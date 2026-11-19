Für die Promi-Edition von „Wer wird Millionär?“-sitzen diesmal Carolin Kebekus, Felix Lobrecht, Joachim Llambi und Sophia Thomalla auf dem Ratestuhl. Doch Jauchs Gäste verraten noch mehr.

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Das dürfte ordentliche Quoten geben: Beim Prominenten-Special von „Wer wird Millionär?“ sitzen an diesem Donnerstag (19. November, ab 20.15 Uhr bei RTL) Carolin Kebekus, Felix Lobrecht, Joachim Llambi und Sophia Thomalla auf dem berühmtesten Ratestuhl der Nation.



Moderator Günther Jauch dürfte das ein oder andere Déjà-vu haben. Immerhin sitzt nur Comedian Felix Lobrecht das erste Mal in seiner Promi-Raterunde. Lobrecht hatte aber zuvor in seinem Podcast bereits scherzhaft Interesse an Jauchs Moderationsjob bekundet.

Alle anderen Kandidaten kennen das seit 1999 existierende Quizformat bereits aus eigenem Erleben. Carolin Kebekus erspielte beim Promi-Special von „Wer wird Millionär?“ im Jahr 2015 stolze 125.000 Euro. Sophia Thomalla gewann 2019 ebenfalls 125.000 Euro für „Ein Herz für Kinder“.

Sophia Thomalla: „Oh Gott, mir geht’s gar nicht gut“ vor der WWM-Premiere 2019

Thomalla war damals vor ihrer Premiere in der Sendung wahnsinnig aufgeregt: „Oh Gott, oh Gott, mir geht's gar nicht gut. Ich habe so einen Respekt vor Ihnen und dieser Sendung und vor den Herrschaften, die vor mir an der Reihe waren“, beichtete sie dem Gastgeber.

Zustimmung wird geprüft...

Deutlich entspannter trat Joachim Llambi 2013 in einem „Let’s Dance“-Special zum Quiz an – er hatte allerdings auch Verstärkung von seinen Jurykollegen Motsi Mabuse und Jorge González. Das Trio erspielte damals 64.000 Euro.

Joachim Llambi bei Jauch: „Der frisst mich nicht auf“

Diesmal muss sich der Tanzsportler und gestrenge „Let’s Dance“-Juror Llambi allein durch Jauchs Fragenmarathon schlagen. Ein Rollenwechsel für den 62-Jährigen, ist Joachim Llambi doch sonst derjenige, der andere bewertet. Jetzt muss er bei „Wer wird Millionär?“ selbst abliefern.

Wie es sich anfühlt, einmal nicht Tanzschritte zu bewerten, sondern das eigene Wissen unter Beweis zu stellen, hat Llambi im Interview mit seinem Haussender verraten.

Er gehe sehr entspannt in die Sendung, weil er sage: „Günther Jauch frisst mich nicht auf, die Fragen sind so, wie sie sind – manche weiß man, manche weiß man nicht. Dann hat man seine Joker und wenn es am Ende nicht funktioniert, ist es so.“

Joachim Llambi bei „Wer wird Millionär?“: Er sitzt nicht zum ersten Mal auf dem Ratestuhl. © Stefan Gregorowius/RTL

Es sei kein Hexenwerk, so Llambi. „Ich verstehe viele nicht, die da schlotternd auf dem Stuhl sitzen, die so Profis sind wie ich und viele Jahre Fernseherfahrung haben.“ Das Prominenten-Special sei eine schöne Unterhaltungssendung, davor müsse man keine Angst haben.

Er sei es gewohnt in kürzester Zeit Antworten zu finden, auch durch seine Tätigkeit als Juror. Wenn er etwas nicht wisse, falle ihm kein Zacken aus der Krone. Er sei zum Beispiel sehr schlecht, was Filme und Serien angehe. Er habe noch nie deutsche Serien wie „Lindenstraße“ oder „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ gesehen: „Das ist nicht mein Genre und nicht mein Ding“, so Llambi.

Oliver Pocher als Telefonjoker: Llambi setzt auf prominente Experten

Bei Musik falle ihm manchmal der Titel oder der Interpret nicht ein, er könne aber einordnen. Deutsche Literatur sei ebenfalls nicht seine ganz große Stärke. Entsprechend habe er aber seine Joker ausgesucht – unter anderem die Autorin Laura Karasek.

Aber auch Oliver Pocher könnte Joachim Llambi im Zweifelsfall als Telefonjoker weiterhelfen. Dieser sei für ihn in Sachen Musik, Film und Serien neben Bastian Pastewka „die Koryphäe in Deutschland“.

Llambi und Oliver Pocher kennen sich gut aus gemeinsamen RTL-Formaten – unter anderem bewertete Llambi Pocher 2019 als Juror bei „Let’s Dance“ und trat 2020 in Pochers Late-Night-Show auf.

Druck verspürt Joachim Llambi jedenfalls nicht, im Vorab-Interview macht er einen äußerst aufgeräumten Eindruck. Anders sieht es offenbar bei Sophia Thomalla aus, die bei Instagram bereits den Teaser zum „Wer wird Millionär?“-Special postete und dazu schrieb: „Ich versteh selber nicht, warum ich da immer wieder hingehe.“

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