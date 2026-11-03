Finanzielle Sorgen, politische Krisen und hohe Erwartungen belasten viele 14- bis 34-Jährige. Laut einer neuen Studie fühlen sich drei Viertel der Betroffenen seelisch erschöpft.

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Mehr als zwei Drittel der häufig gestressten jungen Menschen berichten von Schlafproblemen.

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Mehr als die Hälfte der häufig gestressten jungen Menschen in Deutschland zieht sich aus dem Kontakt mit anderen zurück. Das geht aus der am Dienstag veröffentlichten Studie „Zukunft Gesundheit 2026“ der gesetzlichen Krankenkasse vivida bkk hervor.

Demnach fühlen sich acht von zehn Befragten häufig gestresst. Unter den Betroffenen berichten 55 Prozent, dass sie sich wegen des Stresses sozial zurückziehen. An der repräsentativen Onlinebefragung im August nahmen 1045 Menschen im Alter von 14 bis 34 Jahren teil.

Geldsorgen und politische Lage belasten junge Menschen

Als Stressursachen nennen die Befragten neben Schule, Ausbildung und Beruf auch gesellschaftliche Entwicklungen. 57 Prozent bedrückt die politische und gesellschaftliche Lage. Die Krankenkasse verweist dabei auf Kriege, Wirtschaftskrisen und den Klimawandel. Sieben von zehn geben an, dass finanzielle Sorgen bei ihnen Stress auslösen.

Hohe Ansprüche an sich selbst

Auch hohe persönliche Erwartungen spielen eine Rolle. 84 Prozent der Befragten haben nach eigenen Angaben das Gefühl, in vielen Lebensbereichen gleichzeitig funktionieren zu müssen. 78 Prozent meinen, ständig an sich arbeiten zu müssen. Mehr als zwei Drittel fühlen sich durch die Erwartungen anderer unter Druck gesetzt.

Besonders deutlich zeigen sich Unterschiede zwischen den Geschlechtern. 78 Prozent der befragten Mädchen und Frauen haben das Gefühl, nie gut genug zu sein. Bei den männlichen Befragten liegt der Anteil um 15 Prozentpunkte niedriger.

Viele berichten von Erschöpfung und Schlafproblemen

Neben sozialem Rückzug berichten die Betroffenen besonders häufig von Erschöpfung und Schlafproblemen. Drei Viertel der unter Stress Leidenden fühlen sich nach eigenen Angaben häufig psychisch erschöpft. Mehr als zwei Drittel berichten von Schlafproblemen.

Sina Kern, Gesundheitsexpertin der vivida bkk, warnt vor einem Kreislauf aus Stress und sozialer Isolation. Wer über längere Zeit stark belastet sei, habe häufig weniger Kraft für Kontakte. Der Rückzug könne wiederum die Belastung verstärken. Sie rät dazu, gerade in stressigen Zeiten den Austausch mit Freunden, Bekannten oder der Familie zu suchen.

Weitere Studien zeigen psychische Belastungen

Auch andere Studien zeigen, dass junge Menschen psychisch belastet sind. In der achten Befragungsrunde der COPSY-Studie zur psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, deren Erhebungen bis Oktober 2025 reichten, berichteten 22 Prozent der untersuchten Kinder und Jugendlichen von einer verminderten Lebensqualität. 18 Prozent fühlten sich einsam. Beide Werte lagen weiterhin über dem Niveau vor der Corona-Pandemie.

Der Präventionsradar 2026 der Krankenkasse DAK-Gesundheit zeigt ebenfalls verbreitete Beschwerden. An der Befragung nahmen gut 30.000 Schüler der Klassen fünf bis zehn teil. 46 Prozent berichteten von Schlafproblemen mindestens einmal pro Woche, 69 Prozent von Erschöpfung.

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