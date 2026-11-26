Treibstoff, Trinkwasser, Lebensmittel und ein Roboter-Torso: Der Frachter Progress MS-36 hat an einem Modul festgemacht, das sonst oft Sojus-Schiffe nutzen.

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Der Frachter Progress MS-36 hat am 26. November automatisch am Modul Rasswet der ISS angedockt (Symbolbild).

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Der russische Frachter Progress MS-36 hat an der Internationalen Raumstation ISS angedockt. Das Manöver lief automatisch, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa in ihrem Stationsblog mitteilt. Ziel war der zur Erde gerichtete Anschluss des russischen Moduls Rasswet. Die Nasa nennt die Mission Progress 97, weil es sich laut dem Portal SpacePolicyOnline um den 97. Progress-Versorgungsflug zur ISS handelt.

Laut Nasa hat der Frachter etwa drei Tonnen an Bord – Essen, Treibstoff und andere Vorräte für die Besatzung der Expedition 75. Die russische Seite nennt niedrigere Werte: Wie die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Roskosmos berichtet, hat Progress mehr als 2,4 Tonnen Fracht geladen. Gestartet war der Frachter am 24. November um 11:17 Uhr MEZ mit einer Sojus-2.1b-Rakete vom Kosmodrom Baikonur.

750 Kilo Treibstoff, 420 Kilo Wasser: Was im Frachter steckt

Wie Tass unter Berufung auf Roskosmos und das Portal BFM berichten, umfasst die Ladung 750 Kilogramm Treibstoff, 420 Kilogramm Trinkwasser, 51 Kilogramm Sauerstoff und 261 Kilogramm Lebensmittel. BFM nennt zudem 657 Kilogramm Geräte und Verbrauchsgüter.

Auf der Liste von Tass stehen außerdem 41 Kilogramm Medikamente und Mittel gegen die Folgen der Schwerelosigkeit sowie 247 Kilogramm Hygieneartikel.

Teledroid: Frachter bringt Roboter-Torso und Außenkameras

Das wichtigste Frachtstück gehört nach Angaben von Tass und BFM zum russischen Robotik-Experiment „Teledroid“. An Bord sind demnach ein menschenähnlicher Manipulator in Torso-Form, Kameras für den Außenbereich und Bauteile zur Integration des Systems. Andere Teile des Experiments hatten frühere Flüge bereits zur ISS gebracht.

Rasswet statt Poisk: Frühe Berichte nannten ein anderes Modul

Am Modul Rasswet machen nach Angaben der Zeitung Kommersant sonst häufig Sojus-Raumschiffe fest. Die russische Behörde ließ dem Blatt zufolge anfangs offen, an welchem Port der Frachter festmacht; Klarheit brachten die Nasa und die Liveübertragung. Space.com war in einem Vorbericht noch davon ausgegangen, dass der Frachter zuerst an Poisk andockt.

Den Hintergrund erklärt der Raumfahrtexperte Anatoly Zak auf seiner Seite Russianspaceweb: Progress MS-36 soll an Rasswet entladen und später an den hinteren Anschluss am Swesda-Modul verlegt werden. Von dort lässt sich die Bahn der Station seinen Angaben zufolge effizienter anheben. Space.com verweist auf ein Leck im Verbindungstunnel PrK am Swesda-Modul. Einen Termin für den Umzug haben Nasa und Roskosmos nicht bestätigt.

Acht Monate an der ISS geplant – danach soll der Frachter verglühen

Nach Planung der Nasa soll Progress rund acht Monate an der Station bleiben. Danach soll der Frachter Müll aufnehmen und beim kontrollierten Wiedereintritt verglühen.

Eigene Angaben zum Flug stellte die Nasa laut SpacePolicyOnline erst 36 Minuten vor dem Abheben der Rakete online. Das Andocken zeigte die Behörde live; der Kontakt kam drei Minuten früher als geplant. Eine deutsche oder europäische Nutzlast ist in den bisher veröffentlichten Frachtlisten nicht verzeichnet.

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