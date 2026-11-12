Finnlands Botschaft in Australien hatte einen Tag zu – und das halbe Internet dreht durch

Viral auf Instagram: Die finnische Botschaft in Australien kündigt einen Schließtag an und löst nun weltweit Memes aus – bis hin zu Präsident Stubb.

Polarlichter über einer Holzhütte in Äkäslompolo in Lappland: Mit solchen Bildern kündigte die finnische Botschaft in Canberra ihren Schließtag an. Das Video ging weltweit viral. (Symbolbild)

Achtung, heute leider kein Betrieb: Mit einem Instagram-Post geht die finnische Botschaft in Australien viral. Der Hype stellt nicht nur den Botschafter vor Rätsel.



Es gibt Nachrichten, die die Welt bewegen. Und es gibt die Nachricht, dass die finnische Botschaft in Canberra an einem Dienstag geschlossen hat.



Die zweite hat in dieser Woche Millionen Menschen beschäftigt. Darunter eine Außenministerin, einen Präsidenten und ein Schwimmbad.

Polarlichter und Sibelius für einen Schließtag

Anfang der Woche veröffentlichte die Botschaft auf ihrem Instagram-Kanal @finlandinaustralia ein kurzes Video. Am Dienstag, 10. November 2026, bleibe das Haus vorübergehend geschlossen, ab Mittwoch gelten wieder die normalen Öffnungszeiten.

Der Grund: ein interner Planungstag. Damit es nicht ganz so nüchtern wirkt, flackerten im Hintergrund grüne Polarlichter im Zeitraffer. Dazu lief laut finnischen Medienberichten Musik von Jean Sibelius.



Sonst holen die Videos der Botschaft ein paar Dutzend bis wenige Hundert Likes. Dieses sammelte weit über 600.000, finnische Portale zählten zuletzt fast 800.000.

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Plötzlich will jeder in die Botschaft

Wie die Canberra Times berichtet, spielte Instagram den Post Nutzern weit über Canberra hinaus aus, bis auf andere Kontinente. Die nahmen die Steilvorlage dankbar an.



In unzähligen Clips taten Menschen so, als lebten sie in Australien und bräuchten ausgerechnet am 10. November dringend konsularische Hilfe. Sie klopften an verschlossene Türen und starrten fassungslos in die Kamera.



Ein Nutzer postete ein Selfie mit dem Satz, er habe das ganze Jahr für diesen Besuch gespart. Andere mussten wegen der Schließung nun leider durch Japan reisen.

Jetstar trauert, ein Schwimmbad springt ein

Bald zogen Unternehmen nach. Die Billigairline Jetstar kommentierte, sie hätte gern vorher Bescheid gewusst. Der Reiseanbieter Contiki erklärte seinen Tag für ruiniert.



Den schönsten Beitrag lieferte das Stromlo Leisure Centre in Canberra. Es bot allen mit geplatzten Plänen an, bis 21.30 Uhr geöffnet zu bleiben. Die Botschaft bedankte sich, man habe in schwerer Zeit „die Stellung gehalten“.



Auch die finnische Diplomatie spielte mit. Die Vertretungen in Prag, London und Jakarta versicherten, ihre Türen blieben offen. Die Botschaft in Oslo filmte ihre Mitarbeiter beim Hineingehen, zur Sicherheit: Man sei ja nicht in Canberra.



Finnlands offizieller Instagram-Account stellte klar, das Land selbst habe ganz normal geöffnet.

Der Botschafter erfährt es beim Planen

In Canberra bekam man vom Sturm zunächst wenig mit. Das Team saß außer Haus beim Planungstag.



Botschafter Arto Haapea schilderte dem Guardian Australia, man habe gemütlich geplant, bis jemand rief, der Post sei komplett viral gegangen. Eine Sprecherin sagte der Zeitung aus Canberra, die Aufmerksamkeit habe alle überrascht. Ihre Erklärung: Die Liebe wachse eben mit der Abwesenheit.



Ganz neu ist der Kanal im Viral-Geschäft allerdings nicht. Ein früheres Video mit Haapea, in dem eine Gratisreise nach Finnland verlost wurde, kam laut dem Blatt auf mehr als acht Millionen Aufrufe.

Die Single-Reise als heimliche Pointe

Am Abend klingelte das Telefon. Außenministerin Elina Valtonen war dran. In einem humorvollen Video, über das der Sender Yle berichtet, fragte sie Haapea, wie der Planungstag gelaufen sei. Und ob sich viele Singles vor der Tür versammelt hätten.



Dahinter steckt eine Aktion von Visit Finland. Die Tourismusagentur verlost an 16 Singles aus aller Welt eine Gratisreise nach Finnland, Dates mit Finnen inklusive. Die Botschaft in Canberra hatte dafür geworben. Die Bewerbungsfrist endete laut dem Sender ausgerechnet am Planungstag.

Stubb beruhigt Albanese

Den Schlusspunkt setzte Präsident Alexander Stubb. Auf Instagram postete er ein Selfie mit Australiens Premier Anthony Albanese und schrieb, er habe ihm bestätigt, dass die finnische Botschaft in Canberra geöffnet sei. Das berichtet Uutissuomalainen.



Die Botschaft antwortete trocken, das sei womöglich die größte Eskalation, die je eine Abwesenheitsnotiz ausgelöst habe. Und das sei ihr ganz recht.



Am Mittwoch öffnete das Haus wieder, mit einem Video vom feierlichen Durchschneiden eines Bandes. Was am Planungstag beschlossen wurde, bleibt geheim. Einen Tagesordnungspunkt fürs nächste Jahr hätten wir allerdings: öfter mal zumachen.

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