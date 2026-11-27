In der Maigalerie an der Berliner Torstraße erzählt Chefredakteur Nick Brauns am Freitag von Menschen, die aus dem Archiv seiner Zeitung verschwinden wollen. Manche hätten vor vielen Jahren für die Junge Welt geschrieben, andere seien bei einer ihrer Konferenzen aufgetreten. Jede Woche bäten solche Leute darum, ihre Namen aus der Online-Ausgabe zu löschen, weil sie berufliche Nachteile fürchteten, etwa bei Bewerbungen für den öffentlichen Dienst. In der Regel, sagt Brauns, komme die Redaktion diesen Bitten nicht nach.



Für die Junge Welt sind diese Anfragen eine Folge davon, dass der Verfassungsschutz die Berliner Tageszeitung seit Jahren als linksextremistisch führt. „Wir glauben, es sind nicht nur Einzelfälle, dahinter steckt Methode“, sagt Verlagsgeschäftsführer Sebastian Carlens. In der Pressemitteilung des Verlags spricht er vom „Versuch, ein kaltes Verbot gegen eine missliebige Zeitung durchzusetzen“.



Brauns sieht die Fälle im Zusammenhang mit wachsender Militarisierung. An der Zeitung solle ein Exempel statuiert werden: Eine oppositionelle Stimme gegen Hochrüstung, Wehrpflicht und Kriegstüchtigkeit solle „auf kaltem Wege zum Schweigen gebracht werden“.

Warum das Gericht die Nennung für rechtmäßig hält

Der Verfassungsschutz sieht in der Jungen Welt ein Medium, das eine sozialistisch-kommunistische Gesellschaftsordnung nach marxistisch-leninistischem Verständnis anstrebt. Die Bundesregierung verteidigte die Nennung schon 2021 auf eine Anfrage der Linksfraktion: Die öffentliche Information solle verfassungsfeindlichen Bestrebungen „den weiteren Nährboden“ entziehen. Auf diese Formulierung berief sich die Redaktion am Freitag mehrfach.



Das Berliner Verwaltungsgericht wies die Klage des Verlags 2024 ab und hielt die Erwähnung in den Berichten von 2017 bis 2023 für rechtmäßig. Die Kammer verwies unter anderem auf Verbindungen zur DKP und auf einen Beitrag, in dem ein verurteilter RAF-Terrorist unkommentiert politische Gewalt positiv darstellen konnte. Auch die jährliche Rosa-Luxemburg-Konferenz wertete sie als Versuch, das linksextreme Spektrum anzusprechen.



Rechtskräftig ist das Urteil nicht; über die Zulassung der Berufung hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg nach Verlagsangaben seit mehr als zwei Jahren nicht entschieden. Der Verlag spricht von Verschleppung. „Es ist kein Zufall, dass der Richter, der in erster Instanz gegen den Verlag 8. Mai geurteilt hat, danach zum Chef des Brandenburger Verfassungsschutzes befördert wurde“, erklärte Carlens mit Blick auf Wilfried Peters, der die Behörde seit Juli 2025 leitet.



Auch im Bericht für 2025 führt das Bundesamt für Verfassungsschutz die Zeitung auf und attestiert ihr zudem eine ausgeprägte Sympathie für Russland, was die Junge Welt zurückweist. Die erneute Nennung trotz des offenen Verfahrens verteidigte die Behörde laut Junge Welt als übliches Verfahren, das der Rechtsprechung entspreche.

Vom Wachdienst bis zur Schweizer Bank

Wie weit die Folgen aus Sicht des Verlags reichen, zeigten mehrere Fälle. Der Leipziger Schriftsteller und Junge-Welt-Autor Ken Merten arbeitet als Wachmann, meist in einer Unterkunft für Wohnungslose. Das Ordnungsamt will ihm unter Berufung auf den sächsischen Verfassungsschutz die gewerberechtliche Zuverlässigkeit entziehen, auch wegen seiner Texte für die Junge Welt.



Das Verwaltungsgericht Leipzig sprach in seinem Beschluss laut Merten von einer „Vorverlagerung des Verfassungsschutzes“, die auch strafrechtlich nicht relevante Handlungen erfasse. Merten nennt das „Gesinnungsjustiz“. Nach seinen Angaben hat das Oberverwaltungsgericht die Rücknahme inzwischen aus formalen Gründen gestoppt, vorerst kann er weiterarbeiten.



In Rostock soll einem Stabsfeldwebel, der die Zeitung abonniert hatte, 2022 sein Vorgesetzter ausgerichtet haben, der Militärische Abschirmdienst habe angerufen: Er solle Abo und Genossenschaftsmitgliedschaft kündigen, wenn er sich und seiner Familie nicht schaden wolle. Der MAD erklärte auf Anfrage der Jungen Welt, er äußere sich grundsätzlich nicht zu nachrichtendienstlichen Angelegenheiten.

In der Schweiz lehnte die Basler Kantonalbank laut Verlag Überweisungen von Abonnenten ab und berief sich gegenüber Kunden auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das es nicht gibt. Zu ihrer Mitteilung wollte sich die Bank auf Nachfrage des Verlags nicht äußern.



Den Journalisten Hüseyin Doğru wollte die Zeitung als Redakteur einstellen. Seit die EU ihn im Mai 2025 auf ihre Russland-Sanktionsliste setzte, darf sie ihn weder beschäftigen noch bezahlen; die EU wirft ihm vor, russische Destabilisierung zu unterstützen, er bestreitet das.

„Pressefreiheit gilt für alle Medien“

Die Junge Welt hatte das Verbot des rechtsextremen Magazins Compact im Juli 2024 in einem Kommentar selbst als Unrecht kritisiert, obwohl es einen politischen Gegner traf: „Unrecht wird nicht Recht, nur weil es mal den Richtigen trifft.“ Auf die Frage der Berliner Zeitung, ob dieser Maßstab ohne Abstriche gelte, also auch für andere rechte Medien, antwortete Brauns eindeutig: „Pressefreiheit gilt für alle Medien, sonst ist es keine Pressefreiheit.“ Manche dieser Medien halte man zwar für hetzerisch und wolle sie auf anderem Wege bekämpfen, es seien aber journalistische Produkte, die als solche behandelt werden müssten.



Das Compact-Verbot sei vor Gericht gescheitert, doch der Staat habe dabei seine Werkzeuge geschärft. Beim nächsten Mal könne es eine linke Zeitung treffen – und dann womöglich Bestand haben, weil der Staat aus seinen Fehlern gelernt habe. Strafrechtliche Grenzen gebe es aber zu Recht, ergänzte ein weiterer Vertreter, etwa bei der Verharmlosung des Holocaust.



Zweierlei Maß sieht die Junge-Welt-Redaktion im Vergleich zur rechtskonservativen Jungen Freiheit. Die hatte sich 2005 vor dem Bundesverfassungsgericht erfolgreich gegen ihre Nennung im nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzbericht gewehrt; die Richter verlangten damals eine Begründung, warum die zitierten Artikel die Haltung von Verlag und Redaktion und nicht nur die ihrer Autoren ausdrückten. Auch die Junge Welt drucke täglich Interviews, Pro-und-Contra-Debatten und gekennzeichnete Gastbeiträge, die nicht die Meinung der Redaktion wiedergeben müssten, sagte Carlens – bei ihr werde das aber nicht anerkannt.

Verfassungsschutz und Stasi

Die Junge Welt ging aus dem Zentralorgan der DDR-Jugendorganisation FDJ hervor, und das Verwaltungsgericht verwies in seinem Urteil auch auf ihre Nähe zur DDR. Auf die Frage der Berliner Zeitung, ob es einen grundsätzlichen Unterschied gebe zwischen der Beobachtung durch den heutigen Verfassungsschutz und der Überwachung durch die Staatssicherheit, verwies Brauns auf die unterschiedlichen Staaten und ihren jeweils unterschiedlichen Zweck.



Ein Staat, dessen Staatsräson der Antifaschismus gewesen sei, habe mit der Überwachung von Dissidenten ganz andere Ziele verfolgt als einer, in dem es um den Schutz der kapitalistischen Wirtschaftsordnung, des Eigentums und der Nato gehe. Man dürfe nicht an der Oberfläche bleiben, sondern müsse fragen, wer wen zu welchem Zweck überwache.

Das heiße nicht, dass in der DDR alles richtig gewesen sei. Es habe dort „definitiv auch Willkür“ gegeben, ebenso Kleingeister und Bürokraten.



Sein Kollege Carlens ergänzte, dass die DDR nie behauptet habe, eine freie Presse zu haben; die Bundesrepublik dagegen beanspruche das für sich und müsse sich daran messen lassen. Formal garantierte allerdings auch die DDR-Verfassung die Pressefreiheit.

Weitere Fälle angekündigt

Welches Klima inzwischen herrsche, zeigen für Brauns die Löschanfragen ehemaliger Autoren: Die Einstufung treffe auch Menschen, deren Verbindung zur Zeitung Jahre zurückliege. Das laufe nach der Methode, einen zu treffen und Hunderte einzuschüchtern.



Die Zeitung fordert, Rosaslanda seinen Pass zurückzugeben, die drohende Abschiebung zurückzunehmen und die EU-Sanktionen gegen Doğru aufzuheben. Die vorgestellten Fälle seien nur die Spitze des Eisbergs, hieß es; weitere wolle die Junge Welt in nächster Zeit öffentlich machen.

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