Musical

Premiere von „Salon Rosie“: Es waren einmal zwei Schwestern am Schlagerhimmel der DDR

Aus dem Theater des Westens wird das Theater des Ostens: In einem Wittenberger Friseursalon entfaltet sich die tragisch-komische Wiedervereinigungsgeschichte zweier ungleicher Schwestern.

Foto von Autor/Autorin: Martin Schüler
Martin Schüler
5 Min
Gut was los: Rosies Salon im neuen Musical von Peter Plate, das am Freitagabend, dem 30. Oktober, Premiere gefeiert hat im Theater des Westens in Berlin-Charlottenburg.

Gut was los: Rosies Salon im neuen Musical von Peter Plate, das am Freitagabend, dem 30. Oktober, Premiere gefeiert hat im Theater des Westens in Berlin-Charlottenburg.

© Dominic Ernst

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Schon fünfzig Stunden vor dem ersten Akkord dieser Musicalpremiere hallte ein Paukenschlag durch das Theater des Westens. Peter Plate und Ulf Leo Sommer packen ihre Intendantenkoffer und werden die Bühne im April 2027 vorerst verlassen – als Untermieter hatten sie mit den Hauptmietern der „Stage Entertainment GmbH“ keine Handelseinigkeit über eine Vertragsverlängerung gefunden.

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