Europa versinkt im Chaos, und der Kreml freut sich darüber. Proteste gegen Spritpreise, Mieten und die Finanzierung von Schulen haben sich innerhalb von vier Wochen von Frankreich auf sechs weitere europäische Länder ausgeweitet. Allein in Frankreich gingen am 17. Oktober nach offiziellen Angaben 550.000 Menschen auf die Straße.

Russland verfolgt die Unruhen auf dem Kontinent mit unverhohlener Genugtuung. Sie stärken das Narrativ von Präsident Wladimir Putin, wonach Europa dekadent und im Niedergang begriffen sei, während Russland für Stabilität und „Familienwerte“ stehe.

Eine vom kremlnahen Telegram-Kanal Rybar veröffentlichte Karte erfasst Demonstrationen zwischen dem 21. September und dem 17. Oktober in Frankreich, Belgien, Spanien, Portugal, Italien und Österreich. Demnach gingen in Frankreich mehr als 766.000 Menschen auf die Straße, in Belgien 30.000 und in Spanien 25.000. Albanien, wo Studenten seit dem 13. Oktober in Tirana immer wieder mit der Bereitschaftspolizei aneinandergeraten, ist auf der Karte nicht aufgeführt. Die Zahlen von Rybar sind nicht unabhängig überprüft worden und unterscheiden sich von den offiziellen Angaben in Frankreich, Italien und Belgien.

Zustimmung wird geprüft...

Die Ursachen sind innenpolitischer Natur und unterscheiden sich von Land zu Land: Dieselpreise von mehr als zwei Euro pro Liter in Frankreich, Mieten und Zwangsräumungen in Spanien und Portugal, Kürzungen bei den Schulbudgets in Belgien, ein Kopftuchverbot in Österreich und eine seit 13 Jahren regierende Regierung in Albanien. Was die meisten Proteste verbindet, ist die Belastung der privaten Haushalte durch eine Lebenshaltungskostenkrise – nachdem Europa in diesem Herbst mit einem Diesel-Engpass zu kämpfen hatte. Auch der Zeitpunkt ist brisant: Frankreich wählt im kommenden Frühjahr einen neuen Präsidenten, Spanien steht am 29. November vor vorgezogenen Neuwahlen.

Moskau, dem europäische Regierungen regelmäßig vorwerfen, Unruhen gezielt anzufachen, hat die Bilder der Proteste aufgegriffen – während es gleichzeitig jede Beteiligung bestreitet.

„Das sind Ausschreitungen, die bereits an Chaos grenzen. Sie haben sich bereits auf die größten Städte Frankreichs und auf Italien ausgeweitet und beginnen, sich auf weitere Länder auszubreiten. Hier sehen wir natürlich eine deutliche Manifestation einer Krise. Dennoch handelt es sich um eine innere Angelegenheit dieser Länder“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow, wie Tass berichtete.

Frankreich zahlt den Preis

Der landesweite Protesttag am 17. Oktober, an dem Studenten, Lehrer, Gewerkschaften und die wiederbelebte Gelbwesten-Bewegung gegen hohe Spritpreise teilnahmen, endete mit 2397 Festnahmen. Nach Angaben des Innenministeriums wurden außerdem 997 Polizisten und Gendarmen verletzt, sieben von ihnen schwer. Das Ministerium bezifferte die Teilnehmerzahl auf 550.000, davon 110.000 in Paris. Die Organisatoren sprachen dagegen von 800.000 Demonstranten. In mehreren Städten plünderten Randalierer Geschäfte. Das Rathaus von Limoges wurde durch einen Brand weitgehend zerstört, wie Al Jazeera berichtete.

Rybars Gesamtzahlen für Frankreich beziehen sich auf sämtliche Protesttage seit dem 21. September und liegen damit deutlich über den offiziellen Zahlen allein für den 17. Oktober: Demnach wurden 1484 Menschen verletzt und 9150 festgenommen.

Präsident Emmanuel Macron machte „hemmungslose Gewalt“ für „fraktionelle Gruppen der extremen Linken“ verantwortlich und forderte Premierminister Sébastien Lecornu auf, Partei- und Gewerkschaftsführer zu Gesprächen einzuladen.

Innenminister Laurent Nuñez bot am 19. Oktober seinen Rücktritt an. Macron lehnte diesen jedoch ab. In mehreren Orten wurden unterdessen begrenzte Ausgangssperren verhängt. Lecornu kündigte für weitere Kundgebungen am 24. Oktober den Einsatz „bedeutender Kräfte“ an, wie Tass berichtete.

Einige Maßnahmen wurden bereits ergriffen, um die Preise zu senken und die Lebenshaltungskostenkrise abzumildern. TotalEnergies, das in Frankreich 3300 Tankstellen betreibt, begrenzt den Dieselpreis an seinen Zapfsäulen auf 2,25 Euro pro Liter. Die Regierung hat zudem zehn Millionen Barrel Diesel aus den Notreserven freigegeben. Damit soll der Preis ab dem 1. November um 0,12 bis 0,18 Euro je Liter sinken.

Italien, Belgien und Albanien

In Italien begannen am 16. Oktober Studentenproteste gegen die Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Am folgenden Tag schloss sich die CGIL, der größte italienische Gewerkschaftsbund, den Demonstrationen an. Unter dem Motto „No Meloni Day“ richteten sich die Proteste gegen die hohen Lebenshaltungskosten, die Finanzierung der Schulen und die Ausgaben für Waffen.

Am schlimmsten war die Lage in Mailand: Rund 60 Menschen wurden festgenommen, mehr als die Hälfte davon Minderjährige, 25 Menschen wurden verletzt, berichtete Il Fatto Quotidiano. Landesweit wurden nach Angaben der Polizei 141 Beamte verletzt und 197 Menschen zur Befragung mitgenommen, 28 von ihnen wurden festgenommen.

„Protestieren ist ein Recht. Unsere Städte in Brand zu setzen, ist es nicht“, sagte Meloni. Rybars Statistik, die für Italien 5000 Teilnehmer, 66 Verletzte und 60 Festnahmen ausweist, liegt deutlich unter diesen Zahlen.

Auch in Mailand kam es zu Plünderungen. © Duilio Piaggesi/imago

Die belgische Polizei nahm am 17. Oktober in Brüssel und Lüttich 195 Menschen fest, davon 150 in der Hauptstadt. Schüler und Studenten protestierten gegen Kürzungen im Bildungsbereich, berichtete TRT World unter Berufung auf die Polizei. Fünf Beamte erlitten leichte Verletzungen.

In Albanien entwickelte sich eine Studentenproteste vor dem Bildungsministerium am 13. Oktober zu einer Bewegung, die den Rücktritt von Ministerpräsident Edi Rama fordert. Unterstützung erhält sie vom Oppositionsführer Sali Berisha. Die Polizei zählte in den ersten drei Tagen 71 verletzte Beamte. Nach Angriffen auf Bankfilialen sah sich auch die Zentralbank gezwungen, die Einleger zu beruhigen und die Sicherheit ihrer Einlagen zu garantieren.

Die Unruhen gingen aus der sogenannten „Flamingo-Revolution“ hervor, einer seit mehr als vier Monaten andauernden Protestbewegung gegen Tourismusprojekte in Zvernec und auf der Insel Sazan. Letzteres Projekt wird von Affinity Partners unterstützt, der Investmentfirma von Jared Kushner, dem Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump.

Rama machte „ausländische Hände, die nicht wollen, dass Albanien in Frieden lebt“, für die Unruhen verantwortlich. Er nannte Russland und Iran und erklärte, eine mit Sprengstoff beladene Drohne sei unschädlich gemacht worden, bevor sie Regierungsgebäude treffen konnte. Beweise dafür legte er nicht vor, wie Balkan Insight festhielt. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, forderte Rama auf, die Verantwortung nicht auf Russland oder Iran abzuschieben.

Wohnungsnot in Spanien und Portugal, Kopftücher in Wien

In Spanien haben Proteste gegen Mieten und Zwangsräumungen, ausgelöst durch die Räumung der Wohnung einer 87-jährigen Frau im September, bereits zu vorgezogenen Neuwahlen geführt. Ministerpräsident Pedro Sánchez setzte den Wahltermin auf den 29. November fest, nachdem das Parlament am 2. Oktober seine wohnungspolitischen Maßnahmen abgelehnt hatte, berichtete Euronews.

Zehntausende Menschen demonstrierten am 17. Oktober in Lissabon und Porto gegen hohe Wohnkosten, niedrige Löhne und Renten. Die Immobilienpreise in Portugal haben sich seit 2017 verdoppelt. Parlamentsminister Carlos Abreu Amorim erklärte, die Regierung werde „dem Geschrei von der Straße nicht nachgeben“.

Österreich ist der Ausreißer auf Rybars Karte. Rund 2500 Menschen protestierten an drei Tagen in Wien gegen ein Kopftuchverbot für muslimische Schülerinnen. Verletzte oder Festnahmen wurden nicht gemeldet.

Moskau schaut zu

Großbritannien hat Rybars Miteigentümer Michail Swintschuk sanktioniert und erklärt, das Netzwerk werde teilweise von der russischen Präsidialverwaltung koordiniert und vom staatlichen Rüstungskonzern Rostec finanziert. Montenegro nahm Swintschuk am 9. Oktober bei einer Operation gegen ausländische Einflussnahme fest.

„Es ist schwer zu sagen, ob die Krise systemischer oder nicht-systemischer Natur ist. Aber offensichtlich handelt es sich um eine große Krise“, sagte Peskow. Zugleich wies er Vorwürfe zurück, Moskau stecke hinter den Unruhen. „Niemand nimmt solche absurden Anschuldigungen irgendwo noch ernst. Nicht einmal in Europa selbst“, sagte er laut dem Kommersant.

Sacharowa veröffentlichte auf ihrem Telegram-Kanal ein Video, das zunächst Macron und Bundeskanzler Friedrich Merz mit Warnungen vor einer russischen Bedrohung zeigt und anschließend Aufnahmen von Ausschreitungen in Frankreich, Italien und Albanien einblendet. Darüber steht die Frage: „Sind das die Russen?“ Die Antwort lautet: „Nein, es sind Europäer, die Europa angreifen – auch den sogenannten ‚Garten‘“.

Die Senatorin Natalia Nikonorowa erklärte gegenüber Tass, eine „soziale Explosion“ sei nur eine Frage der Zeit gewesen. Sie machte dafür jahrelange finanzielle Unterstützung für die Ukraine verantwortlich. Auch Georgiens Regierungspartei mischte sich ein. Der Bürgermeister von Tiflis, Kacha Kaladse, erklärte, Europa erlebe nun jene Unruhen, die es in Georgien selbst „verursacht“ habe.

Der Politikanalyst Ilja Graschtschenkow äußerte sich zurückhaltender. „Verschiedene externe Akteure könnten versuchen, die Situation auszunutzen, um ihre eigenen Informationsinteressen voranzutreiben. Ein Interesse an einer politischen Krise in Europa bedeutet jedoch nicht, dass man direkt an deren Organisation beteiligt ist.“

Dieser Beitrag erscheint im Rahmen einer Kooperation zwischen der Ostdeutschen Medienholding und bne IntelliNews. Der Beitrag erschien zuerst hier auf Englisch.

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