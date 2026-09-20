Hochrechnung zur Berlin-Wahl 2026: Linke verdoppelt sich – CDU abgehängt

Die Wahllokale sind geschlossen, die ersten Zahlen sind da. Für Berlin beginnt ein politisch spannender Wahlabend.

Die Menschen in Berlin haben gewählt. Laut der aktuellen Hochrechnung von Infratest dimap für die ARD liegt bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus die Linke mit 25,3 Prozent deutlich vorn. Dahinter folgen CDU mit 19,1 Prozent und AfD mit 16,2 Prozent. Die Grünen erreichen 14,5 Prozent, Die SPD kommt auf 12,1 Prozent. Und das BSW wird voraussichtlich mit 5 Prozent ins Abgeordnetenhaus einziehen. Sonstige Parteien kommen zusammen auf 5,0 Prozent.



Die Linke könnte mit Spitzenkandidatin Elif Eralp erstmals die Regierende Bürgermeisterin stellen und der CDU den Posten abnehmen.

Die Wahlbeteiligung lag bei 75 Prozent. Insgesamt waren in der Hauptstadt rund zweieinhalb Millionen Menschen dazu aufgerufen, ein neues Landesparlament zu wählen. Das sind 55.500 Wahlberechtigte mehr als bei der Wahl im Februar 2023. Erstmals durften auch 16- und 17-Jährige wählen.



Die Abgeordnetenhauswahl von 2021 hatte wegen organisatorischer Pannen 2023 wiederholt werden müssen. Im Jahr 2021 gab es in manchen Wahllokalen nicht genügend Stimmzettel, einige schlossen vorübergehend oder blieben zu lange geöffnet. In diesem Jahr wurde wieder regulär gewählt.



Alle Entwicklungen rund um die Wahlen in der Hauptstadt können Sie im Liveticker der Berliner Zeitung verfolgen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema