscht war der Brand um 23.31 Uhr, bevor die Flammen die Tragflächen mit rund 15.876 Kilogramm Treibstoff erreichten.

Der Airbus war ein Totalschaden. Wie airliners.de berichtet, verbannte Air Busan Powerbanks danach aus den Gepäckfächern über den Sitzen; seitdem kontrolliert die Airline laut aero.de das Kabinengepäck.

Was ändert sich für Sie? Die Grenze liegt bei 27.027 Milliamperestunden

Rechnen Sie Ihr Gerät einmal durch. 100 Wattstunden, geteilt durch 3,7 Volt, mal 1000, ergeben 27.027 Milliamperestunden. Darunter dürfen Sie weiter mitnehmen, höchstens zwei Stück, ausschließlich im Handgepäck.

Ein Modell mit 20.000 Milliamperestunden kommt auf 74 Wattstunden und bleibt unauffällig. Ein 30.000er liegt bei 111 Wattstunden und fällt ab Januar durch.

Gestrichen wird damit das Band zwischen 27.027 und 43.243 Milliamperestunden. Also jene Geräte, die bisher mit Genehmigung der Airline an Bord durften.

Trifft die neue Grenze wirklich kaum jemanden?

Die meisten Powerbanks im Handel bleiben unter 100 Wattstunden. Für die Mehrheit der Reisenden ändert der Schnitt nichts, wie auch die Übersicht der aktuellen Regeln bei Macwelt zeigt.

Große Akkus kauft man für Langstrecke, Camping, Drohnen und Kameraausrüstung. Genau diese Modelle liegen im gestrichenen Band.

Eine Entschädigung ist nicht vorgesehen. Wer ein solches Gerät besitzt, verliert ab Januar den Reisezweck, für den er es gekauft hat.

Darf man an Bord laden? Die Vorschrift sagt zweimal etwas anderes

Der IATA-Text unterscheidet sauber. Die Powerbank über die Bordsteckdose aufzuladen, ist untersagt. Aus ihr ein Handy zu laden, bleibt eine Empfehlung.

Die Lufthansa Group macht daraus seit dem 15. Januar 2026 ein Verbot und untersagt zusätzlich die Ablage im Gepäckfach, wie die Konzerntochter in ihrer Mitteilung zu den neuen Powerbank-Regeln ausführt. Ryanair erlaubte das Laden im Frühjahr 2026 noch.

Unser Rat: Richten Sie sich nach der Airline, nicht nach der Vorschrift. Die Hausregel ist am Gate immer die strengere.

Der Fallstrick: Anker holte mehr als eine Million Powerbanks zurück

Im Juni 2025 rief der Hersteller Anker weltweit über eine Million Geräte wegen Brandgefahr zurück, weitere Anbieter folgten. Gleichen Sie Ihre Modellnummer mit der Rückrufseite von Anker ab, bevor Sie einpacken.

Der zweite Fallstrick liegt auf dem Gehäuse. Die Wattstundenangabe muss lesbar sein, sonst darf das Bodenpersonal das Gerät zurückweisen.

Billiganbieter drucken zudem geschönte Milliamperestunden auf die Verpackung. Maßgeblich ist, was auf dem Akku selbst steht.

71.233 Fluggäste am Tag: Was das am BER bedeutet

Rund 26 Millionen Passagiere zählte der Flughafen BER im Jahr 2025, im Tagesschnitt 71.233 Menschen. Jeder von ihnen fällt ab Januar unter dieselbe Regel.

Ryanair begrenzt Powerbanks schon heute auf 100 Wattstunden und nimmt die neue Vorschrift damit vorweg. Bis Silvester gelten am selben Terminal zwei Grenzen nebeneinander, 100 und 160 Wattstunden, je nach Airline — eine Unübersichtlichkeit, die auch die Wirtschaftswoche in ihrer Übersicht der verschärften Airline-Regeln beschreibt.

Ab dem 1. Januar gilt am BER dieselbe Zahl wie in Gimhae.

Die Airlines veröffentlichen ihre angepassten Hausregeln erfahrungsgemäß im Dezember. Verbindlich wird die neue Fassung am 1. Januar 2027, 0.00 Uhr Ortszeit des Abflughafens.

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