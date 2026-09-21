Presley Gerber: Sohn von Cindy Crawford stirbt im Alter von 27 Jahren

Der Sohn des Supermodels Cindy Crawford ist tot. Presley Gerber starb im Alter von 27 Jahren in einer Therapieeinrichtung. Die Todesursache ist noch unklar.

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Er arbeitete für Celine und die Vogue und stand als Model für Calvin Klein und Dolce & Gabbana vor der Kamera. Nun ist Presley Gerber, der Sohn des bekannten amerikanischen Supermodels Cindy Crawford und des Unternehmers Rande Gerber, im Alter von 27 Jahren gestorben. Das bestätigte ein Sprecher der Familie.

Gerber starb laut übereinstimmenden Medienberichten am Sonntag in einer Therapieeinrichtung. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt, eine gerichtsmedizinische Untersuchung steht noch aus. In der Mitteilung an die Öffentlichkeit bat die Familie darum, die Privatsphäre der Angehörigen zu respektieren.

„Viele Verluste in unterschiedlicher Form erlitten“

Der Sohn des Supermodels wurde 1999 geboren und geriet in der Vergangenheit auch wegen rechtlicher Probleme in die Öffentlichkeit. 2019 wurde er wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen. Ein Gericht verurteilte ihn zu einer dreijährigen Bewährungsstrafe, verbunden mit der Auflage, an Schulungsprogrammen teilzunehmen und gemeinnützige Arbeit zu leisten.



Warum er sich zuletzt in der Therapieeinrichtung befand, wurde offiziell nicht mitgeteilt. Gerber sprach in den vergangenen Jahren wiederholt offen über seine Probleme mit Drogen und psychischen Erkrankungen.

Rande Gerber und Cindy Crawford mit ihren Kindern Kaia und Presley Gerber. © SMG/imago

Laut dem US-Magazin People veröffentlichte Gerber im Dezember 2025 auf seinem Instagram-Account ein Video, in dem er über verschiedene Beruhigungsmittel sprach, die er zur Behandlung seiner Panikattacken einnehme – darunter Buprenorphin, Xanax und Valium.



„Leider habe ich in letzter Zeit viele Verluste in unterschiedlicher Form erlitten“, sagte er in dem inzwischen gelöschten Video. „Das ist zwar keine Entschuldigung, aber es ist der Grund, warum ich jetzt dort bin, wo ich bin.“

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