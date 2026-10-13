Pu der Bär: 100 Jahre Appetit und tröstliche Geschichten

Manchmal hilft Honig, wenn man nicht weiterweiß oder so lala in der Stimmung zwischen vorgestern und gerade eben schwankt. Gelegentlich löst ein Luftballon alle Probleme, sogar wenn er schon kaputt ist. Was aber zuverlässig immer das Leben besser macht, ist eine gute Geschichte.



Das weiß, wer als Kind „Pu der Bär“ durch Zuhören oder Selberlesen kennenlernen durfte. Wer sich mit diesem Buch verbunden hat, gedanklich, emotional, behält Sätze, Wendungen, Figuren dort im Kopf, wo das Herz ein Schatzkästlein eingeräumt hat.



„Ein Gedicht und ein Gesumm sind keine Sachen, die man so einfach packen kann, nein, man wird von ihnen gepackt“, sagt Pu und beschreibt den Zauber von Sprache und Kunst.

Der Autor war sich dieses Zaubers bewusst. Als Pu der Bär, der schon um elf Uhr vormittags gern einen kleinen Mundvoll zu sich nimmt, sich bei Kaninchen zur Bewirtung aufdrängt, das Angebot von Honig und Kondensmilch alles andere als ausschlägt und nur, um nicht allzu gierig zu wirken, hinzufügt: „Aber mach dir wegen des Brots keine Umstände“, bleibt er beim Rückweg aus dem Bau stecken.



Kaninchen, das streng anmerkt, es habe schon beobachtet, „dass einer von uns beiden zu viel isst“, holt Christopher Robin vom anderen Ende des Waldes zu Hilfe. Der verspricht, dem festgeklemmten Pu die Zeit zu vertreiben, wozu Mahlzeiten „wegen des schnelleren Dünnerwerdens“ wenig geeignet seien. „Würdest du dann bitte ein gehaltvolles Buch vorlesen, eins, das einem eingeklemmten Bären in starker Bedrängnis Hilfe und Trost spendet?“, fragt Pu.

Der Junge und sein Teddy

Unter den hier erwähnten Figuren ist Christopher Robin eine reale Person, geboren am 21. August 1921 als Sohn des britischen Journalisten und Autors Alan Alexander Milne. Zu seinem ersten Geburtstag bekam er einen im Londoner Kaufhaus Harrods gekauften Stoffbären, etwa 50 Zentimeter groß. Getauft wurde das Kuscheltier auf den Namen Edward Bear. Teddy ist eine englische Koseform von Edward. Bear heißt Bär, klar.



A. A. Milne erlebte, wie froh sein Sohn auf das reagierte, was er ihm von seinem Teddybären erzählte. Seit er dies eines Tages aufschrieb und von seinem Freund Ernest H. Shepard illustrieren ließ, seit der Londoner Verlag Methuen & Co. Ltd. dies am 14. Oktober 1926 als Buch publizierte, wird international täglich neu der Beweis erbracht, dass „Pu der Bär“ glücklich macht. Seit einhundert Jahren.

Ein Schwan, ein Zoobär und der Name Pu

Zu dem merkwürdigen Namen gibt es noch einiges zu sagen. Der Autor beginnt eine „Vorstellung“ genannte kurze Einführung zu seinem Buch mit dem Satz: „Wenn du zufällig schon ein anderes Buch über Christopher Robin gelesen hast, erinnerst du dich vielleicht daran, dass er mal einen Schwan hatte (oder der Schwan hatte Christopher Robin; ich weiß nicht mehr, wie das war) und dass er diesen Schwan Pu nannte.“ Die Anspielung bezieht sich auf Milnes Sammlung mit Kindergedichten „When We Were Very Young“ von 1924. Weiter: „Das war vor langer Zeit, und als wir uns verabschiedeten, haben wir den Namen mitgenommen, weil wir nicht glaubten, dass der Schwan ihn noch wollte.“

Im ersten Kapitel wird der Bär zunächst „rumpel-di-pumpel“ die Treppe hinuntergeschleift (englisch: „bump, bump, bump“) und dann als Winnie-der-Pu vorgestellt. Winnie ist ein üblicherweise Mädchen vorbehaltener Name, der Artikel jedoch männlich. Historisch belegt ist, dass Christopher Robin damals gern im Londoner Zoo einen Schwarzbären namens Winnie aufsuchte.

Und dann beginnen die eigentlichen Geschichten, in denen manchmal ein Erzähler-Ich auftaucht, aber meistens einfach Pu der Bär sich mit einem Gesumm auf den Lippen auf den Weg macht, seine Freunde trifft und Abenteuer erlebt. Das erste Buch und sein zwei Jahre später erschienener Nachfolger „Pu baut ein Haus“ verbinden Albernheit und Ernst in perfekter Dosierung.

Weltliteratur mit Honigtopf

Seriös betrachtet, finden sich in dem Werk viele Merkmale von Weltliteratur wie hohe Sprachkunst und gedankliche Tiefe. Die Texte sind universell verständlich über kulturelle und geografische Grenzen hinweg; auch wenn sie das Konzept von Heimat nicht leugnen, sind sie adäquat übersetzbar. Sie sprechen Fragen von Freundschaft, Vertrauen, Liebe, Krankheit und Tod an. Und sie verbinden die Generationen – direkt, weil der Autor davon ausgehen konnte, dass sie vorgelesen werden, indirekt, weil sie eine zweite Ebene für die Erwachsenen offenbaren.

So illustrierte Ernest Howard Shepard, wie Christopher Robin den von Pu gefundenen Schwanz (er wurde von Eule als Klingelzug benutzt) wieder an I-Ahs Hinterteil nagelt. Der Kinderbuch-Klassiker „Winnie-the-Pooh“ wird 100 Jahre alt. © Fototeca Gilardi/epd

In der New York Public Library, einem regierungspalastartigen Gebäude am Bryant Park in Midtown Manhattan stehen die Vorbilder in einer Vitrine. Der Bär Winnie-der-Pu, sein allerbester Freund Ferkel, Känga, der Esel I-Ah und Tieger. Eule (die sich selbst „Oile“ buchstabiert) hat hier keinen Platz gefunden, auch Kaninchen und ihre Bekannten und Verwandten fehlen. Das Heffalump könnte anwesend sein, denn das sieht man nur mit viel Fantasie oder im Honigtraum.

Das Schicksal von Klein Ruh

Ein 1998 von einem britischen Politiker angezettelter Streit um die Aufbewahrung der Kulturgüter im Ausland wurde beigelegt. Die USA und England seien übereingekommen, dass Pu und seine Freunde glücklich und gesund auf amerikanischem Boden seien, heißt es auf der Website der Bibliothek. Die Zeitleiste dazu enthält die schlechte Nachricht, dass das Känguru-Kind Klein Ruh in den 1930er-Jahren in einem Apfelgarten verloren ging (wie Christopher Robin Milne in seiner Autobiografie „The Enchanted Places“ beichtete), und die gute, dass Königin Camilla in diesem Jahr eine Nachbildung des Kängurukindes stiftete. Die originalen Bleistift-Illustrationen sind übrigens im Londoner Victoria and Albert Museum verwahrt.

Im deutschsprachigen Raum erscheint „Pu der Bär“ bereits seit 1926 beim Dressler-Verlag in Hamburg, beziehungsweise bei dessen Vorgänger Williams & Co. In der DDR kam 1961 eine Ausgabe bei Alfred Holz heraus, einem der wenigen privaten Verlage des Landes (er bestand bis 1963). Nur das Cover war ein anderes, gemalt von Martin Kotsch. Die Neuübersetzung des Klassikers durch Harry Rowohlt im Jahr 1987 ist die heute gültige, voller britisch-hintergründigem Humor, mit Wärme ins Deutsche getragen. Die von ihm eingelesenen Hörbücher bringen die einzelnen Figuren in ihrer Unverwechselbarkeit zur Vollendung.

„Pu, versprich mir, dass du mich nie vergisst. Nicht mal, wenn ich hundert bin“, sagt Christopher Robin im letzten Kapitel zu Pu. Der Schriftsteller A. A. Milne ist seit 1956 tot, sein Sohn, der später auch Bücher schrieb und als Tischler und Buchhändler arbeitete, starb 1996.



Pu der Bär lebt, überall auf der Welt. Auch seine Verformung in Trickfilmen hat er überstanden. Seine Geschichten sind immer noch da. Er ist unvergessen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema