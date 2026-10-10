Prinz Pi über HipHop, Polarisierung und die AfD: „Die etablierten Parteien haben alle so krass verkackt“

Seine Kinder kennen ihn vor allem als Papa. Die Bühne wird er trotzdem vermissen. Was nach dem letzten Konzert von einem Leben als Rapper bleibt – und wie es weitergeht.

Zwei Zimmer im Wrangelkiez für 280 Euro warm, das Royal-Bunker-Studio um die Ecke. So fing für Prinz Pi alles an. Jetzt ist Schluss, und das nicht ganz freiwillig. Mehrere hunderttausend Hörer im Monat reichen nicht, um eine Familie zu ernähren. Zum Abschied vor seinen letzten Konzerten in Leipzig und Berlin spricht der Rapper über Crack im Treppenhaus, Kita-Elternabende als Frontlinie und die Schuld der etablierten Parteien am Aufstieg der AfD. Er verrät auch, welcher Satz seiner Tochter ihm mehr bedeutet als jeder Applaus.

Prinz Pi, aufgewachsen bist du in Zehlendorf. Heute treffen wir uns am Viktoriapark. Was verbindet dich mit Kreuzberg und speziell mit diesem Kiez hier?



Wenn man als Jugendlicher am Stadtrand aufwächst, ist das ganz logisch: Du willst raus aus der Stille, unter Leute, dahin, wo was los ist. Durch eine Verkettung von Zufällen war ich immer irgendwie mit Kreuzberg verbunden. Ich hatte viele Freunde im Bergmannkiez, habe mein erstes Praktikum am Schlesi gemacht und da auch viele Musikkontakte gehabt. Später habe ich dann sehr lange direkt am Viktoriapark gewohnt.

Stephanie Steinkopf Zur Person Prinz Pi, bürgerlich Friedrich Kautz, wurde 1979 in West-Berlin geboren und wuchs am Schlachtensee auf. Er studierte Kommunikationsdesign an der Kunsthochschule Weißensee. Bekannt wurde er Ende der Neunziger als Prinz Porno im Berliner Untergrund. Auf seinem Label Keine Liebe landete er drei eigene Nummer-eins-Alben: „Kompass ohne Norden“ (2013), „pp=mc²“ (2015) und „Im Westen nix Neues“ (2016). 2025 kündigte er sein Karriereende an, die Tour im Herbst 2026 soll seine letzte bleiben.

„Viktoria Park“ heißt sogar ein Song auf deiner „West-Berlin“-Platte von 2025. Da geht es um eine Beziehung – ist das autobiografisch?



Ja, total. Da geht’s um meine große Liebe, meine Frau. Das ist ein sehr wichtiger Ort in unserer Beziehungshistorie. Wir haben hier viel erlebt: Mein Sohn hat hier Fahrradfahren gelernt, wir haben Schnitzeljagden gemacht, Osterfeste gefeiert und ich bin hier gute 200.000-mal rauf und runter gejoggt.

Du warst Anfang der 2000er bei Royal Bunker unterwegs, mit Leuten wie Sido, K.I.Z. und Kool Savas. Was war dieses Kreuzberg damals für dich als junger Typ vom Schlachtensee?



Ich hatte meine erste Wohnung im Wrangelkiez und bin ganz pragmatisch dort hingezogen, weil es am günstigsten war. Zwei Zimmer für 280 Euro warm – ein absoluter Traum! Das Royal-Bunker-Studio war gleich um die Ecke in der Falckensteinstraße. Alles war dreckiger und nicht so gentrifiziert wie heute. Die ganzen Porsche Cayennes vom Daddy mit Stuttgarter Kennzeichen gab es da noch nicht.



Die Wohnungen waren noch die einfachen Mietskasernen und nicht geil sanierte Eigentumswohnungen in neuem Glanz. Die teuren 3rd-Wave-Specialty-Cafés gab es ebenfalls nicht, aber so habe ich es mehr gemocht: Ich hatte meinen Köfte-Typen, der mir für 1,50 Euro ein Fladenbrot mit Knoblauchsoße und Salat gemacht hat – davon wurde ich satt als Student.

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Wann hast du im segmentierten Berlin das erste Mal gemerkt, wie unterschiedlich die Leute sozial aufwachsen?



Schon in der Grundschule eigentlich. Wenn die anderen von ihrem Ferienhaus in Frankreich oder Disneyland in Florida erzählt haben. Oder wenn es hieß: „Unser neues Auto riecht so gut“ – und du denkst dir: Ich habe noch nie in meinem Leben ein neues Auto gerochen, wie riecht sowas überhaupt?



Berlin hatte schon immer eine krasse Durchmischung in vielen Bezirken. Hier im alten Bergmannkiez wohnten Ärzte in der 180-Quadratmeter-Eigentumswohnung mit Flügeltüren im Vorderhaus – und im gleichen Haus Menschen mit Migrationshintergrund in der dritten Generation mit Wohnberechtigungsschein.

Was ist von diesem alten Kreuzberg über die Jahre verloren gegangen?



Vieles. Ein Beispiel für eine sehr augenscheinliche Veränderung: Früher hatten wir speziell in Kreuzberg Methadonabgabestellen und Fixerstuben für Heroinsüchtige. Die wurden vor ein paar Jahren dichtgemacht und jetzt sind die Konsumierenden im Straßenbild viel sichtbarer.



Wenn du deine Kinder hier im Kindergarten hast und an der Tür Schilder liest wie „Achtung, da hat wieder jemand Kinder angesprochen“, Selbstverteidigungskurse für Kleinkinder angeboten werden oder vor Spritzen auf dem Spielplatz gewarnt wird – dann ist das Drogenproblem der Stadt plötzlich schrecklich nah.

„Die Verantwortung des Einzelnen beginnt klar damit, was er wählt“: Prinz Pi © Stephanie Steinkopf

In meinen 20ern als Kunststudent fand ich das Lockere und Unbiedere toll, gerade im Gegensatz zum konservativen Stadtrand. Aber aus der Perspektive von jungen Eltern verändert sich der Blick komplett. Wenn Freunde alle ihre Ersparnisse zusammenkratzen, um den großen Kredit zu bekommen, unter Aufbietung aller Kräfte dann eine familientaugliche Wohnung im Dieffenbachkiez kaufen können, das elektrische Lastenfahrrad, behängt mit den laut Stiftung Warentest besten Kinderhelmen, unten steht – und dann sitzt auf einmal ein Typ im Treppenhaus und kocht sich Crack auf dem Löffel –, dann zerbricht der Traum vom lockeren urbanen Miteinander der politisch korrekten Akademikerfamilie an der harschen Realität des sich ausbreitenden Elends.

Du hast dich selbst auch als Teil der Gentrifizierung bezeichnet. Wo beginnt die Verantwortung des Einzelnen und wo liegt die der Politik?



Die Verantwortung des Einzelnen beginnt klar damit, was er wählt. Gegen Vieles bist du als Einzelner natürlich machtlos: Wenn der neue Eigentümer des Mietshauses Eigenbedarf anmeldet und dich rauswirft oder Immobilienentwickler schicke Neubauten blockweise in den Kiez knallen, die mit ihrer Videosprechanlage wie eine Gated Community in einem Kiez mit gewachsenen sozialen Strukturen geworfen werden.

„Online Moralpredigten zu halten, ist kinderleicht“

Was der Einzelne aber immer und in jedem Fall tun kann: ein umsichtiger, netter Mensch sein. Und zwar nicht als besserwisserischer, alle mit seiner vermeintlich einzig richtigen Moralvorstellung in den sozialen Medien belehrender Gutmensch, sondern im echten Leben – offline. Online Moralpredigten zu halten ist kinderleicht. Aber was im angesagten Berlin mit seinem Jugendfetisch total übersehen wird, ist eine alarmierende Altersarmut – und Vereinsamung.



Ich habe manchmal beim Weihnachtsgansessen von Frank Zander im Estrel gekellnert. Da kommen gepflegte Omis an und fragen ganz leise: „Könnte ich vielleicht für meinen Mann, der nicht mehr gehen kann, noch eine Portion Gänsebraten mitnehmen?“ Für ihren Mann, der als einfacher Arbeiter sein ganzes Leben geackert hat – und nun reicht die Rente nicht mehr. Manche Senioren wohnen im fünften Stock ohne Fahrstuhl, wo sie seit fünf Jahrzehnten hochlaufen, es jetzt aber nicht mehr schaffen. Da muss man sich einfach um seine Nachbarn kümmern – Nachbarschaftspflege im klassischen Sinne. Manche behaupten laut, ein guter Mensch zu sein, andere sind es einfach auf stillere Art.

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Deine Abschiedstour war ursprünglich schon für 2025 geplant und es hieß, du wolltest „nur“ mit dem Touren aufhören. Nun beendest du deine Karriere insgesamt?



Ich hatte das von Anfang an so gesagt, es hat nur keiner mitbekommen. Ich war selbst überrascht, dass plötzlich so viele fragten: „Ach was, du hörst ganz auf?“ Aber jetzt ist es wohl erst so richtig durchgedrungen.

Wie lief dieser Entscheidungsprozess ab?



So eine Entscheidung trifft man nicht selbst, die wird für einen getroffen. Musik war und ist immer schon ein Risiko-Business gewesen, das Plattenlabels finanziert haben. Für die waren und sind Künstler wie Aktien – eine geht durch die Decke, zehn scheitern.



Aber heute verkaufst du eh keine Tonträger mehr, sondern machst nur noch Streaming. Doch auch wenn ich immer noch mehrere hunderttausend Hörer im Monat habe, kommt dabei finanziell nicht genug rum, um meine Familie über die Runden zu bringen.



Es blieb nur noch das Livegeschäft. Auch hier sind seit Corona die Kosten derart explodiert, dass sie die ebenfalls enormen Ticketpreissteigerungen komplett aufgefressen haben. Wenn von 25 Konzerten der Abschiedstour zwei gar nicht laufen, spielst du für eine schwarze Null. Viele Kolleginnen und Kollegen sagen ihre Touren ab, auch einige Festivals mussten aufhören. Die unsubventionierte Kulturlandschaft verödet.

„Musik ist wertlos, weil kostenlos“

Trauerst du der alten Zeit mit starken CD-Verkäufen nach?



Klar, aber vielleicht vor allem aus Nostalgie. Die heutigen Verbreitungskanäle haben dazu geführt, dass Musik immer und überall verfügbar ist – die Wertschätzung für musikalische Inhalte aber ist gesunken: Musik ist wertlos, weil kostenlos. Deshalb baue ich Listening-Rooms, wo Leute wieder bewusst eine Platte auflegen und dann auch durchhören. Wo die Kunst den Raum zurückbekommt, den sie verdient – und damit auch den Respekt.



Früher hattest du Alben mit einer guten Stunde Spielzeit, Radiosingles waren 3:30 Minuten. Die Hits von aktuellen Stars wie Pashanim, der aus diesem Kiez hier kommt, sind vielleicht 1:40 Minuten lang. Daraus wird dann ein 15-Sekunden-TikTok geschnitten.



Das ist eine Fragmentierung und Simplifizierung von Inhalten, die funktioniert nicht bei meiner Musik. Das ist so, als würdest du auf ein Speed-Date gehen: Früher hattest du einen Abend, wo beide sich mit ihrer Geschichte vorstellen. Heute hast du gefühlt ein paar Sekunden: „Ich bin Peter aus Tempelhof, spiele Fußball.“ Das kann ich nicht.

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Trifft diese Entwicklung die ganze Branche? Oder sahnen die Megastars nach wie vor gut ab?



In der Musikbranche ist es wie bei der Einkommensverteilung in der Gesellschaft im Allgemeinen: Es gibt einige wenige Megagewinner und ganz viele Verlierer. Wenn die Leute Spotify aufmachen, hören Millionen automatisch den ersten Song der fünf großen Playlisten – zum Beispiel Taylor Swift oder Drake. Die wenigen ganz oben profitieren extrem, der Rest verliert.

Du hingegen bist ein Arthouse-Rapper.



Ja, so kann man es wohl nennen. Ein bürgerlicher Mittelschicht- Studentenrapper mit verkopften Texten. Aber hey, vielleicht hatte ich vor zehn Jahren auch einfach mehr Biss und Geltungsdrang, wollte allen beweisen, dass ich der beste Lyriker bin. Vielleicht ist das auch ein Stück eine Altersfrage.

Sido oder Bushido machen auch als Familienpapas weiter.



Aber die waren schon immer viel größere Nummern und im Fernsehen und Radio.

Dadas

Hat Musik für dich eine therapeutische Funktion gehabt? Oder ist Musik als Therapie nur ein Klischee?



Ich denke, mein Talent bestand darin, komplexe Themen in leicht verständliche Sätze zu fassen. Als ich anfing, war deutscher Rap, gerade in Berlin, überwiegend eine Welt von harten Männer-Stereotypen – lauter Andrew Tates, wenn man so will, noch bevor es den überhaupt gab. Zusammen mit ganz wenigen anderen – Casper oder Marteria – habe ich angefangen, eine Weichheit und Verletzlichkeit als Mann in die Texte zu bringen. Damals wurde ich dafür beschimpft.

So gesehen warst du Avantgarde.



Sicherlich. Heute bin ich nicht bereit, das Social-Media-Theater als Dauerwerbung für meine Musik mitzuspielen. Ich mag Instagram sehr, für Nischen-Themen, die mich interessieren – wie Möbel oder Lautsprecher, Kochen vielleicht noch. Aber dieses klamaukhafte Buhlen um Aufmerksamkeit, wo du in unter fünf Sekunden einen krassen Reiz setzen musst – entweder skandalös, Punchline, witzig oder aufreizend –, das lehne ich ab.

Kann sich kluger, poetischer Rap in diesem Aufmerksamkeitswettbewerb nicht mehr durchsetzen?



Offensichtlich nicht.

28.09.2026 Rapper Prinz Pi. Victoria Park, Berlin Kreuzberg. Warum der Rapper seine Karriere nach 25 Jahren beendet. © Stephanie Steinkopf

Wie erlebst du die gesellschaftliche Polarisierung, die du auch in Songs aufgreifst? Ist sie künstlerisch fruchtbar oder eher lähmend?



Wir haben heute extrem viele Echokammern in den sozialen Medien, die hermetisch voneinander getrennt sind. Das sieht man durch die Social-Media-Algorithmen: Sobald du durch Interesse eine Meinung andeutest, wirst du mit derselben Meinung zugeballert, immer mehr darin bestätigt. Ganz schnell glaubst du: Wow, alle denken ja so. Während Corona fing das bei manchen Leuten mit etwas Skepsis gegenüber einem neuen Impfstoff an – und nur wenige Wochen später waren die gleichen Leute dann bei „Angela Merkel ist ein Echsenmensch.“

„Abgebrochene Diskurse verhärten Positionen“

Die Grundbedingung einer Demokratie seit dem alten Rom ist aber, dass man auf dem Forum miteinander diskutiert und bereit ist, Gegenargumente gelten zu lassen. Der eine steigt heute im Gespräch aus, wenn sein Gegenüber sagt, er wähle die AfD, bei dem anderen ist es die Linke: „Mit dem rede ich aus Prinzip nicht mehr.“ Das ist in beiden Fällen falsch. Abgebrochene Diskurse verhärten nur Positionen, Menschen werden trotzig, extremer und irgendwann extremistisch. Solche Positionen fördern kein Miteinander.

Erlebst du das so in deinem Alltag?



Ja, zum Beispiel auf einem Kita-Elternabend in Kreuzberg, da knallte dann alles aufeinander: Da sitzen die politisch überkorrekten Gutmenschen, die ihren Kindern Aluhüte gegen WLAN-Strahlung aufsetzen und jeden shamen, der nicht den Möhrenbrei aus LPG-Biokarotten selbst kocht.



Gegenüber die Eltern aus der Sozialbauwohnung mit Sprachproblemen, zwei Pitbulls zu Hause und Counterstrike auf dem Bildschirm, die ihre Kinder jeden Tag mit Zucker vollpumpen. Und in der Mitte stehen die, die einfach nur ihre Kinder durchbringen und sich mit allen gut verstehen wollen; doch das ist stellenweise unvereinbar geworden.

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Du textest: „An einfachen Lösungen erkennt man die Rattenfänger. In dunklen Zeiten, da werden ihre Schatten länger.“



Das untrüglichste Anzeichen für eine totalitäre Weltanschauung ist die einfache Lösung, bei der immer eine Gruppe an allem schuld ist. Und in der jetzigen Zeit wimmelt es von totalitären Gruppierungen jeder Art. Wir leben im Zeitalter der Identitätspolitik – soziale Medien mit ihren inhärenten Mechanismen begünstigen das.



Bei den einen sind es Migranten, bei den anderen die Juden. Dadurch wird der Mensch entmenschlicht: Er ist kein Individuum mehr, sondern einfach Teil der Gruppe der Sündenböcke mit allen angenommenen schlechten Eigenschaften.

„Vokabular, das völlig am Bürger vorbeispricht“

Doch wenn man genauer hinschaut, fehlen immer die konkreten Lösungen abseits der großen Parolen. Mit dem Schlüsselwort „Remigration“ kann man nicht alle real existierenden Probleme dieser Gesellschaft beseitigen. Die AfD wird nicht deshalb von so vielen gewählt, weil sie so gut ist, sondern weil die etablierten Parteien alle so krass verkackt haben, eine Kaste von steuergeldfinanzierten Karrierepolitikern, die Phrasen dreschen. Wenn man sich politische Reden anhört, gerade von den Parteien der Mitte, dann ist da ein bestimmter Sprachduktus, mit einem zugehörigen Vokabular, das völlig am Bürger vorbeispricht. Wer das anders macht, hat es leicht, Stimmen einzusammeln.



Auch weil die Altparteien realitätsferne Wahlprogramme haben, die an den Sorgen und Nöten der normalen Bürger, gerade auf dem Land außerhalb der urbanen Bubbles, komplett vorbeigehen, entsteht ein Vakuum: Das wird schnell gefüllt.

Deine Musik lebt auch von dem Politischen in ihr. Nun, da du aufhörst: Gibt es jüngere Musiker, bei denen du denkst: „Die tragen das weiter“?



Ja! Ich finde die jüngere Generation oft deutlich bedachter, rücksichtsvoller und bewusster im Umgang miteinander als meine eigene. Eine Künstlerin wie Paula Hartmann aus Charlottenburg zum Beispiel, sie wird von Biztram produziert, der früher auch meine Alben gemacht hat. Paula drückt klug sensible Dinge aus einer weiblichen Perspektive aus. Eine Bereicherung.

Du baust jetzt Möbel und Lautsprecher. Wie hast du dir das Tischlern beigebracht?



Im Internet, vor allem YouTube-Videos. Ein normaler Tischler würde wahrscheinlich lachen, wenn er sich meine Verzinkungen anguckt; die Regale stehen trotzdem wie eine Eins. Beim Musikmachen willst du den Leuten immer was verkaufen: „Kauf mein Album, kauf mein Ticket.“ Seitdem ich diese Tischler-Sachen mache, bekomme ich nur positives Feedback, auch von vielen professionellen Handwerkern – das fühlt sich an wie eine warme Dusche.

Wird das Handwerk bei uns gesamtgesellschaftlich unterschätzt?



Total! Die Politik hat den unstudierten Arbeiter und seinen Beitrag zur Gesellschaft völlig aus den Augen verloren, genauso wie ehemalige Arbeiterparteien sich von ihrer Stammwählerschaft meilenweit entfernt haben. Das Handwerk in Deutschland ist zudem gelähmt durch ein bürokratisches Gildensystem wie im Mittelalter. Kleine und mittlere Betriebe sterben zuhauf, und sogar die, die gut laufen, finden keine Nachfolger. Mir wurden bestimmt schon sechs Tischlereien zur Übernahme angeboten von Meistern, die einfach keinen Bock mehr auf die ganze Bürokratie hatten und deren Kinder lieber studiert haben.

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Planst du dennoch, Tischlermeister zu werden?



Ich habe mich lange mit dem Influencer und Tischlermeister Jonas Winkler ausgetauscht. Wir sind zu dem Schluss gekommen: Ich mache erst mal einen YouTube‑Kanal. Mein großes Projekt für nächstes Jahr ist die Königsklasse des Möbeldesigns: der eigene Stuhl. Zeichnung und Prototyp stehen schon.

Ist Handwerk für dich erfüllender als Raptexte zu schreiben?



Bei der Musik kannst du dir was von der Seele schreiben – das ist der selbsttherapeutische Effekt, den ein Regal nicht haben kann. Aber beim Regal siehst du abends einen messbaren Fortschritt, und dieses Objekt steht in zwei, vielleicht in 20 Jahren immer noch da. Haptik kann auch heilen, anders.

Bei manchen Alben sagt man auch nach 20 oder 50 Jahren: „Die sind richtig gut gealtert.“



Ja, das gibt es manchmal: diese Sternstunden.

Du bist Vater, hast drei Kinder. Welche Werte möchtest du denen mitgeben, um in unserer verrückten, manchmal aggressiven Stadt glücklich zu werden?



Da bin ich ganz beim Alten Fritz: dass jeder einfach das sein kann, was er sein will. Ich mag das überhaupt nicht, wenn Eltern ihren Kindern ihr eigenes Ideal aufdrücken – weder indem man einem Mädchen sagt, es müsse Rosa tragen und auf den Disney-Prinzen warten, noch indem man ihm verbietet, klassisch weibliche Sachen zu mögen. Bei Jungs ist es genau dasselbe: Man muss die Kinder einfach so sein lassen, wie sie mögen.

„Meine Hater müssen strohdumme Leute sein“

Das Allerwichtigste ist, dass man gerade als Vater immer da ist, wirklich zuhört und präsent ist – das konnte die alte Generation nicht, meine ist da vielleicht bewusster. Ich will für sie da sein, aber meine Kinder nicht mit meiner verkopften Erwachsenenmoral indoktrinieren. Es sind Kinder, und sie haben ein Recht auf eine echte Kindheit. Wenn mein Sohn sich die Nägel lackieren will, ist das für mich genauso okay, wie wenn er draußen beim Fußball rumbolzt. Ich liebe ihn immer.



Wir müssen uns in unserer Generation auch endlich von diesen alten Rollenmustern lösen, mit denen wir selbst aufgewachsen sind – dass Jungen keine Schwäche zeigen und nicht weinen dürfen, oder dass Mädchen immer lieb sein und lächeln müssen.

Wie haben deine Kinder auf das Karriereende reagiert?



Ich glaube, das kriegen die gar nicht so mit – weil die das auch früher nicht so krass mitbekommen haben, dass ich Musik gemacht habe. Für die war ich zu Hause immer ganz normal der Papa. Es war ja nicht so, dass bei uns am Abendtisch fünf Typen mit dunklen Hoodies saßen und um den Tisch gerappt haben. Die waren vielleicht ein-, oder zweimal bei einem Konzert von mir, und das war für sie wie ein Zirkusbesuch. Klar fanden die das spannend: „Ah ja, das ist unser Papa auf der Bühne.“ Aber sonst hat sie das gar nicht so krass interessiert, und die haben zu Hause auch nicht meine Musik gehört.

„Die Mechanismen der Branche lehne ich ab“: Prinz Pi im Viktoriapark © Stephanie Steinkopf

Es gibt aber eine Geschichte, die mich sehr gefreut hat: Als meine Tochter ihren ersten Schultag hatte, hat sie zu meiner Frau gesagt: „Mama, ich will gerne ein Lied hören, das mir Kraft gibt. Mach mal was vom Papa an.“ Und dann hat sie das gehört. Das war für mich der schönste Musikmoment überhaupt in Bezug auf meine eigenen Kinder.

Welche Emotionen überwiegen so kurz vor der Tour?



Natürlich Traurigkeit. Auch wenn ich die Mechanismen der Branche ablehne: Live zu spielen ist die ehrlichste Erfahrung. Da stehen Leute in der Kälte vor der Halle, die später deine Texte mitsingen. Das ist die größte Wertschätzung, die man sich als Künstler vorstellen kann.

Wirst du auf der Bühne oder danach weinen?



Auf Tour bist du voller Adrenalin, dein Körper funktioniert einfach. Erst wenn alles vorbei ist, klappst du zusammen.

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Andererseits könntest du jederzeit dein Comeback feiern.



Ich mag Konsistenz und will meine Versprechen nicht brechen. Um im Alter wieder fit für die Bühne zu werden, musst du gigantisch viel Energie aufwenden. Ich habe früher Boxen und dieses Navy-Seals-Programm gemacht, bis mir fast schlecht wurde. Diese Energie will ich nicht noch mal aufbringen.

Manche deiner Fans haben Prinz-Pi-Songtexte auf ihre Körper tätowiert. Was wünschst du dir noch: Wie sollen Fans und Hater dich in Erinnerung behalten?



Ich glaube, dass meine Musik Leute oft durch eine dunkle, schwere Zeit getragen hat. Wenn die Leute möglichst lange das Gefühl haben, dass es ihnen echt geholfen hat, dann ist das genau die Wertschätzung, die ich mir wünsche – so wie ich selbst auch Musik für immer mit mir herumtrage, die mir viel gegeben hat. Und die Hater? Boah, das müssen strohdumme Leute sein, denen kann ich auch nicht helfen.



Prinz Pi – Abschiedstour. 15.+16.10. Berlin, 17.10. Leipzig, Karten erhältlich im Ticketshop der Berliner Zeitung.

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