„Im Springbrunnen baden mit nackten Milliardären“: Preis der deutschen Schallplattenkritik für Dota Kehr

Zwei der Jahrespreise beim Preis der deutschen Schallplattenkritik gehen nach Berlin. Außerdem mit dabei: das Berghain und eine Wiederentdeckung aus Leipzig.

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Ausgezeichnet beim Preis der deutschen Schallplattenkritik: Dota Kehr, hier auf einem Auftritt 2023 (Archivbild)

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119 Alben standen auf der Longlist. Zehn davon bekommen einen Jahrespreis beim Preis der deutschen Schallplattenkritik (PdSK). Die ehrenamtliche Jury (der auch der Autor dieser Zeilen angehört) hat getagt, und jetzt ist das Ergebnis öffentlich: Gleich zwei zehn Auszeichnungen gehen nach Berlin.



Einen der zehn Jahrespreise erhält die Band Dota rund um die Berliner Liedermacherin Dota Kehr. Prämiert wird das aktuelle Album „Springbrunnen“. Im Titelstück der wünscht sich das lyrische Ich, in ebendiesem Brunnen „mit nackten Milliardären“ zu baden.

„In diesen Zeiten absolut nicht selbstverständlich“

„Auf diesem lyrisch und musikalisch herausragenden Album dreht Dota Pirouetten und gibt sich allen Ambivalenzen hin, die es nur auszuhalten gibt“, heißt es in der Laudatio der Leipziger PdSK-Jurorin Nastassja von der Weiden.



Den feinen, tiefen Beobachtungen und der weich-kantigen Stimme der Sängerin Dota Kehr sowie dem Flow aus Alternative-Pop und Jazz-Elementen könne man sich kaum entziehen, so von der Weiden. Das Album entlasse seine Hörerschaft mit einem süßen Gefühl aus Verbundenheit, Ruhe und einem Lächeln. „In diesen Zeiten ist es absolut nicht selbstverständlich.“

Zustimmung wird geprüft...

Zweite Berliner Preisträgerin beim Jahrespreis des PdSK ist die seit 2013 in der deutschen Hauptstadt lebende ukrainische Stimmkünstlerin Ganna. Auf ihrem prämierten Album „Utopia“ gesellen sich Elektronik, Indie-Pop und Jazz zu Folklore, samt Cimbal, Jazz-Trompete und ukrainischen Flöten.

„Berghain“: Rosalía macht den Berliner Club zu Liturgie

Ein Album über Heimat und die Suche nach einer Zukunft. „Utopia“ mache glaubhaft Hoffnung, dass man viel finden könne, wenn man sich nur öffne, schreibt Jurorin Sabrina Palm in ihrer Laudatio stellvertretend für den PdSK-Jahresausschuss. „Wie wichtig in diesen Zeiten!“



Und dann gibt es da noch ein drittes beim PdSK-Jahrespreis ausgezeichnetes Album, das ebenfalls mit Berlin zusammenhängt: „Lux“. Zwar stammt die Avantgarde-Pop-Künstlerin Rosalía aus Katalonien, aber einer ihrer Tracks auf der prämierten Platte (den sie obendrein auf Deutsch singt) heißt „Berghain“ – wie der weltberühmte Techno-Club in Friedrichshain.

Zustimmung wird geprüft...

Zu den weiteren Preisträgern zählen Jakub Hrůša und die Bamberger Symphoniker („Bohuslav Martinů - The Symphonies“), der Tenor Cyrille Dubois mit französischen Orchesterliedern („So Poétique!“), die Pianistin Claire Huangci („Piano Heroines“), der Cembalist und Organist Jean Rondeau („Louis Couperin - The Complete Works“), die mauretanische Sängerin und Winkelharfistin Noura Mint Seymali („Yenbett“) und der schottische Komponist Pàdruig Morrison („Buin“).

Johann Ludwig Bach: Ein Vetter von Johann Sebastian

Eine Wiederentdeckung aus Ostdeutschland wiederum sind „Die 18 Leipziger Kantaten“ von Johann Ludwig Bach, einem 1677 bei Eisenach geborenen entfernten Vetter von Johann Sebastian Bach, die J.S. persönlich 1726 dem Leipziger Publikum servierte. Ausgezeichnet beim PdSK wird die „sorgfältige, ausgewogene, textverständliche und plastische“ (Juror Carsten Niemann) Interpretation der Capella Sollertia unter Dirigentin Johanna Soller.

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