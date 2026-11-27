Warum sind im Winter alle in der gleichen Pufferjacke unterwegs? Ein Plädoyer gegen die modische Kapitulation – und für das Frieren mit Stil.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Es gibt diesen einen Moment im November, wenn das Thermometer zum ersten Mal unter die Fünf-Grad-Marke rutscht. Über Nacht scheint sich die gesamte Fußgängerzone in ein einheitliches Michelin-Männchen-Ballett verwandelt zu haben. Wohin man auch blickt: schwarze, olivgrüne oder beige Stoffwürste, unterteilt in gleichmäßige Kammern, die aussehen, als hätte jemand die Füllung eines Sofakissens mit der Ästhetik einer Luftpolsterfolie gekreuzt.

Willkommen im Zeitalter der Pufferjacken-Monokultur. Und während alle anderen wohlig gewärmt durch den Nieselregen stapfen, stehe ich daneben in einer viel zu dünnen Lederjacke, ziehe die Schultern hoch und bibbere leise vor mich hin. Aus Prinzip. Denn ehe ich mir so ein Ding überstreife, friere ich lieber mit Würde.

Schauspieler Jared Leto sieht in New York aus wie auf Polar-Expedition. © Rob Davis/imago

Die totale Aufgabe der Individualität

Mode ist immer auch Ausdruck von Persönlichkeit, vielleicht sogar ein bisschen Rebellion. Die Pufferjacke hingegen ist die textile Kapitulationserklärung. Sobald der Reißverschluss bis unters Kinn hochgezogen ist, verschwinden jegliche Konturen, Proportionen und Stilrichtungen im Nichts.



Es ist eine regelrechte Armee der Klonkrieger, die sich da morgens in die U-Bahnen quetscht – wobei „quetschen“ das falsche Wort ist. Eher prallt man sanft aneinander ab wie Autoscooter auf dem Jahrmarkt. Das Rascheln von hunderten Nylon-Oberflächen, die aneinanderreiben, bildet den offiziellen Soundtrack des deutschen Winters. Individualität? Fehlanzeige. Unter der gesteppten Kunstfaser-Schicht sehen alle exakt gleich aus. Wie ein sehr groß geratener, laufender Müllsack mit Kapuze.

Zwischen Schlafsack und Bundestrainer-Gedächtnislook

Besonders kritisch wird es, wenn die Pufferjacke in ihrer bodenlangen Mantelform auftritt. Was als modisches Statement gedacht sein mag, erinnert in der Realität stark an jemanden, der morgens den Wecker überhört hat und samt Daunenschlafsack zur Arbeit gerannt ist. Es fehlt eigentlich nur noch die Isomatte unter dem Arm, um das Festival-Gefühl auf dem Weg zum Bäcker komplett zu machen.

Der klassische Bundestrainer-Look an der Seitenlinie: DFB-Nationaltrainer Jürgen Klopp im November 2026 im Berliner Olympiastadion. © Maximilian Koch/imago

Alternativ werden unweigerlich Assoziationen an die Outfits frierender Bundestrainer bei einem Länderspiel im Februar geweckt. Man erwartet förmlich, dass der Träger plötzlich wütend die Arme hochreißt und in Klopp-Manier Ansagen über den Bahnsteig brüllt.

Der unwiderstehliche Drang nach Luftpolsterfolie

Ein weiteres Problem ist die Haptik und Optik dieser voluminösen Kammern. Mein Gehirn weigert sich schlichtweg, eine Pufferjacke als Kleidungsstück zu akzeptieren. Stattdessen schaltet es sofort auf Verpackungsmaterial um. Diese prall gefüllten, leicht glänzenden Polster wecken denselben archaischen Instinkt wie eine frische Rolle Luftpolsterfolie: Man möchte eigentlich permanent darauf herumdrücken, bis es plopp macht und das Pufferjackenungetüm in sich zusammenfällt.



Dazu kommt das Raum-Problem. In so einem Ding verliert man jedes Gefühl für die eigenen Körpermaße. Ungelenk wirft die Pufferjackenfraktion Kaffeetassen vom Café-Tisch, bleibt in engen Supermarktgängen an den Aufstellern hängen und nimmt in der Straßenbahn den Platz von zweieinhalb Personen ein.

Ist anscheinend eine Pufferjacken-Liebhaberin: Model Emily Ratajkowski beim Gassigehen mit ihrem Hund in New York. © Ignat/imago

Frieren als Statement

Natürlich weiß ich, dass meine Weigerung aus rein rationaler Sicht völliger Unsinn ist. Ja, Daunen und moderne Kunstfasern isolieren hervorragend. Ja, wenn mir der eiskalte Wind durch den viel zu dünnen Stoff pfeift, verfluche ich meinen eigenen Sturkopf für genau drei Sekunden.

Aber dann sehe ich wieder eine Gruppe von fünf Menschen, die alle in identischen, aufgeblähten schwarzen Raupen-Outfits an der Ampel stehen – und weiß wieder, warum ich das bisschen Zittern liebend gerne in Kauf nehme. In diesem Fall halte ich mich an das alte Sprichwort: Wer schön sein will, muss leiden.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema