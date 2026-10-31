Premiere von „Salon Rosie“: Es waren einmal zwei Schwestern am Schlagerhimmel der DDR

Aus dem Theater des Westens wird das Theater des Ostens: In einem Wittenberger Friseursalon entfaltet sich die tragisch-komische Wiedervereinigungsgeschichte zweier ungleicher Schwestern.

Gut was los: Rosies Salon im neuen Musical von Peter Plate, das am Freitagabend, dem 30. Oktober, Premiere gefeiert hat im Theater des Westens in Berlin-Charlottenburg.

Schon fünfzig Stunden vor dem ersten Akkord dieser Musicalpremiere hallte ein Paukenschlag durch das Theater des Westens. Peter Plate und Ulf Leo Sommer packen ihre Intendantenkoffer und werden die Bühne im April 2027 vorerst verlassen – als Untermieter hatten sie mit den Hauptmietern der „Stage Entertainment GmbH“ keine Handelseinigkeit über eine Vertragsverlängerung gefunden.