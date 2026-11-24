Von No-Angels-Sängerin Jessica Wahls bis Saskia Esken: Mehr als 50 Frauen haben einen Aufruf gegen sexualisierte Gewalt unterzeichnet. Strengere Strafen reichen ihnen nicht.

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Schon in den vergangenen Jahren demonstrierten am Brandenburger Tor Menschen gegen Gewalt an Frauen. Am Mittwoch um 18 Uhr ist dort erneut eine Kundgebung geplant.

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Am Mittwoch um 18 Uhr wird am Brandenburger Tor gegen Gewalt an Frauen demonstriert. Die Kundgebung steht unter dem Motto „Keine* mehr! Lasst uns gewaltfrei leben“. Anlass ist der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November. Bundesweit sind mehr als 100 Demonstrationen, Kunstaktionen und Tanzaufführungen angekündigt. Auch prominente Frauen aus Kultur, Medien, Sport und Politik rufen zur Teilnahme auf.

Zu den Unterzeichnerinnen des Aufrufs gehören neben Jessica Wahls die Fußball-Olympiasiegerin Tabea Kemme, die SPD-Politikerinnen Saskia Esken und Carmen Wegge und die Grünen-Politikerin Ricarda Lang. Außerdem haben Ruth Moschner, Sophie Passmann, Mareile Höppner und Gina-Lisa Lohfink unterschrieben. Mit dabei sind auch Frauen, die in den vergangenen Monaten öffentlich über eigene Gewalterfahrungen gesprochen haben, darunter Collien Fernandes, Claudia Wuttke und Theresia Crone. Gestartet hat den Aufruf die Initiative „Nur Ja heißt Ja“, die sich für eine Reform des Sexualstrafrechts einsetzt.

Schützendes Gesamtkonzept wird verlangt

Die Unterzeichnerinnen erinnern an die getötete 13-jährige Lisa T. aus Marzahn und an online organisierte Vergewaltigungsnetzwerke. Sie nennen außerdem mehr als 130 Femizide allein in diesem Jahr. „Geschlechtsbezogene Gewalt ist so sichtbar wie noch nie“, heißt es in dem Aufruf. Die von der Bundesregierung angekündigten Strafrechtsverschärfungen begrüßen sie zwar grundsätzlich. Sie halten sie aber für unzureichend, weil Strafen erst greifen, wenn eine Tat bereits geschehen ist. Gefordert wird deshalb ein Gesamtkonzept, das Prävention, Schutz und Strafverfolgung verbindet.

„Härtere Gesetze kosten den Staat nichts. Was fehlt, sind Frauenhausplätze, Beratungsstellen und Präventionsarbeit“, sagt Emma W., Sprecherin von „Nur Ja heißt Ja“. Wer es mit dem Schutz von Frauen ernst meine, müsse dafür Geld in die Hand nehmen. Die Autorin Daniela Sepehri spricht von einem „Wendepunkt“: „Jetzt entscheidet sich, ob wir weiter wegschauen oder ob sich endlich etwas ändert.“

Fernandes will auch kommen

Collien Fernandes hat auf Instagram angekündigt, an der Berliner Kundgebung teilzunehmen. In Deutschland herrschten „paradiesische Zustände für Täter“, schrieb die Schauspielerin und Moderatorin. Sie fordert unter anderem verpflichtende Fortbildungen für Richterinnen und Richter zur Dynamik häuslicher Gewalt. Fernandes liegt im Rechtsstreit mit ihrem Ex-Mann Christian Ulmen. Die Staatsanwaltschaft Potsdam ermittelt seit Mai wegen des Verdachts der Körperverletzung im Rahmen häuslicher Gewalt.

Eine Übersicht über alle Aktionen und die vollständige Liste der Unterzeichnerinnen gibt es unter sexualisierte-gewalt-stoppen.de.

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