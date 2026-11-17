Ein Mann hebt Jesus vom Kreuz, hält ihn in die Kamera seines Begleiters und ruft auf Englisch: „Hört zu … hört zu … preiset den Herrn!“ Sekunden später liegt die Figur in Stücken auf dem Pflaster der Altstadt von Vilnius.



Die Überwachungskamera der Kirche hat die Szene vom Abend des 11. November gefilmt, gegen 21 Uhr. Das Video ging um die Welt.



Der Mann hat sich dafür ausgerechnet das Heiligtum der Göttlichen Barmherzigkeit ausgesucht. Drinnen hängt ein Bild, das Katholiken auf allen Kontinenten kennen – und das Sowjets, Dachböden und ein Lagerhaus in Belarus überlebt hat.

Brite ist tatverdächtig

Drei Tage nach dem Vorfall ermittelte die litauische Polizei einen Tatverdächtigen: einen britischen Staatsbürger, Jahrgang 1989. Er wurde vernommen und musste seinen Ausweis abgeben, wie der Sender LRT berichtete. Ausreisen darf er vorerst nicht.



Polizeisprecher Tomas Bražėnas bestätigte die Angaben gegenüber der Nachrichtenagentur Elta. Ermittelt wird wegen Schändung einer Stätte öffentlicher Verehrung. Ob die Figur absichtlich zerstört wurde, ist offen.



Zum zweiten Mann gibt es keine offiziellen Angaben. Die Rede von „betrunkenen britischen Touristen“ geht also über den Ermittlungsstand hinaus. Dass der Mann alkoholisiert wirkte, ist bisher nur die Einschätzung des Vizerektors der Kirche.

Zustimmung wird geprüft...

1000-Euro-Figur aus Plastik

Golden war an der Figur nur die Farbe. Die Gemeinde hatte die Kunststoff-Skulptur vor rund acht Jahren für etwa 1000 Euro gekauft, sagte Vizerektor Elijas Anatolijus Markauskas laut IBTimes. Bis zum Advent soll Ersatz hängen.



Für die Gläubigen zählte etwas anderes. Die Figur war gesegnet, Pilger zündeten davor Kerzen an und knieten selbst bei Frost auf dem Gehweg.



Die städtische Tourismusagentur Go Vilnius bittet Besucher in einer Pressemitteilung nun um die „Museumsregel mit Heiligenschein“: leise sein, nichts anfassen, Skulpturen bleiben, wo sie sind.

Das Original-Bild des Barmherzigen Jesus

Im Inneren hängt das erste Bild des Barmherzigen Jesus: Christus mit erhobener Hand, aus seinem Herzen strömen ein heller und ein roter Strahl. Darunter steht „Jesus, ich vertraue auf Dich“. Kopien davon hängen in katholischen Kirchen von Indien bis Argentinien.



Gemalt wurde es 1934 nach den Visionen der Ordensschwester Faustyna Kowalska, die damals in Wilna lebte, das zu Polen gehörte. Ihr Beichtvater Michał Sopoćko gab das Bild beim Maler Eugeniusz Kazimirowski in Auftrag und stand ihm selbst Modell.



Faustyna war enttäuscht. In ihrem Tagebuch schreibt sie, sie habe danach in der Kapelle geweint: Wer werde ihn je so schön malen, wie er sei?

Dachboden, Munitionsbehälter, Belarus

1948 schlossen die sowjetischen Behörden die Kirche, in der das Bild hing. Zwei Frauen kauften es laut Heiligtum dem Kirchenwächter ab und versteckten es auf einem Dachboden, gewickelt in einen leeren Munitionsbehälter.



Später brachte Pfarrer Józef Grasewicz das Gemälde nach Nowa Ruda im heutigen Belarus und hängte es hoch über den Altar. Die Dorfbewohner beteten jahrelang davor, ohne zu wissen, dass sie das Original vor sich hatten.



1970 machten die Behörden aus der Dorfkirche ein Lager. Das Bild hing so hoch, dass es niemand abnahm. 1986 brachten Gläubige es heimlich zurück nach Vilnius.

Warum die Welt meist die Kopie kennt

Weil das Original jahrzehntelang als verschollen galt, malte Adolf Hyła in Krakau eine eigene Fassung. Sie hängt über Faustynas Grab und prägt bis heute das Bild, das viele Katholiken im Kopf haben.



Das Vilniuser Original wurde 2003 restauriert und hängt seit 2005 im Heiligtum an der Dominikonų-Straße. Die Kirche ist rund um die Uhr geöffnet.



Nur die Jesus-Figur vor der Tür fehlt gerade.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema