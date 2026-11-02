Die bisherige Übergangspräsidentin wird als erste Frau in Bulgarien in das Amt gewählt. Sie lehnt Militärhilfen für die Ukraine ab und setzt auf Gespräche mit Moskau.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Ilijana Jotowa spricht am Sonntagabend in Sofia nach Bekanntgabe erster Ergebnisse der bulgarischen Präsidentschaftswahl mit Journalisten.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Die bisherige Übergangspräsidentin Bulgariens, Ilijana Jotowa, hat die Stichwahl um das Präsidentenamt klar gewonnen. Nach dem am Montag veröffentlichten vorläufigen Ergebnis der Zentralen Wahlkommission erhielt sie 57,57 Prozent der Stimmen. Ihr prowestlicher Herausforderer Andrej Gjurow kam auf 39,48 Prozent. Damit ist Jotowa die erste Frau, die in Bulgarien zur Präsidentin gewählt wurde.

Die Wahlkommission hatte am Montagmorgen sämtliche Wahlprotokolle ausgewertet. Auf Jotowa entfielen rund 1,09 Millionen Stimmen, auf Gjurow rund 750.000. Knapp drei Prozent der Wähler stimmten für keinen der beiden Kandidaten. Die Wahlbeteiligung lag laut dpa unter Berufung auf Meinungsforscher bei rund 29 Prozent und damit etwas höher als im ersten Wahlgang.

Im ersten Wahlgang am 25. Oktober lag Jotowa mit rund 35 Prozent nur knapp vor Gjurow mit etwa 32 Prozent. Der Herausforderer räumte seine Niederlage noch am Sonntagabend ein.

Unterschiedliche Positionen zum Ukrainekrieg

Die 62-jährige Jotowa steht politisch Ministerpräsident Rumen Radew nahe, der sie im Wahlkampf unterstützte. Beide setzen sich für eine diplomatische Lösung des Ukrainekriegs ein. Jotowa befürwortet die Mitgliedschaft Bulgariens in der EU und der Nato, lehnt aber Militärhilfen für die Ukraine ab. Ihr Herausforderer Gjurow spricht sich dagegen für eine stärkere Unterstützung der Ukraine aus.

Jotowa warb im Wahlkampf damit, eine „Präsidentin des Friedens“ sein zu wollen, und sprach sich für Gespräche mit Moskau aus. Regierungschef Radew erklärte nach ihrem Sieg, das bulgarische Volk habe sich für die Zukunft entschieden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gratulierte Jotowa ebenfalls, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete.

Präsidentin seit Radews Rücktritt

Jotowa war zuvor Vizepräsidentin. Sie übernahm das Präsidentenamt im Januar 2026, nachdem Radew zurückgetreten war, um bei der Parlamentswahl anzutreten. Er gewann die Wahl und wurde Ministerpräsident. Jotowa war früher Journalistin und Abgeordnete des Europaparlaments.

Das bulgarische Staatsoberhaupt hat überwiegend repräsentative Aufgaben, kann jedoch gegen Gesetze sein Veto einlegen und ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte.

Steigende Lebenshaltungskosten und der Ukrainekrieg prägten den Wahlkampf. Die Regierung Radew hatte im Juni Waffenlieferungen aus Beständen der Armee an die Ukraine eingestellt. Die bulgarische Rüstungsindustrie liefert weiterhin Waffen nach Kiew.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema